По мирному небу ударили холода: Политолог о новой эре противостояния России и США

С развалом Договора по открытому небу уходит мирная эпоха, на смену которой может прийти аналог холодной войны. Об этом телеканалу "360" заявил политолог Илья Гращенков.

США вышли из соглашения в ноябре 2019 года, Россия лишь ответила на этот поступок. В результате завершилась эпоха мирного сосуществования двух сверхдержав, которые конкурировали друг с другом в холодную войну.

Договор по открытому небу позволил установить контроль за военными и иными объектами. Однако Вашингтон обвинил Москву, что она якобы использует открытое небо для слежки за президентом США Дональдом Трампом, после чего вышел из соглашения.

Без Штатов смысла в соглашении никакого нет, ибо остальные участники слишком незначительны.

"Уходит эпоха, на смену приходит что-то типа если не холодной войны, то, как минимум, очередного противостояния", - резюмировал эксперт.

Ранее депутат Государственной Думы Сергей Железняк назвал выход России из Договора по открытому небу вынужденным, но адекватным ответом на деструктивные действия американских политиков. Москва не заинтересована в гордом одиночестве выполнять коллективные договорённости, подвергая риску собственные национальные интересы и безопасность.

"Денонсируя договорённости в одностороннем порядке, США каждый раз пытаются развязать себе руки. Это вынуждает ожидать от американской стороны различных провокаций, способных затронуть не только российско-американские отношения, но и все страны мира", - рассказал в интервью РИА ФАН парламентарий.

В результате утрачена ещё одна мера по укреплению доверия в Европе.