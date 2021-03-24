По новому замыслу Зеленского незалежная станет вторым Кувейтом • 15 • Украина

Грезы президента Украины опять оторвали его от реальности



Все родившиеся на Украине дети до момента наступления 18 лет смогут получать дивиденды от добычи и использования природных ресурсов государства. Для этого в стране планируется ввести особые «экономические паспорта».



О новой инициативе властей «незалежной» в видеообращении на своей странице в Facebook заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«Вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно — об экономическом паспорте украинца. По нему все дети, рожденные в Украине, до момента исполнения 18 лет, смогут получать средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке, и после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими для получения высшего образования в Украине», — сказал он.



То есть Зеленский пообещал еще неродившимся украинцам долю от продажи пока еще скрытых в земле полезных ископаемых, которую они смогут потратить на свое образование, когда им исполнится 18 лет. Самое раннее — в 2039 году. И то, если разработка механизма создания «экономического паспорта», о чем предупредил украинский лидер, не затянется надолго. А саму идею просто тихо не «сольют».



Ведь была же у Зеленского ранее мечта о «Стране в смартфоне» — через высокие технологии упростить взаимодействие государства и граждан, чтобы прямо в телефоне люди могли не только контролировать принятие новых законов, но и менять их. Теперь она благополучно забыта.



Собственно, как забыты на сегодняшний день и обещания, данные им в ходе предвыборной президентской кампании два года назад. А именно — прекратить гонения на русский язык и добиться установления мира в Донбассе.



Стоит ли, в таком случае, рассчитывать на то, что очередная фантазия Зеленского воплотится в жизнь на этот раз?



Конечно то, что предлагают власти Украины, это не полноценная природная рента, которая предполагает распределение прибыли от продажи природных ресурсов между всем населением страны. Как, скажем, это практикуется в богатых нефтью странах Ближнего Востока. В Кувейте, например, новорожденный житель эмирата сразу получает 3 тысяч долларов на личный банковский счет. Плюс каждому несовершеннолетнему ежемесячно выплачивается пособие в размере 170 долларов, а домохозяйкам — 300 долларов. Также государство обеспечивает граждан беспроцентной ссудой на строительство жилья и бесплатной медицинской помощью.



Какие дивиденды получат украинские детки от нэнькиных недр, пока не очень понятно. Тем более что в украинской казне нет денег даже на текущие расходы — госдолг страны, по данным МВФ, приближается к 70% от ВВП, и только в этом году ей предстоит выплатить международным кредиторам около 21 млрд. долларов.



Как, в таком случае, идея Зеленского может выглядеть на практике, и реализуема ли она в принципе?



— На мой взгляд, это какой-то бред сумасшедшего, — комментирует ситуацию украинский политик, в недавнем прошлом депутат Верховной Рады Алексей Журавко. — Украина сегодня самая бедная страна Европы. Там идет гражданская война, каждый день гибнут люди, а рождаемость упала в разы. Поэтому логика в этой инициативе Зеленского попросту отсутствует.



Нечто подобное могут себе позволить только богатые страны, и то не все. При той ситуации, которая сложилась на Украине, это невозможно.



Могу лишь предположить, для чего — гипотетически — они могут это затеять.



— Поясните.



— Чтобы потом эти деньги украсть. Ведь паспортом можно воспользоваться только по достижению совершеннолетия. Так почему бы не попользоваться накоплениями, которые будет хранить государство, а потом их просто-напросто как-то изъять.



Я, конечно, не знаю, что у Зеленского в голове. Но народ опускать больше некуда. Страна — в крутом пике.



Кому он сейчас все это пообещал? И что, на самом деле украинские дети смогут получить через восемнадцать лет, если мы даже не знаем, будет ли к тому времени сама Украина.



От сегодняшних украинских реалий уже страшно — в каждом городе по два-три суицида в день минимум. Вот только что я узнал, что в Одессе мужчина-пенсионер выбросился с 13-го этажа.



