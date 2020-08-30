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По одиночке не прогнули: Лукашенко получил двойной намёк
30 августа 2020, 05:50 • 19 • Политика
Западные страны объединились, чтобы в очередной раз потребовать от Минска прекратить попытки помешать проведению массовых акций протеста. По одиночке надавить на руководство Белоруссии у них не получилось, теперь президент республики Александр Лукашенко получил двойной намёк.
США, Евросоюз, Швейцария и Великобритания выпустили совместное заявление, в котором потребовали от властей Белоруссии "соблюдать права человека", а также провести расследование по факту полицейского насилия.
Кроме того, западные страны потребовали, чтобы Минск прекратил распространять угрозы применения военной силы против протестующих.
На днях президент России Владимир Путин сообщил, что по просьбе своего белорусского коллеги собрал резерв силовиков для оказания помощи Минску. По его словам, резерв будет задействован только в крайнем случае. Если протестующие начнуть жечь машины и захватывать административные здания.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что белорусский майдан разжигают некие внешние силы. В частности, он намекнул на Польшу, которая, по его словам, хочет присоединить к себе Гродненскую область.
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