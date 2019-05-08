По мотивам кремлинологии: Пентагон выделит $15 млн на исследования «инструментов национального влияния»

Министерство обороны США намерено выделить $15 млн на исследования «инструментов национального влияния», не ограничивающихся военным потенциалом. RT ознакомился с грантом на соответствующие проекты. В Пентагоне рассчитывают получить научно обоснованные данные, с помощью которых США смогут строить свои военные стратегии. Так, оборонное ведомство рассчитывает получить информацию о методах «воздействия» России и Китая на жителей Индо-Тихоокеанского региона. Как утверждают в Вашингтоне, Москва и Пекин якобы манипулируют людьми с помощью ботов в соцсетях. Опрошенные RT эксперты подчёркивают, что эти заявления — очередной фейк, маскирующий попытки самих Штатов применить подобную тактику. Политологи также отмечают, что Минобороны США намерено использовать результаты исследования, чтобы затем собирать данные о потенциальных противниках.

Вашингтон планирует выделить $15 млн на научные исследования, которые, как предполагается, помогут формировать стратегические интересы США в мире. Соответствующий грант, с текстом которого ознакомился RT, опубликовало американское Министерство обороны.

«Сообразно с тем, как холодная война привела к возникновению новых идей и дисциплин вроде теории игр и кремлинологии, актуальные ныне глобальные проблемы требуют более широкого понимания и применения инструментов национального влияния, не ограничивающихся военным потенциалом», — отмечается в документе.

Военное ведомство, как уточняется в гранте, рассчитывает получить проекты, соответствующие Стратегии национальной безопасности США. Ожидается, что среди прочего исследователи изучат, что влияет на понимание безопасности в России и Китае.

«Роль великих держав в поддержании мировой стабильности: как на понимание вопросов безопасности традиционными и новыми великими державами, в том числе Китаем и Россией, влияют социальные, культурные, коммерческие, экономические и политические условия, в которых они существуют, и от каких факторов зависит способность великих держав к мобилизации на своей территории и за её пределами» — так звучит одна из тем будущих проектов.

Кроме того, Пентагон интересует, как государства «вводят в заблуждение» других с помощью СМИ, социальных сетей, кибер- и экономических инструментов. Эта информация понадобится, «чтобы упростить для США и их союзников поиск оптимальной и представляющей наибольшую угрозу стратегий».

Все исследования, финансируемые американским правительством, будут осуществляться в рамках программы Пентагона Minerva Initiative. Стоит отметить, что в 2012 году под эгидой Minerva проводился скрытый психологический эксперимент с эмоциями пользователей Facebook. Специалисты меняли число позитивных или негативных записей в новостной ленте пользователей, чтобы узнать, как эмоции других людей влияют на авторов записей. В манипуляции были вовлечены около 700 тыс. человек.

Reuters

© Regis Duvignau

При этом США и другие западные страны продолжают обвинять Россию в причастности к хакерским атакам и распространении дезинформации. Однако доказательств они так и не представили. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал подобные беспочвенные заявления «политическим бешенством».

«Если наши западные коллеги всерьёз вознамерились этой истерикой вывести нас из себя, то они плохо читают исторические книги. Если это всё просто наносное и этот, так сказать, приступ политического бешенства пройдёт естественным образом, когда они выговорятся по полной программе, то мы всегда ждём их в правовом поле для серьёзного, профессионального, не пропагандистского разговора», — подчеркнул министр.

Фантастические сценарии

Как считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, под предлогом обороны в США намерены собрать данные о потенциальных противниках. По его словам, Вашингтон перешёл в открытую фазу «гибридной войны», которую сам же объявил, против Москвы и Пекина.

«Пентагон проводит конкурс на научно-исследовательские проекты, чтобы получить больше информации о возможных широкомасштабных конфликтах, о применении новых средств. Нужны научно обоснованные данные, цифры, которые характеризуют возможности США и «врагов», — пояснил политолог в разговоре с RT.

