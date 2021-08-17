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По мощи не уступает ядерному оружию: Военный эксперт о передовой разработке России
17 августа 2021, 23:40 • 95 • Политика
В 2040 году армия России поставит на вооружение беспилотники дальнего действия, пишет Yahoo News Japan. "Без применения ядерного оружия можно нанести сопоставимый урон. Это повлияет на общий характер войны и вооружения в целом", - отметил военный эксперт.
Россия стремительно перевооружает свою армию беспилотными платформами. Уже к 2040 году у Москвы появятся беспилотники дальнего действия, пишет Yahoo News Japan. Однако, по мнению военного эксперта Юрия Кнутова, это произойдёт гораздо раньше и совершит революцию в мире вооружения.
Речь идёт о беспилотных летательных аппаратах нового поколения, которые способны на межконтинентальные перелёты. Такие дроны смогут выполнять боевые задачи даже на другой стороне земного шара, пишет японское издание. Он предполагает, что Россия получит такие дроны в течение ближайших 20 лет.
- прокомментировал материал Юрий Кнутов.
Он уверен, что соответствующие дроны появятся гораздо раньше. Срок их появления привязан к разработке истребителя шестого поколения. Потому что дроны предполагается использовать в паре с боевыми самолётами.
- дал собственный прогноз военный эксперт.
Специалист добавил, что создание межконтинентального дрона станет прорывом в военном деле и перепишет существующую военную тактику, так как появятся совершенно новые возможности. Юрий Кнутов считает, что такие беспилотники сравнятся по мощи с ядерным оружием.
- пояснил он.
То есть если снабдить такой дрон гиперзвуковыми двигателями и вооружить ракетами класса "воздух-воздух", то ПВО противника никак не сможет его остановить. А он, в свою очередь, сможет беспрепятственно поражать цели в глубине вражеской территории.
- подытожил эксперт в беседе с Nation News.
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