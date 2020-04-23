По мере улучшения ситуации: Роспотребнадзор разработал план возвращения предприятий общепита к работе

Роспотребнадзор разработал рекомендации для предприятий общественного питания по работе в условиях эпидемии COVID-19. Документ предусматривает поэтапный вывод заведений из режима ограничений, на каждом из которых предусмотрены противоэпидемические мероприятия. Действующий режим нерабочих дней действует до 30 апреля.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработала рекомендации для кафе и ресторанов по работе в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В настоящее время работа разрешена только заведениям, осуществляющим доставку. Однако в случае улучшения эпидемиологической ситуации первыми получат возможность возобновить работу предприятия общепита малой площади и с сохранением небольших ограничений.

«Переходный режим (начало выхода людей из массовой самоизоляции): работают предприятия общественного питания площадью не более 50 кв. м. при условии установки в обеденном зале не более пяти столов по одному-двум посадочным местам (расстояние между столами должно быть не менее одного метра)», — приводит сообщение РИА Новости.

Вместе с тем должна использоваться или одноразовая посуда, или многоразовая, но после обязательной дезинфекции. При этом по-прежнему запрещаются любые массовые мероприятия, в том числе банкеты и поминки.

При дальнейшей нормализации эпидемиологической обстановки смогут открыться заведения с 20 посадочными местами, а возвращение в штатный режим для всего общепита станет возможным только при отсутствии инфицированных коронавирусом в регионе и общем улучшении ситуации в стране.

«На каждом этапе предусмотрены противоэпидемические мероприятия — от работы всего персонала в масках и перчатках, одноразовой посуды до стандартной текущей уборки в зависимости от ситуации», — указали в Роспотребнадзоре.

В России с конца марта вводится режим самоизоляции. Выходить из дома разрешено только в случае обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, посещения ближайшего магазина или аптеки, выгула животных и выноса мусора. Вместе с введением этих мер в стране перестали функционировать большинство предприятий, деятельность которых сопряжена с массовым скоплением людей, в том числе из сферы общественного питания. Единственно возможным форматом работы для подобных компаний осталась продажа еды навынос или с доставкой.

На фоне сложившейся ситуации общепит вошёл в перечень наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей экономики. Ряд экспертов вскоре указали, что после окончания пандемии работники стационарного общепита могут столкнуться с проблемами при трудоустройстве.

В начале апреля Роспотребнадзор открыл горячую линию для предприятий общественного питания. С её помощью специалисты могут проконсультировать всех желающих по вопросам действующих требований к качеству и безопасности продукции общепита, в том числе в части санитарных норм, а также о выборе здорового питания в заведениях и содержании понятия «качественный продукт питания».

При этом в Москве и Московской области установлена пропускная система, с 22 апреля действующая почти в полностью автоматизированном режиме.

«Очень непросто мы принимали решение по электронным пропускам. Более того, мы откладывали (ввод. — RT) день за днём, неделя за неделей, понимая, что это такая сложная ограничительная мера, очень психологически непростая», — отметил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

Между тем накануне в Минкомсвязи сообщили, что в ближайшее время федеральная платформа выдачи цифровых пропусков также заработает в 21 субъекте РФ.

Согласно последним данным, в России с начала эпидемии наличие коронавирусной инфекции нового типа установлено у 62 773 человек во всех 85 субъектах Федерации. При этом выписаны после выздоровления 4 891 человек (7,8% от числа заболевших). От осложнений, возникших на фоне COVID-19 и других сопутствующих заболеваний, скончались 555 человек (менее 0,9%).

Регионом с наибольшим числом заболевших остаётся Москва. В столице насчитывается 33 940 случаев инфицирования (54% от общего числа).

За последние сутки в стране подтверждено 4774 новых случая заражения COVID-19 в 81 регионе, умерли 42 человека, выздоровел 471. Накануне суточный прирост числа заразившихся составил 5236. Из них 2548 — в Москве.