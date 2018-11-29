По новым правилам: правительство разрешило автомобилистам не использовать знак «Шипы»

Автомобилистам больше не нужно клеить на свои машины знак «Шипы». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее в МВД признали, что знак потерял свою актуальность и даже может мешать водителю, закрывая ему обзор. Помимо этого правительство утвердило и другие изменения в ПДД.

Постановление правительства от 24 ноября 2018 года №1414, которое вносит коррективы в дорожные правила, опубликовано на сайте кабинета министров. После вступления документа в силу автомобилистам официально разрешат не клеить на автомобили знак «Ш». Поправки были разработаны по инициативе МВД и опубликованы весной этого года.

«Знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и др.)», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

«Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий», — отмечают в кабмине.

Кроме того, ранее замглавы МВД генерал-полковник Михаил Ваничкин также указывал, что наличие знака на заднем стекле «зачастую ограничивает обзор с места водителя, что не отвечает интересам обеспечения безопасности дорожного движения». На то, что использование наклейки является пережитком советского времени, указывали и многие эксперты.

Напомним, что новая редакция ПДД, касающаяся использования знака «Шипы», была принята 4 апреля 2017 года. С этого времени для использующих шипованную резину автомобилистов соответствующая наклейка на стекле в зимнее время стала обязательной. За нарушение предусмотрено либо предупреждение, либо штраф 500 рублей. Осенью 2017-го, в преддверии 1 декабря, во многих регионах соответствующие наклейки исчезли из продажи, а некоторые продавцы многократно увеличили цены. В итоге многие водители решили изготавливать знаки «Ш» самостоятельно, что вполне законно.

Помимо этого правительство утвердило и другие изменения в ПДД, которые в основном носят технический характер.

В частности, наклейку «Инвалид», который даёт право парковаться на соответствующих местах, теперь могут использовать не только инвалиды I и II групп, но и III группы. Всем им разрешается оставлять автомобиль в зоне действия знаков 3.28 («Стоянка запрещена»), 3.29 («Стоянка запрещена по нечётным числам месяца») и 3.30 («Стоянка запрещена по чётным числам месяца»). Кроме того, автомобилистам с инвалидностью I и II группы разрешается проезжать под знак 3.2 «Движение запрещено» и 3.3 «Движение механических транспортных средств запрещено». Речь идёт о транспортных средствах, не только управляемых самими инвалидами, но и перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Стоит отметить, что с 4 сентября порядок выдачи такого знака кардинально изменился. Теперь их выдают на конкретного человека после медико-социальной экспертизы, которая подтверждает инвалидность гражданина. Внешний вид наклейки «Инвалид» заметно изменился, там появилась информация о самом автомобилисте, а также сроке действия знака. Вся информация должна храниться в федеральном резерве инвалидов.

Командир украинского буксира "Яны Капу" в суде требовал не держать его в клетке и дать переводчика Кроме того, оформить аварию без участия сотрудников полиции, так называемый европротокол, теперь можно будет даже в том случае, если участники ДТП расходятся во мнении, кто стал его виновником. Ранее согласие сторон было обязательным условием.

Максимальное возмещение по европротоколу, как и раньше, составит 100 тыс. рублей.

Но если участники ДТП при сборе информации об аварии фиксировали и передавали её страховым компаниям с помощью мобильных устройств, то максимальный размер выплаты увеличивается в четыре раза — до 400 тыс. рублей. Пока повышенный лимит на европротокол действует лишь в Москве, Санкт-Петербурге, в Московской и Ленинградской областях.

Кроме того, в пункте 2.5 ПДД, определяющем действия водителя при ДТП, дополнительно закрепляется соблюдение необходимых мер предосторожности при нахождении на проезжей части.

Также внесены изменения в пункт 2.1.1. Теперь если автомобилист приобрёл электронный полис ОСАГО, то он сможет предъявить инспектору «распечатанную на бумажном носителе информацию о заключении договора такого обязательного страхования».

Изменения вступят в силу спустя семь дней с момента опубликования документа.