По мерам — возможности: как изменит жизнь россиян борьба властей c COVID-19

Рассмотрение законопроекта, упрощающего процедуру банкротства для попавших в сложную ситуацию граждан, может пройти в Госдуме уже 30 марта. В максимально короткие сроки будет одобрена и инициатива о введении «кредитных каникул», сообщили в нижней палате. Депутаты считают, что оформление в конкретные поручения мер социально-экономической поддержки, о которых Владимир Путин заявил в обращении к россиянам, позволит быстрее найти «противоядие» от кризиса, на грани которого экономика страны оказалась из-за эпидемии коронавируса. Законодатели приложат максимум усилий, чтобы реализовать инициативы главы государства в кратчайшие сроки и проследить за их исполнением, пообещали «Известиям» в Думе и Совфеде. На борьбу с COVID-19 в России брошены силы всех уровней власти. Чтобы исключить возможность завоза коронавируса, правительство приняло решение с 30 марта закрыть границы России. Новые ограничительные меры ежедневно вводятся и в регионах страны.

Поддержать человека

Главные меры поддержки населения во время пандемии коронавируса, включенные в поручения Владимира Путина по итогам его выступления, относятся к сфере социальных выплат. Уже с 1 апреля в течение трех месяцев всем семьям, которым положен материнский капитал, будут направлены дополнительные выплаты из федерального бюджета — по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Дополнительные ежемесячные субсидии из региональных бюджетов поручается выделить с 1 июня на детей в возрасте от трех до семи лет.

По оценкам агентства АКРА, претендовать на новые субсидии смогут около 2,1 млн матерей. Отчисления в 5 тыс. рублей семьям, имеющим право получить маткапитал, обойдутся бюджету примерно в 32 млрд рублей, подсчитали в АКРА.

Кроме того, в соответствии с поручением до конца года минимальные размеры пособия по временной нетрудоспособности и по безработице должны быть не меньше МРОТ. Президент также поручил начислить единовременные выплаты россиянам в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне уже в апреле 2020-го.

Жители Москвы смотрят трансляцию обращения президента России Владимира Путина к гражданам из-за ситуации с коронавирусом, 25 марта 2020 года Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Поручения затрагивают и финансовый сектор — физлица и ИП смогут получить «кредитные каникулы» на полгода. В течение этого времени заемщик сможет не делать выплат по ссуде, при этом у кредитной организации не будет права начислять штрафы и пени, а также взыскивать заложенное имущество. Новые льготы положены заемщикам, доход которых за предыдущий месяц сократился на 30% по сравнению со средней ежемесячной зарплатой в 2019-м, следует из опубликованных поручений. Также президент потребовал в ускоренном порядке принять поправки об упрощении процедуры банкротства граждан.

До 1 апреля президент поручил определить, какие отрасли российской экономики в наибольшей степени пострадали из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Малым и средним компаниям из этих отраслей будет на полгода продлен срок уплаты всех налогов и авансовых платежей, кроме НДС, а микропредприятия из тех же сфер получат полгода отсрочки для уплаты страховых взносов. Кроме того, совокупный размер страховых взносов для предприятий МСП снизят до 15% в отношении тех выплат и вознаграждений, которые превышают минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Субъектам МСП из наиболее пострадавших отраслей также поручается предоставить «кредитные каникулы» сроком до полугода.

План поддержки экономики и граждан — сбалансированный и взвешенный, в нем затрагиваются наиболее болезненные проблемы: «кредитные каникулы» и налоговые льготы для бизнеса, считают в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Там оценили недополученные экономикой средства в 0,5% ВВП.

В числе поручений президента есть и меры для наполнения федерального бюджета: из этих доходов планируется финансировать выплаты семьям с детьми, нетрудоспособным и безработным гражданам. В том числе Владимир Путин поручил предусмотреть налогообложение в размере 13% на процентные доходы по банковским вкладам, остаткам на счетах и ценным бумагам россиян, если их совокупная стоимость превышает 1 млн рублей, а также налоги в размере 15% на дивидендные и процентные доходы иностранных граждан.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Внести изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина» глава государства рекомендовал Госдуме совместно с правительством до 17 апреля. Как пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев, этот вопрос может быть обсужден на заседании совета нижней палаты уже в понедельник, 30 марта.

— У нас уже есть принятый в первом чтении на эту тему законопроект. Думаю, совместно с правительством мы внесем в него соответствующую поправку, — рассказал парламентарий.

Эту информацию подтвердил и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Думаю, что Госдума может рассмотреть этот законопроект уже на заседании во вторник. Мы работаем над этим, — отметил депутат.

