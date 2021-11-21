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По нескольким пунктам: Песков обратился с призывом к НАТО

21 ноября 2021, 15:00  •  69 • Политика
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Представителей Альянса предупредили о последствиях
Учения НАТО в Черном море, где все больше американских, британских солдат – душераздирающее зрелище. Это повлечет за собой самые серьезные последствия, предупредил Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
По его словам, США сами пригнали вооруженные силы из-за океана, но обвиняют Россию в необычной военной активности на своей территории. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это нелогично и неприлично.
В свою очередь, он обратился к НАТО с призывом прекратить "провокационную деятельность" у российских границ. 
"НАТО необходимо прекратить продвижение своей политической и военной инфраструктуры в сторону наших границ. Соединенные Штаты и их союзники должны прекратить концентрировать "военный кулак" у наших границ. И, конечно, страны НАТО должны прекратить "накачивать" Украину современными вооружениями, тем самым "окрыляя" Украину на безумные действия", – заявил он.
Песков подчеркнул, что нельзя исключать провокаций на фоне массовых заявлений Запада про якобы подготовку вторжения России на Украину.
Ранее в Москве предупредили НАТО о последствиях размещения ядерного оружия вблизи российских границ. 

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