На мой взгляд, Зеленскому лучше заняться реальными программами, которые бы улучшили жизнь и не доводили людей до самоубийства. Ведь плакать хочется от того, что они вместе с Порошенко сотворили с народом.



Бывший глава Совмина Луганской народной республики, политолог Марат Баширов, в свою очередь, считает, что у Зеленского сейчас сложное политическое положение — рейтинг падает, поэтому он выдвигает постоянно какие-то инициативы для воодушевления тех людей, которые перестали его поддерживать:



— Именно в этом контексте надо воспринимать очень многие его последние инициативы и эту, в частности.



— Но если учесть, что рыночная стоимость всех полезных ископаемых, сосредоточенных в недрах Украины, по подсчетам ряда ученых оценивается в 7,5 трлн. долларов, то, может, и есть в этом предложении смысл?



— Что касается богатств Украины, то Украина богата в первую очередь черноземом. А когда говорят о том, что есть какие-то недра — это не про газ и не про нефть. Их там нет. У них есть чернозем, и у них есть уголь.



Уголь, который на сегодняшний день активно выводится из энергетического баланса во многих странах. Ведь угольные ТЭС по экологическим соображениям закрываются. Поэтому оценивать его запасы можно хоть в сотни триллионов, но, что называется, нет покупателя.



Есть проекты по выработке водорода, который, как говорят, станет основой зеленой энергетики — там выбросы углекислого газа значительно ниже. Его можно выработать из угля определенного сорта. Но при этом вам нужна электрическая энергия, которая будет вести этот процесс выделения водорода из угля. Это достаточно дорогостоящая «история», и на сегодняшний день она тоже неэффективна.



Поэтому идею-то он может придумать. Только из каких доходов этот фонд будет формироваться. На данный момент в стране нет источника для формирования такого фонда.



— А если бы, допустим, он был?



— Раздача ренты определенному количеству граждан Украины и лишение этой ренты остальных — это нарушение Конституции. Нормы о равенстве всех граждан конкретно, Поскольку получается, что вводится некая дискриминация по возрастному принципу.



Возможно, конечно, речь идет о доходах, которые формируются через государственные механизмы налогообложения — говорить можно только об этом.



То есть у вас есть закрепленные форматы налогообложения, часть которых вы хотите изъять, поместить в какой-то фонд и направить на какие-то определенные цели. В России, например, это Фонд национального благосостояния.



Такие формы есть в частности в Саудовской Аравии и ряде других стран Ближнего Востока. И вы можете указать, что направляете средства на программы, связанные с образованием. Но при этом вы не ограничиваете граждан в доступности к этой возможности.



Так что, идея интересная. Но ему (Зеленскому — Ред.) для начала надо бы проконсультироваться с юристами. А, во-вторых, не считать людей за дураков.



— В смысле?



— Всё, что он сейчас обещает, подвергается недоверию. Все смотрят на это как на попытку выскочить из-под политического прессинга — высокого уровня отрицания того, что он делает.



Поэтому ему говорят: «Реши сначала более простые вопросы, которые обещал решить». А они, в общем-то, лежат в трех основных тезисах.



Первое — это снижение уровня тарифов на услуги ЖКХ и параллельное повышение общего уровня доходов населения. Кива: запущена программа самоуничтожения Зеленского



Второе — прекращение войны в Донбассе. А она продолжается, пусть и позиционная, но тем не менее там каждый день гибнут люди.



И третье — это встраивание экономики Украины в общемировой рынок, что подразумевает абсолютно равную доступность к рынкам Европы, России и Китая.



А что делает Зеленский? Он отрезает страну от рынков России, снижает ее инвестиционную привлекательность, лишая китайских инвесторов их законно купленного предприятия «Мотор Сич».



При этом требует от ЕС больших торговых преференций. Но Европа не готова давать часть рынков сбыта неконкурентной продукции, которую на сегодняшний день производится на Украине.



