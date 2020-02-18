По новым предложениям поправок в Конституцию главе государства дадут право распускать Госдуму

ДЕПУТАТОВ СМОГУТ РАСПУСТИТЬ, ЕСЛИ ОНИ НЕ УТВЕРДЯТ КАБМИН

Например, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников рассказал — в каких случаях президент сможет распускать Госдуму:

- Сейчас предлагается, чтобы утверждались Думой все члены кабинета министров, за исключением силового блока. А что делать, если вдруг Дума не утверждает. Такая же процедура есть трехкратного отклонения для премьера. Появилась норма о том, что если не утверждено более трети кабмина, то президент вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы, - сказал Крашенинников.

ГАРАНТИИ ПОСЛЕ ОТСТАВКИ

А член рабочей группы Екатерина Лахова предложила закрепить в Конституции неприкосновенность экс-президентов России.

По словам Лаховой, именно президент принимает все меры по охране суверенитета России.

- И принцип неприкосновенности президента, который уже есть в Конституции, позволяет ему это осуществлять. Но данная норма должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия, - предложила Лахова. - Это будет гарантия независимости его деятельности.

Член Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

МИНИСТРАМ ЗАПРЕТЯТ ЗАРУБЕЖНЫЕ СЧЕТА

Крашенинников так же озвучил и предложение, налагающее ограничение на министров:

- Премьер-министру, вице-премьерам, министрам и иным руководителям федеральных органов исполнительной власти запрещается иметь счета, вклады, хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России, - сообщил Крашенинников.

Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.Фото: Иван МАКЕЕВ

ГОССОВЕТ СТАНЕТ АРБИТРОМ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ И РЕГИОНАМИ

Много вопросов до сих пор задается и по роли Госсовета, статус которого впервые будет прописан в Конституции. Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас пояснил, что Госсовет должен стать, по сути, неким арбитром при решении вопросов, возникающих между регионами и федеральным центром, правительством.

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