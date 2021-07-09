Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Каннский фестиваль начался с оскорблений Путина
Американцы сбежали. На защиту встанут русские: Лавров сделал заявление по Афгани...
Бывший депутат Рады Олег Царёв подтвердил прогноз Константина Затулина, что коне...
После унижения в НАТО Зеленский устроил "истерику": На Украине обвинил...
Главная / В России

По медицинским показаниям: кому положен медотвод от прививки и как его оформляют

09 июля 2021, 19:00  •  172 • В России
С введением обязательной вакцинации отдельных категорий граждан в Москве у некоторых жителей столицы возникли вопросы по поводу медотводов, позволяющих не делать прививку. 2 июля Минздрав России выпустил рекомендации по вакцинации, где в том числе содержатся сведения о заболеваниях, при которых прививка противопоказана. Кому положен медотвод, что нужно сделать, чтобы его получить, и какие организации этим занимаются — в материале RT.
 
РИА Новости © Екатерина Чеснокова
 

Кому дают медотводы?

«Если есть медотвод — отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права», — заявил Владимир Путин на недавней прямой линии с россиянами. 

Медотводы могут быть временными или постоянными — это зависит от характера противопоказаний, выявленных у конкретного пациента.

Отсрочку от вакцинации могут получить люди с острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями, обострениями хронических болезней.

Во временных рекомендациях о вакцинации Минздрава РФ от 2 июля сказано, что противопоказанием для вакцинации может быть приём препаратов, которые подавляют иммунитет (иммуносупрессоры) — у пациентов может не сформироваться иммунный ответ на прививку.

Серьёзным противопоказанием, исключающим проведение вакцинации, являются острые аллергические реакции на один из компонентов вакцины. Кроме того, если после первой дозы препарата у пациента развился анафилактический шок либо другие серьёзные (отличные от обычных) реакции на вакцину, врач может принять решение об отмене второго этапа вакцинации или о возможной замене препарата.

К категориям граждан, которым следует повременить с прививкой, относятся и дети до 18 лет, хотя в России уже проводятся исследования на предмет возможности вакцинации детей и подростков препаратом «Спутник V». 

Ранее прививки нельзя было делать и беременным женщинам, однако последние рекомендации Минздрава допускают вакцинацию беременных — по информации ведомства, нет данных о том, что вакцинация представляет опасность для беременной или плода. 

Медотводы могут получить и другие категории пациентов — однако в этих случаях решение о целесообразности вакцинации должен принимать лечащий врач. Это, к примеру, люди с хроническими заболеваниями печени и почек, эндокринными заболеваниями, нарушениями функций кроветворения, эпилепсией и серьёзными нарушениями работы ЦНС. Сюда же относят пациентов с нарушением мозгового кровообращения и воспалительными процессами в тканях сердца.

В Минздраве также рекомендуют взвешивать потенциальные риски и пользу от вакцинации для людей с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями — по решению лечащего врача они также могут получить медотвод.

Куда идти за медотводом?

Если с противопоказаниями для проведения вакцинации всё относительно понятно, то алгоритм действий человека, претендующего на медотвод, до конца не ясен. В частности, оказалось, что далеко не каждый врач имеет право выдавать подобные справки, особенно если речь идёт о серьёзных противопоказаниях, а не временной «отсрочке» от прививки.

Обзвонив московские частные и государственные клиники, RT выяснил, что выдачей постоянных медотводов в столице занимаются лишь несколько государственных поликлиник.

Получить временный медотвод тоже получится не везде. Те москвичи, которые привыкли пользоваться услугами частных медучреждений, с большой долей вероятности не смогут получить там справку, освобождающую от вакцинации.

«Наши врачи не дают медотводы, для этого надо обращаться в поликлинику по месту жительства. Точных данных о том, занимаются ли медотводами другие частные клиники, у нас нет», — сообщили RT в сети клиник «Будь здоров!»

