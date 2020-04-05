По одному или вшестером? Собянин по-новому объяснил правила поездок на авто в самоизоляции

По словам Сергея Собянина, в настоящее время никто не собирается ограничивать жителей столицы в передвижениях на автомобилях. Количество людей в салоне не ограничено. Однако делать из этого "массовых катаний" всё-таки не стоит.

"Конечно, если вы едете на работу, если вы поехали в магазин, то и ради бога, но это не должно быть массовое катание", - пояснил мэр Москвы в интервью телеканалу "Россия 1", анонс которого показали в эфире.

При этом Собянин напомнил о том, что система ЦАФАП позволит увидеть, как ведут себя на дорогах автомобилисты - ездят от дома до работы и обратно или катаются просто так по городу.

Хотя власти не собираются ограничивать количество людей в салонах автомобилей, граждане должны к этому вопросу сами подойди сознательно: не стоит "собирать всех соседей", тогда уж лучше отправиться в дорогу на общественном транспорте.

В то же время спикер Мосгордумы Алексей Шапошников ранее заявил, что передвигаться на личной машине можно только по одному либо с членами семьи, с которыми они и так находятся в совместной домашней изоляции.

По его словам, нахождение в одной машине двух лиц, проживающих по разным адресам, будет считаться нарушением мер по борьбе с коронавирусом, поскольку всем гражданам в условиях напряжённой эпидемиологической обстановки необходимо быть на расстоянии минимум 1,5-2 метра друг от друга.

Несоблюдение этих условий может караться штрафами. При этом на членов одной семьи, проживающих в одной квартире, данный запрет не распространяется. Однако рекомендуется иметь при себе паспорта, чтобы подтвердить родство или брак, а также место прописки - в случае проверок, добавил спикер Мосгордумы.