По его словам, в ситуации, когда многие россияне не могут оплачивать кредиты, эта мера поможет им существенно снизить долговую нагрузку. Но важно не перегнуть палку и не освободить от взносов тех, кто в состоянии оплачивать свои обязательства перед банками, подчеркнул депутат. В максимально короткие сроки будет рассмотрен и законопроект о «кредитных каникулах» для граждан и ряда отраслей МСП, пострадавших от пандемии, сообщил он.

На границе ключ

В субботу, 28 марта, стало известно, что председатель правительства Михаил Мишустин поручил прекратить движение через государственную границу с 30 марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Согласно документу, временно ограничивается передвижение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу РФ, в том числе с Белоруссией. Исключение предусмотрено для сотрудников МИДа и членов их семей.

Помимо этого, под запрет на пересечение границы не попадают водители грузовых автомобилей международного сообщения, экипажи речных судов, поездных и локомотивных бригад международных сообщений. Также в некоторых случаях указ не распространяется на жителей Калининградской области.

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

По мнению исполнительного вице-президента РСПП Александра Мурычева, все ограничения по количеству товарооборота критично скажутся на развитии экономики. Дальнейшее продолжение карантина, хоть и по-разному, но будет влиять на бизнес любого уровня.

— Любые ограничения и нарушение контрактных условий по поставкам выливаются в недостачу оборотных средств. Поэтому пролонгирование скажется на росте убытков для бизнеса. Многое зависит от оперативности действий правительства, — сказал «Известиям» Александр Мурычев.

Закрытие госграницы из-за распространения коронавирусной инфекции — абсолютно правильная мера, которую стоило принять раньше, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

— Эта мера должна сохраняться как минимум до мая. К сожалению, большое число российских туристов, возвращающихся из-за границы (которые, между прочим, поехали за рубеж уже после объявления пандемии), создает серьезные проблемы, — заявил «Известиям» депутат. — С учетом нашего менталитета принятые меры неизбежны. Мы считаем, что всё пройдет мимо нас. То есть «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Но креститься нужно постоянно и заранее.

Парламентарий напомнил, что самоизоляция необходима на фоне сложной эпидемиологической ситуации в мире. От COVID-19 скончались уже свыше 31 тыс. человек, а количество инфицированных превысило 668 тыс. Самое большое число заражений зафиксировано в США, Италии, Китае, Испании, Германии и Франции. Что же касается числа летальных исходов, здесь общая картина иная. Первое место занимает Италия, где инфекция унесла жизни более 10 тыс. человек. Следом идут Испания, КНР, Иран, Франция и США.

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane Мужчина молится на площади Святого Петра в Италии во время пандемии

— Надо предпринимать более жесткие наказания за нарушение мер, которые предпринимаются в целях борьбы с вирусом. Люди должны понимать, что это делается во имя их же здоровья, в первую очередь это касается граждан, которые находятся в зоне риска, — добавил депутат. — Пока в нашей стране смертность значительно ниже. Это говорит о том, что у нас достаточно сил и ресурсов, чтобы останавливать заразу. Но все должны понимать: только общими усилиями мы сможем победить.

В нынешнее время особенно востребовано международное сотрудничество, подытожил политик. Так, во время недавнего саммита «большой двадцатки», которая впервые прошла в режиме видеоконференции, Владимир Путин призвал создать «зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий».

— В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничение в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые трансакции для их закупок. И прежде всего я сейчас говорю о странах, которые больше других страдают от этой пандемии. В конце концов это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи, — отметил тогда президент России.

Как уточнил 29 марта пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, лидеры G20 могут продолжить совместную работу в «виртуальном формате».

Президент РФ Владимир Путин во время саммита лидеров «большой двадцатки» по коронавирусу в режиме видеоконференции, 26 марта 2020 года Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Для оперативной работы кабинета министров в этот же день был сформирован президиум правительства РФ из 20 человек во главе с Михаилом Мишустиным. В него вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, зампреды Юрий Борисов, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Кроме того, в состав президиума включены министры обороны, иностранных дел, МЧС, МВД, финансов и Минэкономразвития. Учитывая ситуацию с коронавирусом и вызванный им кризис, в список также вошли министры промышленности, труда, здравоохранения и юстиции.

Стоит отметить, что президиум создается в российском кабинете министров не впервые. Согласно действующему законодательству, он призван решать оперативные вопросы и собираться по мере необходимости. В предыдущем кабмине Дмитрия Медведева такой структуры не было, хотя в его же правительстве 2012–2018 годов президиум существовал.