В Вашингтоне также хотят получить контент, характеризующий кибермощь Китая и России, чтобы корректировать собственные возможности, добавил Кошкин.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, подобные разработки ведутся постоянно. А на основе собранных данных формируются сценарии будущих конфликтов.

«Грант является естественным, такие исследования осуществляются обычно силами Минобороны, Госдепа и аутсорсерами — негосударственными организациями. Что касается результатов подобных программ — они достаточно скромные. Потому что одно дело — писать сценарий, другое — реализовывать его на практике», — сказал Брутер.

Фейк о российских ботах

Минобороны США уделяет особое внимание онлайн-методам влияния, которыми якобы пользуются другие страны, в частности Россия и Китай. В научных работах ведомство просит рассмотреть, как государства воздействуют на жителей Индо-Тихоокеанского региона, оценить уязвимость аудитории и эффект от таких кампаний.

«Об операциях кибервлияния на общество в Индо-Тихоокеанском регионе известно меньше. Существуют убедительные доказательства того, что Китай и Россия активно проводят в нём кампании по оказанию влияния», — говорится в описании гранта.

В Пентагоне считают, что Twitter в некоторых странах региона «буквально наводнён ботами». По мнению авторов документа, в кибероперациях могут использоваться YouTube, WhatsApp, «ВКонтакте» и другие платформы.

Одно из «убедительных доказательств», по словам военного ведомства, недавно обнаружили австралийские политики.

В прошлом году министр по вопросам кибербезопасности Австралии Ангус Тейлор заявил, что Россия якобы пыталась совершить хакерские атаки на австралийские компании. А министр обороны Австралии Марис Пейн уточнила, что мишенью для кибератак стали примерно 400 организаций.

В Москве опровергли претензии Канберры, назвав их «кампанейщиной», и призвали страны руководствоваться здравым смыслом и фактами.

«Рассчитываем, что международное сообщество будет руководствоваться здравым смыслом и фактами и не даст себя одурачить группе стран, которые пытаются собрать все рычаги управления международным информационным пространством и диктовать остальному миру свою волю с позиции силы», — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Григорий Сысоев / РИА Новости

Разговоры о том, что Россия и Китай влияют на общество с помощью ботов, — фейк, запущенный, чтобы оправдать таким образом действия самих США в интернет-пространстве, считает Владимир Брутер.

Отметим, что ранее американская военная разведка планировала создать программу, которая сможет анализировать сообщения в интернете и генерировать посты в соцсетях на семи языках.

«Помимо соцсетей, США пользуются инструментами посерьёзней. Например, это и мировое телевидение, и агрегация мировых новостей. Более того, они почти обладают монополией на английский язык в этом направлении», — считает эксперт.

Однако в настоящий момент США заинтересованы в политике Индо-Тихоокеанского региона, поэтому будут оказывать на него как военное, так и информационно-психологическое давление, отметил Андрей Кошкин.

Проделки в киберпространстве

Наряду с обороной в киберпространстве в США практикуют и нападение. По данным издания The Washington Post, американские военные провели успешную кибероперацию против российского Агентства интернет-исследований в Санкт-Петербурге. Отмечается, что атаку одобрил лично глава США Дональд Трамп.

В марте посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов рассказал, что российская сторона зафиксировала 3 млн кибератак на свои IP-адреса из США.

В Кремле также подтвердили, что со стороны Штатов регулярно организуются атаки на российские структуры.

«В целом с территории США постоянно на различные российские организации, в отношении юридических и физических лиц организуется огромное количество кибератак. Это данность, в которой мы живём», — заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что одним из последних масштабных кибервмешательств, за которым, предположительно, стоит Вашингтон, стала атака на электрическую систему Венесуэлы. Как заявил президент республики Николас Мадуро, операцией руководил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, а осуществлялась она из Хьюстона и Чикаго.