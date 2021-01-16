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По мирному небу ударили холода: Политолог о новой эре противостояния России и США
16 января 2021, 17:45 • 131 • Политика
Политолог Илья Гращенков прокомментировал новую эру противостояния России и США. В результате действий американских политиков по соглашению по мирному небу ударили холода.
С развалом Договора по открытому небу уходит мирная эпоха, на смену которой может прийти аналог холодной войны. Об этом телеканалу "360" заявил политолог Илья Гращенков.
США вышли из соглашения в ноябре 2019 года, Россия лишь ответила на этот поступок. В результате завершилась эпоха мирного сосуществования двух сверхдержав, которые конкурировали друг с другом в холодную войну.
Договор по открытому небу позволил установить контроль за военными и иными объектами. Однако Вашингтон обвинил Москву, что она якобы использует открытое небо для слежки за президентом США Дональдом Трампом, после чего вышел из соглашения.
Без Штатов смысла в соглашении никакого нет, ибо остальные участники слишком незначительны.
"Уходит эпоха, на смену приходит что-то типа если не холодной войны, то, как минимум, очередного противостояния", - резюмировал эксперт.
Ранее депутат Государственной Думы Сергей Железняк назвал выход России из Договора по открытому небу вынужденным, но адекватным ответом на деструктивные действия американских политиков. Москва не заинтересована в гордом одиночестве выполнять коллективные договорённости, подвергая риску собственные национальные интересы и безопасность.
"Денонсируя договорённости в одностороннем порядке, США каждый раз пытаются развязать себе руки. Это вынуждает ожидать от американской стороны различных провокаций, способных затронуть не только российско-американские отношения, но и все страны мира", - рассказал в интервью РИА ФАН парламентарий.
В результате утрачена ещё одна мера по укреплению доверия в Европе.
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