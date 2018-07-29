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«По-настоящему новая машина»: какими характеристиками будет обладать модернизированный Ил-96

29 июля 2018, 22:54  •  108 • В России
Правительство РФ выделило 1,32 млрд рублей на продолжение работ по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта Ил-96-400М. Проект был запущен в 2016 году. Лайнер вместимостью 435 пассажиров получит новое бортовое оборудование и усовершенствованные двигатели. Первые машины поступят в госструктуры, однако в перспективе они должны создать конкуренцию Boeing и Airbus в коммерческом секторе. Какими характеристиками будет обладать новый самолёт — в материале RT.
 
Ил-96-300 на лётном поле аэропорта Внуково РИА Новости © Наталья Селиверстова
 

До конца 2018 года Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) получит от правительства 1,32 млрд рублей на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта Ил-96-400М, говорится в соответствующем постановлении кабмина.

Средства из федерального бюджета будут вложены в уставной капитал Воронежского акционерного самолётостроительного общества (ВАСО), на площадке которого идут работы по реализации проекта.

Выделенные правительством деньги пойдут на «техническое перевооружение» предприятия с целью налаживания выпуска новых Ил-96-400. Ранее на модернизацию производственных мощностей ВАСО и разработку лайнера правительство выделило 5,995 млрд рублей.

Трудный путь

 

Ил-96 — это советский дальнемагистральный самолёт, созданный в самом конце 1980-х годов для постепенной замены парка Ил-86. Но распад СССР и глубокий экономический кризис не позволили реализовать эту разработку.

В 1990-е годы интерес к советскому лайнеру проявили США. Результатом совместных работ стал Ил-96М (Ил-96-400), оснащённый американской авионикой и двигателями PW-23-37 корпорации Pratt & Whitney. Обновлённый самолёт был на 8 м длиннее, а его пассажировместимость увеличилась до 435 мест.

  • Салон дальнемагистрального Ил-96
  • © Wikipedia

Однако американские компании не стали приобретать Ил-96-400, а у отечественных перевозчиков и государственных ведомств РФ не оказалось средств на пополнение авиапарка. Чтобы избавить самолёт от заокеанских комплектующих российские инженеры заменили бортовое оборудование на отечественные аналоги, а силовую установку PW-23-37 — на двигатели семейства ПС-90А.

В общей сложности с 1988 года было выпущено 30 Ил-96 в различных модификациях. До 2014 года основными эксплуатантами лайнера были «Аэрофлот», специальный лётный отряд «Россия» (на Ил-96 совершает перелёты президент РФ) и кубинская авиакомпания Cubana.

В разные годы о поставках Ил-96 велись переговоры с Китаем, Ираном, Сирией и рядом африканских стран. Однако согласовать условия контракта не удалось. Единственным иностранным эксплуатантом лайнера остаётся Куба.

В 2013 году «Аэрофлот» объявил о выводе из своего парка Ил-96 по причине экономической неэффективности. Ведущий перевозчик страны был не удовлетворён уровнем расхода топлива и возрастом лайнеров, выпущенных в 1991—1995 годах. Кроме того, клиенты компании жаловались на неудобный салон. Последний коммерческий рейс самолёта состоялся в 2014 году.

В 2015 году руководство РФ решило модернизировать и возвратить в состав гражданской авиации Ил-96. Санкции западных государств могли поставить под удар отечественную авиационную отрасль, которая сильно зависит от поставок иностранной техники.

Например, в парке «Аэрофлота» числится 241 самолёт, из них отечественных машин (SSJ-100) — только 45. На дальних направлениях перевозчик эксплуатирует 22 Airbus A330 и 17 Boeing 777-300ER.  

В ожидании нового двигателя

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Главная цель модернизации Ил-96 заключается в том, чтобы создать конкурентоспособный широкофюзеляжный лайнер. С учётом расходов на одно пассажирское место, эффективным базовым вариантом для последующего обновления был выбран Ил-96-400.

Работы по модернизации стартовали в 2016 году на площадке ВАСО. На лайнере планируют установить современное бортовое оборудование и радикально обновить салон.

Также инженеры рассчитывают решить проблему с силовой установкой, которая должна обладать сверхбольшой тягой и соответствовать требованиям авиакомпаний по уровню расхода топлива.

Очевидно, что закупать иностранные двигатели в условиях санкционного режима — непозволительный риск. По этим причинам в 2017 году «Пермские моторы», «ОДК-Авиадвигатель» и «ОДК-Стар» начали разработку двухконтурного турбореактивного двигателя нового поколения ПД-35 с тягой 33—40 тонн.

Правда, работы по ПД-35 могут растянуться до конца 2020-х, и потому первые Ил-96 будут оснащаться модификациями ПС-90А с тягой свыше 17,4 тонны, так как образец-демонстратор ПД-35 будет готов только к 2023 году, а старт серийного производства запланирован на 2028 год. Сейчас проект двигателя нового поколения находится на стадии научно-исследовательских работ.

Исходя из данных, размещённых на сайте госзакупок, следует, что совокупные вложения государства в разработку ПД-35 превышают 60 млрд рублей (в ряде СМИ приводится цифра в 180 млрд рублей). Столь высокие расходы многократно превышают инвестиции в Ил-96-400М. Однако такой подход выглядит оправданным в связи с тем, что ПД-35 будет устанавливаться на всех новейших крупных самолётах РФ.

На двигателе нового поколения будут летать российско-китайский дальнемагистральный лайнер вместимостью до 300 пассажиров (CR929, ШФДМ), транспортные самолёты Ил-476, Ил-478 и перспективный дальний бомбардировщик ПАК ДА.

  • Ил-96 в составе парка «Аэрофлота»
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Петроченко
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«Создание авиационного двигателя тягой более 30 тонн — крайне важная для развития нашей авиации задача. В советское время она так и не была решена. Сейчас мы к ней подошли, опираясь на опыт создания базового генератора для двигателя ПД-14 для лайнера МС-21», — написал Дмитрий Рогозин в Facebook в январе 2018 года (на тот момент он занимал пост вице-премьера РФ).

Рогозин добавил, что ПД-35 «позволит уйти от четырёхмоторной схемы», которая считается устаревшей. Эксперты ожидают, что разработка ПД-35 будет иметь огромный положительный эффект для развития отраслевой науки и промышленности страны.

По два лайнера в год

 

По данным газеты «Воронежские крылья» (корпоративное издание ВАСО), в 2018 году в стадии постройки находятся несколько Ил-96 различных модификаций. Первая опытная машина нового проекта будет изготовлена в 2019-м.

В планах ВАСО — выпуск двух Ил-96-400М для Минобороны и шести бортов для гражданских нужд. С учётом модернизации производственных мощностей, к 2020 году воронежцы смогут собирать более двух лайнеров в год.

«На мой взгляд, два с половиной самолёта Ил-96 на нынешнем этапе является цифрой более оптимальной. Допустим, в какой-то год две машины, в другой — три. В таком темпе я просматриваю загрузку до 2024—2025 годов», — сказал президент ОАК Юрий Слюсарь в интервью газете «Воронежские крылья».

В беседе с RT исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил, что в ближайшие годы Ил-96-400М будут выпускаться для государственных ведомств. По его словам, о коммерческой эксплуатации машины можно будет говорить только после появления ПД-35.

«Обновлённый Ил-96 с двигателями ПС-90А — это скорее запасной вариант на случай западных санкций. Четырёхмоторная силовая установка не подходит для коммерческого использования. Ситуация кардинальным образом изменится с разработкой ПД-35. С этой установкой Ил-96 превратится в по-настоящему новую машину», — подчеркнул Пантелеев.

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