— Еще Зеленский до своего президентства обещал не подвергать русский язык гонениям, но тоже не сдержал слова…



— Тут он может, конечно, продолжать гонения, только русский язык живет сам по себе — вне зависимости от его желания. Можно хоть сто пятьдесят законов написать, однако люди будут говорить на этом языке просто потому, что им нравится на этом языке говорить.

Все родившиеся на Украине дети до момента наступления 18 лет смогут получать дивиденды от добычи и использования природных ресурсов государства. Для этого в стране планируется ввести особые «экономические паспорта».О новой инициативе властей «незалежной» в видеообращении на своей странице в Facebook заявил президент Украины Владимир Зеленский.«Вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно — об экономическом паспорте украинца. По нему все дети, рожденные в Украине, до момента исполнения 18 лет, смогут получать средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке, и после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими для получения высшего образования в Украине», — сказал он.То есть Зеленский пообещал еще неродившимся украинцам долю от продажи пока еще скрытых в земле полезных ископаемых, которую они смогут потратить на свое образование, когда им исполнится 18 лет. Самое раннее — в 2039 году. И то, если разработка механизма создания «экономического паспорта», о чем предупредил украинский лидер, не затянется надолго. А саму идею просто тихо не «сольют».Ведь была же у Зеленского ранее мечта о «Стране в смартфоне» — через высокие технологии упростить взаимодействие государства и граждан, чтобы прямо в телефоне люди могли не только контролировать принятие новых законов, но и менять их. Теперь она благополучно забыта.Собственно, как забыты на сегодняшний день и обещания, данные им в ходе предвыборной президентской кампании два года назад. А именно — прекратить гонения на русский язык и добиться установления мира в Донбассе.Стоит ли, в таком случае, рассчитывать на то, что очередная фантазия Зеленского воплотится в жизнь на этот раз?Конечно то, что предлагают власти Украины, это не полноценная природная рента, которая предполагает распределение прибыли от продажи природных ресурсов между всем населением страны. Как, скажем, это практикуется в богатых нефтью странах Ближнего Востока. В Кувейте, например, новорожденный житель эмирата сразу получает 3 тысяч долларов на личный банковский счет. Плюс каждому несовершеннолетнему ежемесячно выплачивается пособие в размере 170 долларов, а домохозяйкам — 300 долларов. Также государство обеспечивает граждан беспроцентной ссудой на строительство жилья и бесплатной медицинской помощью.Какие дивиденды получат украинские детки от нэнькиных недр, пока не очень понятно. Тем более что в украинской казне нет денег даже на текущие расходы — госдолг страны, по данным МВФ, приближается к 70% от ВВП, и только в этом году ей предстоит выплатить международным кредиторам около 21 млрд. долларов.Как, в таком случае, идея Зеленского может выглядеть на практике, и реализуема ли она в принципе?— На мой взгляд, это какой-то бред сумасшедшего, — комментирует ситуацию украинский политик, в недавнем прошлом депутат Верховной Рады Алексей Журавко. — Украина сегодня самая бедная страна Европы. Там идет гражданская война, каждый день гибнут люди, а рождаемость упала в разы. Поэтому логика в этой инициативе Зеленского попросту отсутствует.Нечто подобное могут себе позволить только богатые страны, и то не все. При той ситуации, которая сложилась на Украине, это невозможно.Могу лишь предположить, для чего — гипотетически — они могут это затеять.— Чтобы потом эти деньги украсть. Ведь паспортом можно воспользоваться только по достижению совершеннолетия. Так почему бы не попользоваться накоплениями, которые будет хранить государство, а потом их просто-напросто как-то изъять.Я, конечно, не знаю, что у Зеленского в голове. Но народ опускать больше некуда. Страна — в крутом пике.Кому он сейчас все это пообещал? И что, на самом деле украинские дети смогут получить через восемнадцать лет, если мы даже не знаем, будет ли к тому времени сама Украина.