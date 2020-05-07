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«По месту жительства и в загородном доме в Крыму»: СК проводит обыски у задержанного бизнесмена Быкова

07 мая 2020, 22:05  •  122 • В России
В Красноярске задержан бизнесмен Анатолий Быков в рамках расследования уголовного дела по факту убийства двух местных жителей в 1994 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Речь идёт о Кирилле Войтенко и Александре Наумове — последний, по данным следователей, входил в преступную группировку Быкова. Как отмечают в ведомстве, в настоящее время в домах предпринимателя проходят обыски.
 
Бывший депутат красноярского краевого парламента Анатолий Быков РИА Новости © Руслан Кривобок
 

В домах бывшего депутата красноярского краевого парламента, бизнесмена и политика Анатолия Быкова проводятся обыски. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко в эфире радиостанции «Вести FM».  

«Сейчас проводятся в том числе обыски по месту жительства Быкова в Красноярске и его загородном доме в Крыму», — приводит ТАСС её слова.

Ранее СК сообшил, что Быков был задержан по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году.

Согласно данным следствия, бизнесмен причастен к убийству двух жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова. При этом последний в тот период входил в его преступную группировку.

По информации СК, в начале 1994-го у Наумова произошёл конфликт с Быковым на почве несправедливого, по мнению первого, распределения доходов от совместной деятельности, в результате чего «возникла взаимная личная неприязнь».

Спустя какое-то время перед машиной, в которой находился Быков, прогремел взрыв. Бизнесмен посчитал, что к инциденту причастны Наумов и Войтенко, после чего решил их убить, полагают следователи.

В сообщении СК сказано, что задание было поручено знакомому Быкова Владимиру Татаренкову и членам его банды. Некоторое время за жертвами следили, а 24 июля 1994 года, в то время как Наумов и Войтенко ехали в автомобиле по Свердловскому району, Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.

  • Бизнесмен и политик Анатолий Быков
  • РИА Новости
  • © Руслан Кривобок

В ведомстве подчеркнули, что следователям уже удалось привлечь к уголовной ответственности непосредственных исполнителей убийства.

Сергей Бакуров приговорён к пожизненному лишению свободы, а Владимир Чучков находится в розыске, но ему заочно предъявлено обвинение. Кроме того, следователям удалось доказать вину одного из организаторов убийства — Владимира Татаренкова. Он приговорён к 13 годам лишения свободы.

«Следствием проведён полномасштабный комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, в том числе были получены показания Татаренкова о том, что ещё одним организатором двойного убийства является Анатолий Быков. На основании собранной доказательственной базы о причастности Быкова к преступлению он был задержан, с ним выполняются следственные и процессуальные действия», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко. 

Резиденция Быкова была оцеплена, сообщало РИА Новости. Загородный дом с участком занимает большую площадь и имеет несколько въездов, на каждом из них дежурили вооружённые люди в масках, на некоторых стояли автомобили представителей правопорядка.

Как отмечал источник ТАСС в правоохранительных органах, задержание Быкова проводили сотрудники МВД и ФСБ.

Анатолий Быков родился 17 января 1960 года. Он окончил факультет физического воспитания Красноярского педагогического университета, работал учителем в школе.

В 1990-е годы стал предпринимателем, с 1997 по 2016 год был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 1998—2000 годах занимал пост председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода.

В конце 1990-х Анатолий Быков был объявлен в международный розыск по обвинению в причастности к тяжким преступлениям и отмыванию денег. Осенью 1999-го он был задержан пограничниками Венгрии по запросу Генпрокуратуры России, затем его экстрадировали в РФ. Спустя год обвинения были сняты.

В 2000 году его задержали по подозрению в организации покушения на предпринимателя Вилора Струганова, известного в криминальных кругах как Паша Цветомузыка.

В июне 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к шести с половиной годам условного наказания, признав его виновным в подготовке покушения на Струганова и незаконном хранении оружия. В 2005 году суд в Красноярске снял с него судимость и погасил условный срок.

В 2014 пути Струганова и Быкова вновь пересеклись. Вилора задержали за причастность к пяти убийствам во времена так называемых алюминиевых войн, имевших место в 1990-х годах. Быков же был свидетелем.

«Он назвал подсудимых спортивными и ведущими трезвый и здоровый образ жизни. Также сказал, что коммерческие интересы Струганова и убитых не пересекались», — отмечала пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина.

Между тем Струганова приговорили к 18 годам тюремного заключения.

Летом 2016-го Быков подал заявку на участие в выборах в красноярский парламент, но избирком отказался регистрировать его кандидатуру из-за судимости.

В начале этого года СМИ писали о Быкове в связи со скандалом вокруг его бывшего помощника Алексея Талюка. В феврале 2020 года Талюк сбил на машине корреспондента телеканала «Россия» Павла Брыкина, когда журналист пытался взять у него интервью. Талюка обвинили в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста и отправили в СИЗО.

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