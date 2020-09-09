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"По-отечески": Путин просил Лукашенко поддержать Зеленского
09 сентября 2020, 18:50 • 60 • Политика
Бацька обиделся на лидера Незалежной на фоне событий в Республике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сожалением воспринял реакцию своего украинского коллеги Владимира Зеленского, который вслед за Западом осудил политику официального Минска по отношению к протестующим. Об этом он рассказал в большом интервью для российских СМИ.
Бацька с возмущением отметил, что не понимает почему к нему так плохо относятся в Киеве и это после того, что он принял 160 тыс граждан Украины, бежавших от войны в Донбассе. "За что", – вопрошает он. По его словам, Минск предоставил украинцам равные условия жизни наравне с белорусами, в том числе работу и здравоохранение.
"И они после этого начинают меня поучать. И даже, даже Зеленский! Ну, ладно эти отмороженные там, бывшие. Ну, даже Зеленский, которого я всячески поддерживал", – заявил Александр Григорьевич и добавил, что такой подход одобрял глава РФ.
Он утверждает, что Путин вскоре после избрания нового лидера соборной попросил его оказать Зеленскому поддержку.
"Ты поговори с ним, он молодой. Ну, так, по-отечески", – вспоминал бацька.
Лукашенко подчеркнул, что пытался выстраивать дружественные отношения с Зеленским, а также помирить его с Москвой. При этом белорусский президент убеждал Владимира Александровича в том, что Россия не планирует захватывать Украину и "у Путина нет такой цели".
Ранее сегодня "Утро.ру" подобрало наиболее яркие цитаты Лукашенко из почти его двухчасового интервью, данного четырем российским журналистам. В частности, лидер нации сообщил, что передал в Москву полную версию перехваченного разговора между Берлином и Варшавой о фальсификации истории с якобы отравлением оппозиционера Алексея Навального веществом из группы "Новичок".
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