От сегодняшних украинских реалий уже страшно — в каждом городе по два-три суицида в день минимум. Вот только что я узнал, что в Одессе мужчина-пенсионер выбросился с 13-го этажа.На мой взгляд, Зеленскому лучше заняться реальными программами, которые бы улучшили жизнь и не доводили людей до самоубийства. Ведь плакать хочется от того, что они вместе с Порошенко сотворили с народом.Бывший глава Совмина Луганской народной республики, политолог Марат Баширов, в свою очередь, считает, что у Зеленского сейчас сложное политическое положение — рейтинг падает, поэтому он выдвигает постоянно какие-то инициативы для воодушевления тех людей, которые перестали его поддерживать:— Именно в этом контексте надо воспринимать очень многие его последние инициативы и эту, в частности.— Что касается богатств Украины, то Украина богата в первую очередь черноземом. А когда говорят о том, что есть какие-то недра — это не про газ и не про нефть. Их там нет. У них есть чернозем, и у них есть уголь.Уголь, который на сегодняшний день активно выводится из энергетического баланса во многих странах. Ведь угольные ТЭС по экологическим соображениям закрываются. Поэтому оценивать его запасы можно хоть в сотни триллионов, но, что называется, нет покупателя.Есть проекты по выработке водорода, который, как говорят, станет основой зеленой энергетики — там выбросы углекислого газа значительно ниже. Его можно выработать из угля определенного сорта. Но при этом вам нужна электрическая энергия, которая будет вести этот процесс выделения водорода из угля. Это достаточно дорогостоящая «история», и на сегодняшний день она тоже неэффективна.Поэтому идею-то он может придумать. Только из каких доходов этот фонд будет формироваться. На данный момент в стране нет источника для формирования такого фонда.— Раздача ренты определенному количеству граждан Украины и лишение этой ренты остальных — это нарушение Конституции. Нормы о равенстве всех граждан конкретно, Поскольку получается, что вводится некая дискриминация по возрастному принципу.Возможно, конечно, речь идет о доходах, которые формируются через государственные механизмы налогообложения — говорить можно только об этом.То есть у вас есть закрепленные форматы налогообложения, часть которых вы хотите изъять, поместить в какой-то фонд и направить на какие-то определенные цели. В России, например, это Фонд национального благосостояния.Такие формы есть в частности в Саудовской Аравии и ряде других стран Ближнего Востока. И вы можете указать, что направляете средства на программы, связанные с образованием. Но при этом вы не ограничиваете граждан в доступности к этой возможности.Так что, идея интересная. Но ему (Зеленскому — Ред.) для начала надо бы проконсультироваться с юристами. А, во-вторых, не считать людей за дураков.— Всё, что он сейчас обещает, подвергается недоверию. Все смотрят на это как на попытку выскочить из-под политического прессинга — высокого уровня отрицания того, что он делает.Поэтому ему говорят: «Реши сначала более простые вопросы, которые обещал решить». А они, в общем-то, лежат в трех основных тезисах.Первое — это снижение уровня тарифов на услуги ЖКХ и параллельное повышение общего уровня доходов населения.Второе — прекращение войны в Донбассе. А она продолжается, пусть и позиционная, но тем не менее там каждый день гибнут люди.И третье — это встраивание экономики Украины в общемировой рынок, что подразумевает абсолютно равную доступность к рынкам Европы, России и Китая.А что делает Зеленский? Он отрезает страну от рынков России, снижает ее инвестиционную привлекательность, лишая китайских инвесторов их законно купленного предприятия «Мотор Сич».При этом требует от ЕС больших торговых преференций. Но Европа не готова давать часть рынков сбыта неконкурентной продукции, которую на сегодняшний день производится на Украине.— Тут он может, конечно, продолжать гонения, только русский язык живет сам по себе — вне зависимости от его желания. Можно хоть сто пятьдесят законов написать, однако люди будут говорить на этом языке просто потому, что им нравится на этом языке говорить. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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