Также по причине запрета на международные перелеты премьер подписал распоряжение, согласно которому Росавиация получит 1,5 млрд рублей из резервного фонда правительства. Эти деньги пойдут на возмещение затрат, понесенных при возвращении россиян из стран с неблагополучной ситуацией из-за распространения коронавируса.

Осторожно, закрываемся

27 марта Михаил Мишустин призвал власти регионов ввести меры, аналогичные тем, что уже действуют в Москве и Московской области. Они касаются главным образом индустрии развлечений и досуга. Об их ужесточении на местах стало известно на следующий день. В основном они свелись к прекращению работы религиозных объектов и туристических мест. Однако некоторые регионы пошли и на дополнительные шаги, исходя из местной специфики.

Например, власти Карелии, которая граничит с Финляндией, не только приостановили работу религиозных учреждений и туробъектов, но и запретили движение общественного транспорта. Так же поступили и в Краснодарском крае. В Санкт-Петербурге власти призвали туристов из других городов воздержаться от посещения Северной столицы, а руководство Чечни запретило проводить любые массовые мероприятия с большим количеством гостей, включая банкеты, свадьбы и семейные торжества. Такие же меры ввели и в другой кавказской республике — Карачаево-Черкесии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Многие субъекты — в частности, в Центральном федеральном округе — закрыли детские сады и перевели школьников и студентов на дистанционный режим обучения.

При этом региональные представители настроены весьма оптимистично и утверждают: ситуация на местах не выходит «за пределы нормы». Так, в Смоленской области (граничит с Белоруссией), где пока зарегистрирован один случай заражения, на карантине находятся около 500 россиян, вернувшихся из-за рубежа.

— Госпитализированная с коронавирусом женщина соблюдала карантин, поэтому надеемся, что она других людей не заразила, — сказал «Известиям» член Совета Федерации от Смоленской области Сергей Леонов. — Конечно, есть люди, которые не соблюдают предписанный президентом режим самоизоляции, поэтому в магазинах еще толпы, некоторые ТЦ не прекращают работать. К нам поступают жалобы от граждан, которые были отправлены на «каникулы» в качестве отпуска за свой счет. Это ситуация нас беспокоит, и на этой неделе мы будем с ней разбираться.

По его словам, в этом регионе, как и в других, сложилась критическая ситуация с наличием медицинских масок и антисептиков, и именно поэтому сейчас пять местных компаний решили переориентироваться на их выпуск.

Некоторые субъекты подвержены большим рискам хотя бы потому, что значительная часть населения в них — старше 65 лет. Такая ситуация сложилась в Курской области (граничит с Украиной). При этом сенатор от этого региона Валерий Рязанский назвал санитарно-эпидемиологическую обстановку там «терпимой».

— Наш субъект достаточно возрастной, почти треть населения — пенсионеры. В связи с этим мы делаем всё необходимое, чтобы обезопасить старшее поколение, — отметил в беседе с «Известиями» законодатель. — Мы работаем в штатном режиме, как и представители соседних регионов. Горнодобывающий комплекс и сельское хозяйство, играющие ключевую роль в субъекте, не очень сильно подвержены экономическим изменениям. Пока мы не видим никаких тревожных симптомов у представителей этого сектора бизнеса. Всё в пределах нормы.

При этом интересно, как складывается ситуация на Дальнем Востоке, который находится в непосредственной близости от первоисточника пандемии — Китая. Вопреки ожиданиям, ситуация там не столь критична, как, например, в Москве.

— На Дальнем Востоке количество подтвержденных случаев заражения и тех, кто находится на карантине, значительно меньше, чем в других районах страны, — рассказал «Известиям» член СФ от Магаданской области Анатолий Широков. — Это, возможно, связано с недостаточной транспортной доступностью ДФО. Но, конечно, для нас, как и для всей страны, актуальны экономические проблемы, вызванные текущей эпидемиологической ситуацией.

По его словам, как и везде, в регионе больше всего страдает малый и средний бизнес. При этом Анатолий Широков уверен: меры поддержки, которые разработало правительство, заработают уже в ближайшие недели.

На 29 марта в России зарегистрировано 1534 случая коронавируса в 65 регионах, зафиксировано восемь летальных случаев, выздоровели 64 человека. Больше всех пострадала столица — 1014 заболевших на воскресенье.

Над материалом работали: Наталья Башлыкова, Наталья Ильина, Дмитрий Лару, Любовь Лежнева, Павел Панов, Екатерина Постникова.