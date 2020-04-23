Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работат...
Главы областных администраций Украины готовят обращения к российскому руководств...
На три части: сценарий развала Украины расписан и утверждён постранично
«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал ...
Главная / В России

По мере улучшения ситуации: Роспотребнадзор разработал план возвращения предприятий общепита к работе

23 апреля 2020, 21:05  •  100 • В России
Роспотребнадзор разработал рекомендации для предприятий общественного питания по работе в условиях эпидемии COVID-19. Документ предусматривает поэтапный вывод заведений из режима ограничений, на каждом из которых предусмотрены противоэпидемические мероприятия. Действующий режим нерабочих дней действует до 30 апреля.
 
AFP © Alexander NEMENOV
 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработала рекомендации для кафе и ресторанов по работе в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В настоящее время работа разрешена только заведениям, осуществляющим доставку. Однако в случае улучшения эпидемиологической ситуации первыми получат возможность возобновить работу предприятия общепита малой площади и с сохранением небольших ограничений.

«Переходный режим (начало выхода людей из массовой самоизоляции): работают предприятия общественного питания площадью не более 50 кв. м. при условии установки в обеденном зале не более пяти столов по одному-двум посадочным местам (расстояние между столами должно быть не менее одного метра)», — приводит сообщение РИА Новости.

Вместе с тем должна использоваться или одноразовая посуда, или многоразовая, но после обязательной дезинфекции. При этом по-прежнему запрещаются любые массовые мероприятия, в том числе банкеты и поминки.

При дальнейшей нормализации эпидемиологической обстановки смогут открыться заведения с 20 посадочными местами, а возвращение в штатный режим для всего общепита станет возможным только при отсутствии инфицированных коронавирусом в регионе и общем улучшении ситуации в стране.

«На каждом этапе предусмотрены противоэпидемические мероприятия — от работы всего персонала в масках и перчатках, одноразовой посуды до стандартной текущей уборки в зависимости от ситуации», — указали в Роспотребнадзоре.

В России с конца марта вводится режим самоизоляции. Выходить из дома разрешено только в случае обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, посещения ближайшего магазина или аптеки, выгула животных и выноса мусора. Вместе с введением этих мер в стране перестали функционировать большинство предприятий, деятельность которых сопряжена с массовым скоплением людей, в том числе из сферы общественного питания. Единственно возможным форматом работы для подобных компаний осталась продажа еды навынос или с доставкой.

На фоне сложившейся ситуации общепит вошёл в перечень наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей экономики. Ряд экспертов вскоре указали, что после окончания пандемии работники стационарного общепита могут столкнуться с проблемами при трудоустройстве.

В начале апреля Роспотребнадзор открыл горячую линию для предприятий общественного питания. С её помощью специалисты могут проконсультировать всех желающих по вопросам действующих требований к качеству и безопасности продукции общепита, в том числе в части санитарных норм, а также о выборе здорового питания в заведениях и содержании понятия «качественный продукт питания».

При этом в Москве и Московской области установлена пропускная система, с 22 апреля действующая почти в полностью автоматизированном режиме.

«Очень непросто мы принимали решение по электронным пропускам. Более того, мы откладывали (ввод. — RT) день за днём, неделя за неделей, понимая, что это такая сложная ограничительная мера, очень психологически непростая», — отметил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

Между тем накануне в Минкомсвязи сообщили, что в ближайшее время федеральная платформа выдачи цифровых пропусков также заработает в 21 субъекте РФ.

Согласно последним данным, в России с начала эпидемии наличие коронавирусной инфекции нового типа установлено у 62 773 человек во всех 85 субъектах Федерации. При этом выписаны после выздоровления 4 891 человек (7,8% от числа заболевших). От осложнений, возникших на фоне COVID-19 и других сопутствующих заболеваний, скончались 555 человек (менее 0,9%).

Регионом с наибольшим числом заболевших остаётся Москва. В столице насчитывается 33 940 случаев инфицирования (54% от общего числа).

За последние сутки в стране подтверждено 4774 новых случая заражения COVID-19 в 81 регионе, умерли 42 человека, выздоровел 471. Накануне суточный прирост числа заразившихся составил 5236. Из них 2548 — в Москве.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
23 апреля 2020, 10:05
«Льгот не прибавится, только обязанностей»: как изменится жизнь россиян в случае введения режима чрезвычайной ситуации
23 апреля 2020, 00:05
«В рамках первой очереди подключатся семь регионов»: платформа выдачи цифровых пропусков заработает в 21 субъекте РФ
23 апреля 2020, 13:35
Зачем американцы спустя 12 лет возвращают посла в Белоруссию
23 апреля 2020, 15:35
Леонид Кравчук: Зеленский никак не может исправить ошибки, которые совершил ещё Порошенко. Поэтому рейтинг его падает
23 апреля 2020, 15:35
Возвращение Саакашвили: нет хлеба, зато будут зрелища
23 апреля 2020, 15:35
Путин раскритиковал банкиров: Либо тянут время, либо предъявляют невыполнимые требования
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 апреля 2020, 22:35
США в панике: у России появилась ракета, сбивающая спутники в космосе
19 апреля 2020, 22:35
«Армата» сдала экзамен в Сирии
21 апреля 2020, 00:10
"Кто людей лечить будет?": Пушков не выдержал наглости краснодарской чиновницы
23 апреля 2020, 03:10
"Тонны мешков с телами, тонны людей с маркировкой COVID-19": Работницы похоронного бюро о "шоу ужасов" в США
19 апреля 2020, 18:10
"Мы зайдём и сразу вернём": Зеленский представил новый план "возвращения" Донбасса
17 апреля 2020, 22:10
Выдержал лишь три минуты: "Невыразительному" Силуанову дали недвусмысленный намёк
18 апреля 2020, 19:10
«Обезьянки с Майдана, не можете справиться сами, попросите Россию»: От «импотента» Зеленского требует обратиться к Москве за помощью
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.