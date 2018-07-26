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По образцу СССР: Россия предложила Сирии использовать советский опыт восстановления после войны
26 июля 2018, 00:39 • 22 • В мире
После завершения войны Сирия может перенять исторический опыт восстановления Советского Союза. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. Он напомнил, что после 1945 года России удалось в кратчайшие сроки решить колоссальный объём задач. По мнению экспертов, Дамаску действительно может помочь обращение к советской истории, однако при этом следует учитывать значительные различия в географии, климате, культуре, а также состоянии экономики. Чему Сирия может поучиться у СССР — в материале RT.
© Bassam Khabieh Reuters
Опыт восстановления СССР после Великой Отечественной войны можно использовать в Сирии, заявил Михаил Мизинцев.
«В ходе решения жизненно важных для сирийского народа задач по восстановлению страны необходимо использовать и исторический опыт. Необходимо использовать наш послевоенный опыт восстановления страны, а также полезные решения, применявшиеся и в других государствах, пострадавших в ходе современных локальных войн и вооружённых конфликтов», — приводит слова Мизинцева РИА Новости.
По его словам, в те годы решить колоссальный объём задач удалось в кратчайшие сроки.
В послевоенной истории Советского Союза есть ряд моментов, которые могли бы помочь Сирии, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. В беседе с RT он отметил, что Дамаску стоит обратить особое внимание на восстановление агропромышленного комплекса.
«В первую очередь, как показал опыт Советского Союза, надо сосредоточиться на сельском хозяйстве, которое обеспечивает нормальную жизнь в смысле питания для большей части населения и даже экспорта. Простые перерабатывающие производства сельскохозяйственной продукции, возможно, на экспорт, которые не требуют глубокой переработки. Затем нужно постепенно приступать к восстановлению функционирования жизнеобеспечивающих элементов инфраструктуры — электростанций, плотин и прочих объектов, которые являются фундаментом, позволяющим восстанавливать промышленность», — сказал он.
При этом в прибрежных провинциях Сирии сельскохозяйственное производство не было разрушено, отметил Мураховский. По его словам, властям необходимо восстановить оросительные системы в пустынных и полупустынных районах.
Отсутствие снежной зимы и благоприятный климат являются преимуществом Сирии перед послевоенным СССР, отметил военный историк Борис Юлин. В то же время он сомневается, что у Дамаска достаточно ресурсов для такого быстрого восстановления, какое было в Советском Союзе.
«У Советского Союза была довольно серьёзная промышленная база. Он восстанавливал свою экономику, жилой фонд и прочую инфраструктуру за счёт своих средств. Восстановили за четыре года. Для Сирии неприменим именно этот аспект. У них нет той промышленности, которая позволяет восстановить национальное хозяйство, национальную экономику. Им придётся пользоваться ресурсами, которые будут либо приобретаться от продажи нефти и газа, либо предоставляться в кредит. Придётся пользоваться помощью иностранных фирм, иностранного оборудования», — отметил в разговоре с RT эксперт.
Торги о помощи
Между тем страны Запада помогать Сирии не спешат. В апреле Вашингтон начал законодательно оформлять законопроект, который разрешает предоставление помощи только районам, неподконтрольным сирийскому правительству. В свою очередь, в ЕС также отметили, что выделять дополнительные средства не собираются, так как уже направили €11 млрд для оказания помощи населению и беженцам.
Как отмечал постпред России при ЕС Владимир Чижов, значительная часть этих средств ушла соседним странам, в частности Иордании и Ливану.
В июне президент Сирии Башар Асад заверил, что Сирия в любом случае не примет помощь Запада.
«Они не будут частью восстановления Сирии, мы просто не позволим им это сделать. Придут они с деньгами или нет, предложат они заём, пожертвование или гранты, что угодно — нам Запад не нужен. Запад далёк от понятия «честность»: они не дают, они только берут», — сказал он в эфире НТВ.
По словам директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, восстановление Сирии после войны в геополитическом плане может проходить по схожему с советским сценарию — тогда Москву также никто не поддерживал.
«Ни Европа, ни США не собираются помогать восстановлению Сирии, поэтому нужно следовать плану самостоятельного восстановления. Действительно, в каком-то смысле опыт СССР стоит использовать, отталкиваясь от того, что США и ЕС спрячут голову в песок», — считает эксперт.
Между тем, по мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, скорое восстановление САР — в интересах стран Запада: новые миграционные потоки не выгодны ни Европе, ни соседним с Сирией странам.
«В Сирии есть несколько базовых отраслей, но часть компаний находится под действием санкций, поэтому как привлекать финансирование, чтобы модернизировать их, — вопрос открытый... США и ЕС заняли выжидательную позицию. Пока что наши партнёры не особо в этом направлении двигаются. Прорывы возможны, необходимо принимать консолидированное решение. Оно назрело», — заключил Абзалов.
Как ранее отмечал Мизинцев, после саммита в Хельсинки Россия направила США предложения о совместной группе по финансированию восстановления инфраструктуры Сирии, они находятся на рассмотрении Вашингтона.
«Это (возвращение Сирии к мирной жизни. — RT) требует комплексного восстановления всего народного хозяйства, экономики Сирии, социальной сферы. Этим занимаются сирийские власти... Но это капля в море. Требуется помощь внешняя, тут Россия и США, если договорятся по этому поводу, могут много сделать», — отметил в эфире «Россия 24» посол России в Сирии Александр Кинщак.
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