По модели «Белых касок»: ВСУ готовят провокацию в Донбассе

Руководство украинских военных силовых структур готовит провокацию с использованием отравляющих веществ на территории Донбасса, рассказал замглавы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Наша разведка получила новые данные о подготовке военно-политическим руководством Украины химической провокации на территории Донбасса при посредничестве западных кураторов», — сказал военный.

Он также добавил, что для подготовки провокации на юго-восток Украины прибыли сотрудники британских спецслужб, которые оказывают поддержку украинским силовикам. При этом в ходе подготовки возникли разногласия между украинским командованием и представителями британских силовых ведомств.

«Украинская сторона настаивает на инсценировке химической атаки, ссылаясь на опыт «Белых касок» в Сирии, а кураторы из Великобритании требуют реальных жертв среди мирного населения», — цитирует Басурина ФАН.

По его словам, окончательное решение о применении отравляющих веществ в Донбассе будет принимать президент Украины Петр Порошенко. Накануне глава МИД России Сергей Лавров подверг критике страны Запада за то, что они оставили без ответа действия Украины в Керченском проливе и в Донбассе.

Данное заявление он сделал во время своего выступления на открытии 25-го заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Поразительно, что

киевский режим пользуется полной безнаказанностью у его западных покровителей, которые прощают, а то и оправдывают все его выходки»,

— сказал российский дипломат.

По его словам, это относится и к недавней провокации ВМС Украины в Черном море, и к активным военным приготовлениям Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что украинские силовики применяют в Донбассе беспилотники

«Переняв тактику их использования напрямую у террористов запрещенной в России террористической организации ИГИЛ (организация запрещена в России) (организация запрещена в России), украинские силовики с помощью беспилотников сбрасывают ручные гранаты и мины на гражданские объекты. Жертвами этих действий становятся гражданское население и мирные люди», — сказала Захарова.

Она отметила, что подобные действия противоречат принятому комплексу мер на запрет БПЛА и уточнила, что за последний месяц силовые структуры народных республик уничтожили 9 БПЛА, которые принадлежали ВС Украины.

«Это само по себе говорит о масштабах их применения Украиной. Из-за подобных действий получил ранения местный житель в поселке Минеральное, а также были повреждены жилые строения в Старомихайловке», — сказала дипломат.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства заявила о том, что российская сторона ожидает от украинских властей возможной провокации в Донбассе с применение химических отравляющих веществ.

«Не может не вызывать озабоченности поступающая информация о возможности совершения украинскими силовиками в Донбассе провокаций, различного уровня и масштаба, в том числе и с использованием химических отравляющих веществ», — сказала Захарова.

Она также отметила, что

подобные действия могут стать причиной жертв среди мирного населения и подчеркнула, что они противоречат не только минским соглашениям, но и международным договоренностям о запрете и ограничении оружия массового поражения.

Дипломат призвала мониторинговую миссию ОБСЕ интенсифицировать наблюдательную деятельность в Донбассе.

Неделей ранее президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита G20 назвал нынешние власти Украины «партией войны». По его мнению, пока «партия войны» находится у власти на Украине, военные действия будут продолжаться.

«Что меня особенно огорчает, это то, что анализ последних событий, связанных с этим инцидентом или провокацией в Черном море, и то, что мы видим на Донбассе — говорит о том, что действующее руководство Украины не заинтересовано в урегулировании этой ситуации вообще, а тем более мирными средствами», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Украина — близкая России страна, и потому ему небезразлично дальнейшее развитие событий.

«Посмотрим, как дальше будут развиваться события на Украине. Нам это небезразлично, потому что это близкая нам страна», — добавил Путин.

В прошлом месяце постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на специальном заседании постоянного совета Организации заявил о подготовке провокации ВСУ с использованием химического оружия и привлечением зарубежных спецслужб. По его словам, ВСУ подтянули к линии соприкосновения ЗРК «БУК» и «С-300», а также РСЗО «Град» и «Ураган».