«По-настоящему высокоэффективное оружие»: как создавался и совершенствовался легендарный советский гранатомёт РПГ-7

60 лет назад на вооружение армии СССР был принят ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7, получивший в войсках прозвище «семёрка». Этому оружию было суждено повторить судьбу автомату Калашникова, став таким же популярным по всему миру. РПГ-7 снискал славу недорогого, простого в обращении и высокоэффективного средства поражения танков, бронемашин, низколетящих вертолётов и живой силы в инженерных укреплениях. «Семёрка» неоднократно модернизировалась, в основном путём улучшения характеристик боеприпасов, и по-прежнему представляет угрозу для танков. По мнению экспертов, советский гранатомёт будет широко применяться и в ближайшие десятилетия.

15 июня 1961 года на вооружение советской армии был принят ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7. Он произвёл революцию в военном деле, предоставив обычному пехотинцу возможность практически гарантированно уничтожать тяжёлую технику и превосходящую по численности живую силу противника.

РПГ-7 был разработан в стенах расположенного в Москве Государственного союзного конструкторского бюро №47 (сейчас — АО «НПО «Базальт») в кооперации с Тульским ЦКИБ СОО, Ковровским механическим заводом, Высокогорским механическим заводом (сегодня не существует) и другими предприятиями СССР.

Советские инженеры смогли разработать компактное, мощное, простое в эксплуатации и недорогое в производстве средство поражения, сравнимое по популярности в мире с автоматом Калашникова. В советских войсках гранатомёт получил прозвище «семёрка».

Как отмечается на сайте корпорации «Ростех», куда в настоящее время входит «Базальт», РПГ-7 относится к числу «крупнейших изобретений военной техники».

«Наша армия получила, по сути, первое по-настоящему высокоэффективное оружие, с помощью которого пехота могла отразить танковую атаку с больших расстояний», — говорится в материалах госкорпорации.

На основе военного опыта

Необходимость появления ручного гранатомёта была осознана ещё во время Второй мировой войны, которая характеризовалась масштабным применением танков в наступательных и оборонительных операциях. Для борьбы с ними советская пехота зачастую применяла буксируемую артиллерию и противотанковые ружья.

Однако, как отмечают эксперты, опыт самой кровопролитной в истории человечества войны отчётливо продемонстрировал, что данные вооружения имеют ряд существенных недостатков.

В частности, несамоходные гаубицы страдали от проблем с мобильностью на театре военных действий — требовали большого количества исправно работающего транспорта для передислокации и подвоза боеприпасов. В свою очередь, противотанковые ружья отличались громоздкостью и недостаточной мощностью, чтобы при попадании гарантированно вывести танк из строя.

Первопроходцами в деле создания мобильных гранатомётных комплексов стали Соединённые Штаты и нацистская Германия. Так, в 1942-м американцы наладили производство знаменитых базук — изделий М1 Bazooka.

Небольшая часть этого оружия была передана по ленд-лизу Красной армии. Однако заокеанский ручной гранатомёт оказался малоэффективным средством поражения из-за проблем с бронепробиваемостью и точностью. Кроме того, пороховые заряды боеприпасов плохо горели в мороз.

Впечатляющих успехов в совершенствовании технических решений для РПГ достигли инженеры Третьего рейха. Именно немцы смогли создать по-настоящему грозное и массовое оружие, получившее название «фаустпатрон» (Faustpatrone).

Изделие, в отличие от M1, было одноразовым, но оказалось настолько простым, что им легко пользовались даже подростки и старики, которых правительство нацистской Германии отправляло на фронт в последние месяцы войны. Фаустпатроны считались достаточно грозным оружием. Трофейные образцы немецкого гранатомёта нередко использовали солдаты Красной армии.

На излёте Великой Отечественной войны советские инженеры разработали прототип оригинального ручного гранатомёта, получившего наименование РПГ-1. Однако из-за несовершенства взрывателя и порохового заряда его доработка затянулась. В итоге армия СССР так и не получила до конца войны собственный ручной гранатомёт.

Конструкция кумулятивного противотанкового боеприпаса «Фауст»

© ЦАМО РФ

Как отмечают эксперты, советские инженеры стремились обеспечить армию максимально простым, но одновременно мощным универсальным комплексом, способным эффективно поражать различные цели, находящиеся в визуальной видимости на расстоянии нескольких сотен метров.

Разработка «семёрки» стартовала в конце 1950-х годов. На испытаниях РПГ-7 показал лучшую по тем временам кучность и точность стрельбы.

