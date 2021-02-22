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«По особым целям»: как управляемые снаряды «Краснополь-М2» усилят артиллерию Вооружённых сил России
22 февраля 2021, 00:45 • 86 • В России
Государственные испытания новых управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» и управляемых мин «Грань» для Вооружённых сил России завершатся в 2021 году. Об этом сообщили в концерне «Калашников». Снаряды способны с высокой точностью поражать движущиеся и стационарные цели днём и ночью, без предварительной пристрелки. В 2018 году российские вооружённые силы успешно использовали подобные боеприпасы для уничтожения террористов в Сирии. Эксперты отмечают, что эти снаряды относятся к классу высокоточного оружия и подходят для выполнения задач, которые не могут решить традиционные артиллерийские боеприпасы.
Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» РИА Новости © Александр Кондратюк
В 2021 году завершатся государственные испытания новых управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» и управляемых мин «Грань» для Вооружённых сил России. Об этом сообщили в концерне «Калашников».
«В этом году концерн совместно с разработчиком АО «Конструкторское бюро приборостроения» завершает две опытно-конструкторские работы по управляемым артиллерийским снарядам «Краснополь-М2» и «Грань». Госиспытания изделий планируется завершить в текущем году», — приводит слова концерна РИА Новости.
По данным Рособоронэкспорта, комплекс управляемого вооружения «Краснополь-М2» предназначен для поражения как движущихся, так и стационарных бронированных целей и сооружений. В свою очередь, комплекс «Грань» предназначен для использования в миномётах и безоткатных орудиях калибра 120 мм.
Кроме управляемых снарядов, в их состав также входит комплекс средств для управления огнём «Малахит» — он обеспечивает обнаружение и подсвет целей, их привязку по топографическим данным, а также расчёт и ввод установок стрельбы для оружия.
Максимальная дальность стрельбы комплекса — до 25 км при массе снаряда 54 кг. При этом температурный диапазон применения «Краснополь-М2» очень широк: от -40 до +60 градусов.
По словам военного эксперта Алексея Леонкова, в основании подобного снаряда находятся донный газогенератор с небольшим количеством твёрдого топлива и инерционная навигационная система, которая по заложенным координатам корректирует полёт.
«Если снаряд будет отклоняться, то с помощью рулевого управления можно скорректировать полёт, чтобы тот наиболее точно вышел в заданную точку. Данный боеприпас создавался для таких артиллерийских систем большого калибра, как САУ «Коалиция-СВ», «Мста-С», «Мста-Б», — рассказал Леонков в беседе с RT.
Многолетние наработки
Разработка управляемых снарядов «Краснополь» началась в 1970-е годы в тульском Конструкторском бюро приборостроения (КБП). Один из разработчиков этих снарядов — Юрий Сергеев — в интервью для портала «Ростеха» в 2013 году сказал, что работы в этом направлении начались в 1973 году после подписания соглашения между СССР и США по ограничению стратегических вооружений и ПРО.
Тогда лаборатории перспективных разработок под руководством конструктора Юрия Журавлёва пришлось свернуть свою деятельность по работе над автономными боевыми частями для баллистических ракет, однако научный коллектив решил применить свои наработки в артиллерии.
«Меньше чем через год, используя накопленный опыт в части самонаведения, мы разработали управляемый артиллерийский снаряд калибра 122-мм с лазерной полуактивной головкой самонаведения. По результатам этих проработок по решению правительства и Минобороны нам была задана ОКР «Краснополь» по созданию управляемого снаряда для 152-мм артсистем Д-20 и 2С3М», — рассказал Юрий Сергеев.
Разработчики, по его словам, конкурировали с американским снарядом Copperhead калибра 155 мм, а также с другим советским управляемым снарядом — комплексом 2К24 «Сантиметр» калибра 152 мм. Конструктор отметил, что «Краснополь» по своим показателям превзошёл все аналоги.
Впервые снаряд «Краснополь» был представлен за рубежом в 1993 году на IDEX — крупнейшей оружейной выставке Ближнего Востока. Тогда в ходе демонстрации орудие «Мста-С» 39 раз из 40 попало в цель на расстоянии 20 км.
В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский пояснил принцип работы подобных снарядов.
«Краснополь-М2» относится к классу корректируемых боеприпасов, которые регулируют свою траекторию по отраженному лазерному лучу. Для их эффективного применения необходимо, чтобы беспилотник или индивидуальный комплект разведки, в состав которого входит лазерный дальномер, подсвечивали цель противника кодированным лучом, выставляя кодировку цели на боеприпасе», — рассказал военный эксперт.
Он отметил, что модифицированные версии снарядов «Краснополь» и «Грань» значительно превосходят по характеристикам своих предшественников.
«Комплектующие первых серий боеприпасов «Краснополь» и «Грань» производились на Украине. Кроме того, они не могли работать на больших дистанциях и у них не было высокой точности поражения целей противника. Сегодня данные боеприпасы модернизированы, их комплектующие заменены на российские. Всё это в комплексе увеличило точность попадания и сократило отклонения до минимальных показателей — в пределах одного или двух метров. Кроме того, теперь снаряды способны работать на гораздо больших дистанциях», — пояснил Виктор Мураховский.
Успешное применение
У Вооружённых сил России уже есть опыт успешного применения управляемых снарядов «Краснополь» в боевых условиях. В 2018 году Минобороны РФ сообщило об уничтожении с помощью этого оружия группы боевиков, осуществивших нападение на авиабазу ВКС Хмеймим.
«По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь», — отметили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, в рамках этой операции в провинции Идлиб также с помощью снаряда «Краснополь» был уничтожен цех сборки и хранения ударных беспилотников, которые использовали террористы.
«После модернизации они использовались в Сирии, где впервые работали в боевой обстановке в комплекте с лазерными целеуказателями на беспилотных российских летательных аппаратах. Можно ожидать, что по мере роста применения высокоточного и автономного оружия данные снаряды будут более широко применяться на театрах военных действий в будущем», — считает Мураховский.
При этом эксперт напомнил, что подобные боеприпасы относятся к классу высокоточного вооружения и их цена в десятки раз превышает стоимость обычных снарядов и миномётных мин.
Скорее всего, после испытаний и окончательного решения Минобороны РФ новые снаряды «Краснополь-М2» и управляемые мины «Грань» будут приняты на вооружение, полагает Алексей Леонков.
«Данные боеприпасы не будут составлять весь арсенал артиллерийской установки. Этот снаряд будет присутствовать в определённом количестве в зависимости от задач, которые должны будут решать российские артиллерийские системы «Мста-С» и «Коалиция-СВ». Учитывая высокую стоимость одного снаряда, он будет применяться по особым целям», — подчеркнул эксперт.
Однако, несмотря на высокую стоимость, в будущем подобные боеприпасы будут более широко применяться на театрах военных действий, считает Леонков.
«Если цель находится далеко, например, за 20—30 км, то обычные снаряды в неё не попадут. Даже одновременно выпущенные по одной цели два снаряда могут не нанести урона противнику. Но такие боеприпасы, как «Краснополь», с этой задачей справятся», — заключил эксперт.
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