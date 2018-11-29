Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чего ожидать России от первого президента-женщины на Кавказе
Оставили за бортом
Эксперт прокомментировал решение Украины закрыть въезд в Крым для иностранцев
Украинский офицер назвал комплексы "Бал" в Крыму "фейковой силой&...
Главная / В России

По новым правилам: правительство разрешило автомобилистам не использовать знак «Шипы»

29 ноября 2018, 18:54  •  100 • В России
Автомобилистам больше не нужно клеить на свои машины знак «Шипы». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее в МВД признали, что знак потерял свою актуальность и даже может мешать водителю, закрывая ему обзор. Помимо этого правительство утвердило и другие изменения в ПДД.
 
© Павел Лисицын / РИА Новости
 

Постановление правительства от 24 ноября 2018 года №1414, которое вносит коррективы в дорожные правила, опубликовано на сайте кабинета министров. После вступления документа в силу автомобилистам официально разрешат не клеить на автомобили знак «Ш». Поправки были разработаны по инициативе МВД и опубликованы весной этого года.

«Знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и др.)», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

«Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий», — отмечают в кабмине.

Кроме того, ранее замглавы МВД генерал-полковник Михаил Ваничкин также указывал, что наличие знака на заднем стекле «зачастую ограничивает обзор с места водителя, что не отвечает интересам обеспечения безопасности дорожного движения». На то, что использование наклейки является пережитком советского времени, указывали и многие эксперты.

Напомним, что новая редакция ПДД, касающаяся использования знака «Шипы», была принята 4 апреля 2017 года. С этого времени для использующих шипованную резину автомобилистов соответствующая наклейка на стекле в зимнее время стала обязательной. За нарушение предусмотрено либо предупреждение, либо штраф 500 рублей. Осенью 2017-го, в преддверии 1 декабря, во многих регионах соответствующие наклейки исчезли из продажи, а некоторые продавцы многократно увеличили цены. В итоге многие водители решили изготавливать знаки «Ш» самостоятельно, что вполне законно.

Помимо этого правительство утвердило и другие изменения в ПДД, которые в основном носят технический характер.

В частности, наклейку «Инвалид», который даёт право парковаться на соответствующих местах, теперь могут использовать не только инвалиды I и II групп, но и III группы. Всем им разрешается оставлять автомобиль в зоне действия знаков 3.28 («Стоянка запрещена»), 3.29 («Стоянка запрещена по нечётным числам месяца») и 3.30 («Стоянка запрещена по чётным числам месяца»). Кроме того, автомобилистам с инвалидностью I и II группы разрешается проезжать под знак 3.2 «Движение запрещено» и 3.3 «Движение механических транспортных средств запрещено». Речь идёт о транспортных средствах, не только управляемых самими инвалидами, но и перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Стоит отметить, что с 4 сентября порядок выдачи такого знака кардинально изменился. Теперь их выдают на конкретного человека после медико-социальной экспертизы, которая подтверждает инвалидность гражданина. Внешний вид наклейки «Инвалид» заметно изменился, там появилась информация о самом автомобилисте, а также сроке действия знака. Вся информация должна храниться в федеральном резерве инвалидов.

Командир украинского буксира "Яны Капу" в суде требовал не держать его в клетке и дать переводчика

Кроме того, оформить аварию без участия сотрудников полиции, так называемый европротокол, теперь можно будет даже в том случае, если участники ДТП расходятся во мнении, кто стал его виновником. Ранее согласие сторон было обязательным условием.

Максимальное возмещение по европротоколу, как и раньше, составит 100 тыс. рублей.

Но если участники ДТП при сборе информации об аварии фиксировали и передавали её страховым компаниям с помощью мобильных устройств, то максимальный размер выплаты увеличивается в четыре раза — до 400 тыс. рублей. Пока повышенный лимит на европротокол действует лишь в Москве, Санкт-Петербурге, в Московской и Ленинградской областях.

Кроме того, в пункте 2.5 ПДД, определяющем действия водителя при ДТП, дополнительно закрепляется соблюдение необходимых мер предосторожности при нахождении на проезжей части.

Также внесены изменения в пункт 2.1.1. Теперь если автомобилист приобрёл электронный полис ОСАГО, то он сможет предъявить инспектору «распечатанную на бумажном носителе информацию о заключении договора такого обязательного страхования».

Изменения вступят в силу спустя семь дней с момента опубликования документа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
100
Источник
Похожие новости
28 ноября 2018, 21:54
Анна Герман, украинский политик: Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте *
29 ноября 2018, 12:24
«Прекрасный боевой самолёт»: каким потенциалом обладает новейший российский истребитель МиГ-35
28 ноября 2018, 23:24
«Мера пресечения — заключение под стражу»: суд арестовал всех задержанных украинских моряков

29 ноября 2018, 17:24
Киев просит Турцию закрыть Босфор для России
28 ноября 2018, 21:54
Командир украинского буксира "Яны Капу" в суде требовал не держать его в клетке и дать переводчика
29 ноября 2018, 02:39
«Попытка предотвратить уход в Московский патриархат»: Константинополь распускает экзархат русских приходов в Европе
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 ноября 2018, 04:09
«Им даже не нужно ничего выдумывать»: В США признали, что российские СМИ говорят правду
26 ноября 2018, 06:39
«Так украинские ВМС ещё никто не оскорблял»: Захарова о сообщении «Дождя» про ситуацию в Азовском море
26 ноября 2018, 21:09
Украинские соцсети: «Порошенко послал пацанов на убой»
23 ноября 2018, 03:54
Болгария с оговорками объявила о готовности присоединиться к «Турецкому потоку»
26 ноября 2018, 06:39
«Хватит посылать наши катера на верную гибель»: Экс-советник главы СБУ о ситуации в Азовском море
25 ноября 2018, 17:39
«Провокация Запада»: корабли Украины нарушили границу с Россией
27 ноября 2018, 10:09
Путин попросил Меркель сделать Порошенко потише: Президент РФ и канцлер Германии поговорили о Керченском проливе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.