Для общевойсковых и специальных подразделений

Конструкция РПГ-7 предельно проста. «Семёрка» состоит из ствола, представляющего собой гладкую трубу диаметром 40 мм. К стволу крепится курковый ударно-спусковой механизм с кнопочным предохранителем, механические и оптические прицельные приспособления. Для удобства нацеливания гранатомётчик может воспользоваться задней рукояткой.

Метательный снаряд, который в войсках принято называть выстрелом, вставляется в переднюю часть ствола гранатомёта. После пуска образуется опасная струя газов, поэтому позади стрелка не должны находиться люди. От травм бойца защищают накладки на трубе, а реактивный двигатель боеприпаса включается на безопасном удалении.

Масса РПГ-7, принятого на вооружение в 1961 году, составляла 6,3 кг, длина в боевом положении — 950 мм, скорострельность — 4—6 выстрелов в минуту, прицельная дальность стрельбы — 300 м, ресурс ствола — 250—300 выстрелов. В ходе дальнейшей модернизации отечественные конструкторы увеличили прицельную дальность гранатомёта и бронебойность.

Главным образом улучшения затронули оптические устройства и снаряды — на вооружение принимались изделия с более мощными и разнообразными боевыми частями. В арсенал «семёрки» вошли гранаты ПГ-7ВЛ «Луч», ОГ-7В «Осколок».

При разработке снарядов отечественные специалисты учитывали текущий уровень и тенденции в совершенствовании бронезащиты иностранных государств. В результате РПГ получил гранату ПГ-7ВР «Резюме» с тандемной боевой частью, способной поражать современные танки с навесной динамической защитой, и аналогичный термобарический боеприпас ТБГ-7В «Танин», в котором реализован принцип объёмного взрыва — по мощи он сравним с артиллерийским снарядом или миной калибра 120 мм.

Одна из последних известных разработок для ведения огня из «семёрки» — выстрел ГШ-7ВТ с поражающим элементом проникающего действия. Этот снаряд предназначен для поражения легкобронированных целей и для борьбы с живой силой противника, укрытой за естественными преградами, кирпичными и бетонными строениями.

Определённым изменениям подверглась и пусковая установка РПГ-7. Однако в основном модернизировались оптические прицельные приспособления под оснащение электронными дальномерами и средствами ночного видения.

Из открытых данных следует, что в конце 1990-х годов была создана версия РПГ-7В2 с универсальным прицельным приспособлением УП-7В. Данное изделие Россия предлагает приобрести своим партнёрам по военно-техническому сотрудничеству.

Современная модификация РПГ-7

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© Минобороны России

«РПГ-7В2 является грозным оружием, значительно повышающим огневую мощь подразделений, особенно ведущих боевые действия в городских условиях. Простота конструкции и надёжность в любых климатических условиях, а также возможность многоразового использования делают РПГ-7В2 незаменимым при оснащении общевойсковых и специальных подразделений», — сообщается в материалах «Рособоронэкспорта».

В ведомстве отмечают, что данное изделие представляет собой высокоэффективное, простое в использовании и малозатратное средство поражения тяжело- и легкобронированных целей, инженерных сооружений и пехоты противника.

Именно для РПГ-7В2 может применяться ГШ-7ВТ и множество других выстрелов. Масса этого оружия с сошкой составляет 6,68 кг, максимальная прицельная дальность в зависимости от установленной гранаты — 200—700 м.

Универсальное оружие

Различные версии РПГ-7 поучаствовали в десятках вооружённых конфликтов и по-прежнему широко применяются в армиях более чем 100 стран мира, включая Соединённые Штаты и ряд других западных государств. За 60 лет за рубежом было изготовлено огромное количество копий и модификаций советской «семёрки».

По словам экспертов, залогом долгожительства советского гранатомёта стали не только простота производства и эксплуатации, но и широкая доступность боеприпасов на современном театре военных действий. Экономичность, дешевизна, огромные запасы нерастраченных снарядов — важные причины сохранения РПГ-7 на вооружении и российской армии, отмечают аналитики.

Стрельба из РПГ-7

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© Минобороны России

«РПГ-7 — один из старейших противотанковых гранатомётов, который стоит на вооружении десятков стран мира. Прежде всего этот гранатомёт хорош тем, что он сравнительно недорогой, прост в обращении и довольно эффективно уничтожает даже современные танки. Это оружие достаточно долго будет существовать, так как кумулятивные снаряды будут продолжать совершенствоваться», — пояснил в комментарии RT полковник запаса Виктор Литовкин.

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев назвал советский гранатомёт самым популярным оружием в мире в своём классе. К ключевым достоинствам «семёрки» эксперт отнёс мощность и универсальность. Как показала практика, РПГ-7 оказался оружием, способным поражать широкий спектр наземных целей и низколетящие вертолёты, рассказал в беседе с RT Корнев.