«По особым целям»: как управляемые снаряды «Краснополь-М2» усилят артиллерию Вооружённых сил России

Государственные испытания новых управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» и управляемых мин «Грань» для Вооружённых сил России завершатся в 2021 году. Об этом сообщили в концерне «Калашников». Снаряды способны с высокой точностью поражать движущиеся и стационарные цели днём и ночью, без предварительной пристрелки. В 2018 году российские вооружённые силы успешно использовали подобные боеприпасы для уничтожения террористов в Сирии. Эксперты отмечают, что эти снаряды относятся к классу высокоточного оружия и подходят для выполнения задач, которые не могут решить традиционные артиллерийские боеприпасы.

В 2021 году завершатся государственные испытания новых управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» и управляемых мин «Грань» для Вооружённых сил России. Об этом сообщили в концерне «Калашников».

«В этом году концерн совместно с разработчиком АО «Конструкторское бюро приборостроения» завершает две опытно-конструкторские работы по управляемым артиллерийским снарядам «Краснополь-М2» и «Грань». Госиспытания изделий планируется завершить в текущем году», — приводит слова концерна РИА Новости.

По данным Рособоронэкспорта, комплекс управляемого вооружения «Краснополь-М2» предназначен для поражения как движущихся, так и стационарных бронированных целей и сооружений. В свою очередь, комплекс «Грань» предназначен для использования в миномётах и безоткатных орудиях калибра 120 мм.

Кроме управляемых снарядов, в их состав также входит комплекс средств для управления огнём «Малахит» — он обеспечивает обнаружение и подсвет целей, их привязку по топографическим данным, а также расчёт и ввод установок стрельбы для оружия.

В числе особенностей комплекса «Краснополь-М2» отмечаются способность поражать цели первым выстрелом без пристрелки, поражение целей как днём, так и ночью с огневых позиций любого вида, а также попадание в цели, расположенные на значительном расстоянии друг от друга, без изменения установок стрельбы.

Максимальная дальность стрельбы комплекса — до 25 км при массе снаряда 54 кг. При этом температурный диапазон применения «Краснополь-М2» очень широк: от -40 до +60 градусов.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, в основании подобного снаряда находятся донный газогенератор с небольшим количеством твёрдого топлива и инерционная навигационная система, которая по заложенным координатам корректирует полёт.

«Если снаряд будет отклоняться, то с помощью рулевого управления можно скорректировать полёт, чтобы тот наиболее точно вышел в заданную точку. Данный боеприпас создавался для таких артиллерийских систем большого калибра, как САУ «Коалиция-СВ», «Мста-С», «Мста-Б», — рассказал Леонков в беседе с RT.

Многолетние наработки

Разработка управляемых снарядов «Краснополь» началась в 1970-е годы в тульском Конструкторском бюро приборостроения (КБП). Один из разработчиков этих снарядов — Юрий Сергеев — в интервью для портала «Ростеха» в 2013 году сказал, что работы в этом направлении начались в 1973 году после подписания соглашения между СССР и США по ограничению стратегических вооружений и ПРО.

«Краснополь-М2»

© Виталий Кузьмин

Тогда лаборатории перспективных разработок под руководством конструктора Юрия Журавлёва пришлось свернуть свою деятельность по работе над автономными боевыми частями для баллистических ракет, однако научный коллектив решил применить свои наработки в артиллерии.

«Меньше чем через год, используя накопленный опыт в части самонаведения, мы разработали управляемый артиллерийский снаряд калибра 122-мм с лазерной полуактивной головкой самонаведения. По результатам этих проработок по решению правительства и Минобороны нам была задана ОКР «Краснополь» по созданию управляемого снаряда для 152-мм артсистем Д-20 и 2С3М», — рассказал Юрий Сергеев.

Разработчики, по его словам, конкурировали с американским снарядом Copperhead калибра 155 мм, а также с другим советским управляемым снарядом — комплексом 2К24 «Сантиметр» калибра 152 мм. Конструктор отметил, что «Краснополь» по своим показателям превзошёл все аналоги.

Впервые снаряд «Краснополь» был представлен за рубежом в 1993 году на IDEX — крупнейшей оружейной выставке Ближнего Востока. Тогда в ходе демонстрации орудие «Мста-С» 39 раз из 40 попало в цель на расстоянии 20 км.

В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский пояснил принцип работы подобных снарядов.

«Краснополь-М2» относится к классу корректируемых боеприпасов, которые регулируют свою траекторию по отраженному лазерному лучу. Для их эффективного применения необходимо, чтобы беспилотник или индивидуальный комплект разведки, в состав которого входит лазерный дальномер, подсвечивали цель противника кодированным лучом, выставляя кодировку цели на боеприпасе», — рассказал военный эксперт.

Он отметил, что модифицированные версии снарядов «Краснополь» и «Грань» значительно превосходят по характеристикам своих предшественников.

«Комплектующие первых серий боеприпасов «Краснополь» и «Грань» производились на Украине. Кроме того, они не могли работать на больших дистанциях и у них не было высокой точности поражения целей противника. Сегодня данные боеприпасы модернизированы, их комплектующие заменены на российские. Всё это в комплексе увеличило точность попадания и сократило отклонения до минимальных показателей — в пределах одного или двух метров. Кроме того, теперь снаряды способны работать на гораздо больших дистанциях», — пояснил Виктор Мураховский.

Успешное применение

У Вооружённых сил России уже есть опыт успешного применения управляемых снарядов «Краснополь» в боевых условиях. В 2018 году Минобороны РФ сообщило об уничтожении с помощью этого оружия группы боевиков, осуществивших нападение на авиабазу ВКС Хмеймим.

«По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь», — отметили в российском оборонном ведомстве.

155-мм управляемый снаряд Краснополь

© Виталий Кузьмин

Кроме того, в рамках этой операции в провинции Идлиб также с помощью снаряда «Краснополь» был уничтожен цех сборки и хранения ударных беспилотников, которые использовали террористы.

«После модернизации они использовались в Сирии, где впервые работали в боевой обстановке в комплекте с лазерными целеуказателями на беспилотных российских летательных аппаратах. Можно ожидать, что по мере роста применения высокоточного и автономного оружия данные снаряды будут более широко применяться на театрах военных действий в будущем», — считает Мураховский.

При этом эксперт напомнил, что подобные боеприпасы относятся к классу высокоточного вооружения и их цена в десятки раз превышает стоимость обычных снарядов и миномётных мин.

Скорее всего, после испытаний и окончательного решения Минобороны РФ новые снаряды «Краснополь-М2» и управляемые мины «Грань» будут приняты на вооружение, полагает Алексей Леонков.

«Данные боеприпасы не будут составлять весь арсенал артиллерийской установки. Этот снаряд будет присутствовать в определённом количестве в зависимости от задач, которые должны будут решать российские артиллерийские системы «Мста-С» и «Коалиция-СВ». Учитывая высокую стоимость одного снаряда, он будет применяться по особым целям», — подчеркнул эксперт.

Однако, несмотря на высокую стоимость, в будущем подобные боеприпасы будут более широко применяться на театрах военных действий, считает Леонков.

«Если цель находится далеко, например, за 20—30 км, то обычные снаряды в неё не попадут. Даже одновременно выпущенные по одной цели два снаряда могут не нанести урона противнику. Но такие боеприпасы, как «Краснополь», с этой задачей справятся», — заключил эксперт.