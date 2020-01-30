По миллиону долларов за победу над Россией

Миллионные премии раздадут в феврале. Выделено два транша – 20,7 миллионов и 25,6 миллионов долларов. Получатели - 41 топ-менеджер «Нафтогаза». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Украины Алексей Гончарук по представлению главы наблюдательного совета «Нафтогаза» Клер Слоттисвуд. В представлении говорится, что премировать руководство компании-посредника предлагается «за достижение позитивных решений Стокгольмского арбитража» средствами «полученной от России финансовой выгоды».

Визируя представление Слоттисвуд, Гончарук сделал на документе пометку: «Победа одержана не только «Нафтогазом», но и благодаря политическим решениям, которые проводило государство». Известно и то, что Гончарук распорядился премировать топ-менеджмент «без помпы» и «с минимальной оглаской, в связи с высокой социальной напряжённостью в обществе по данному вопросу». Но отчего бы и не наградить руководство «Нафтогаза», если они и в самом деле заслужили эти миллионные премии?

Выясняется – есть один нюанс. Народу сообщили, что «Газпром» с «Нафтогазом» договорились о прямых поставках газа на Украину. Прямые поставки – это без посредников. Интрига же в том, что «прямые поставки» - с подачи украинских партнёров, будут осуществляться через посредника. Это компания ERU Trading, или «Энергетические ресурсы Украины». Похожая схема практикуется в Киеве издавна, ещё с девяностых, со времён премьера Павла Лазаренко и его подопечной Юлии Тимошенко, возглавлявшей аналогичную «прокладку».

Схема при этом такая. Через территорию Словакии проходит транзитная труба. Она короткая – всего полтора километра. Буквально заходит на территорию Словакии с Украины и тут же возвращается назад. Так вот, российский газ поступает в этот «обводной трубопровод». Стоимость прохождения через него российского газа – 50 долларов за тысячу кубометров. Украина, таким образом, покупает российский газ в конечной точке словацкого маршрута, позволяя кому-то неплохо набить карман. Кому же? Конечными получателями выгоды «Энергетических ресурсов Украины» выступают, предположительно, топ-менеджер «Нафтогаза» Андрей Фаворов (гражданин США) и член наблюдательного совета «Нафтогаза» Амос Хохштейн, тоже американец. Кстати, бывший помощник вице-президента США Джо Байдена. Говорят, что схема приносит её участникам из «Нафтогаза» по миллиону долларов чистой прибыли в сутки.

Так что руководство «Нафтогаза» свои миллионные премии, похоже, действительно заслужило. Схема-то и правда придумана виртуозная. А то, что в проигрыше оказываются украинские потребители – так кому до этого дело?