В свою очередь, представители сети «Поликлиника.Ru» сообщают, что могут предоставить лишь временный медотвод при «острых состояниях», в то время как постоянными медотводами занимаются специальные центры в Москве. Приводим их полный список:

  • © Поликлиника.Ру

Связаться удалось лишь с одним из приведённых в данном перечне медицинских учреждений. В городской поликлинике № 218 сообщили, что пока не выдают справки о невозможности вакцинации от COVID-19.

«У нас в поликлинике данные медотводы не делают. Пока не было официального приказа от Департамента здравоохранения Москвы, кабинеты по медотводам не могут начать работу. Я знаю, что приказ вообще не вышел по поводу нашей и других пяти поликлиник [из списка]. Говорят, что [приказ] всё же готовят — а до тех пор у нас эти кабинеты не открыты», — пояснили в медучреждении.

Попытки узнать о выдаче медотводов в поликлиниках Москвы, не входящих в список, не увенчались успехом — в медучреждениях не могут дать чёткого ответа о возможности получения подобной справки, а советуют «записаться на приём к терапевту».

«Врач сразу выдал заключение»

Москвич Александр (имя героя изменено с целью неразглашения личной медицинской информации. — RT) рассказал RT, что из-за хронической аллергии принимает иммуносупрессоры по назначению врача — это является противопоказанием к вакцинации, поскольку у пациента может не сформироваться иммунный ответ. Тем не менее получить медотвод мужчине пока не удалось.

«Я обратился в городскую поликлинику №209 в Москве, записался к терапевту. На приёме я объяснил врачу, что на постоянной основе принимаю иммуносупрессоры, и попросил дать мне медотвод. Врач сказал, что не может этого сделать, и велел записаться на медкомиссию, которая проводится два раза в неделю. К терапевту я пришёл 2 июля, и уже тогда на эту медкомиссию запись была доступна только на август. Я решил, что пока повременю с медотводом — работа позволяет, а без ресторанов и кафе я как-нибудь проживу», — рассказал собеседник RT.

Александр также отметил, что его супруга, пришедшая за медотводом в другую поликлинику Западного административного округа Москвы, без проблем получила необходимую справку. Правда, в её случае речь шла лишь о временной отсрочке от вакцинации, уточняет Александр.

«Моя жена обратилась к лору из-за воспаления уха, у неё был отит, — пояснил мужчина. — Температура была повышена. Так вот ей из-за острого состояния врач сразу выдал заключение, в котором написал, что временно не рекомендует проведение вакцинации от COVID-19. С этой бумажкой жена пошла к терапевту, и тот уже распечатал ей QR-код. Отсрочку дали на месяц».

На неразбериху с медотводами жалуются и в других регионах РФ, где введена обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан или «бесковидный» режим работы общепита и развлекательных заведений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






172
Источник
Похожие новости
08 июля 2021, 21:00
«Хозяйство уплыло всё»: как живёт Сочи после наводнения
09 июля 2021, 11:40
Отказ от временных разрешений, три режима и единый документ: МВД предложило изменить правила пребывания иностранцев в РФ
09 июля 2021, 10:45
«Если выложишь это, ко мне будут вопросы»: новые выдержки из связываемой c Ильёй Яшиным переписки в Telegram
09 июля 2021, 01:35
«Где-то эти случаи единичны»: в Роспотребнадзоре рассказали о минимальном количестве повторно заболевающих COVID-19
09 июля 2021, 14:25
Прививка в течение трёх дней с момента заселения: в Краснодарском крае введут новые правила для туристов
08 июля 2021, 19:10
«Установить полную цепочку»: в Москве возбудили десятки уголовных дел о продаже поддельных сертификатов о вакцинации
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июля 2021, 15:30
На уничтожение Крымского моста - $40 млн: Defense рассекретил разработку
06 июля 2021, 05:50
В Раде объяснили схему Запада для украинцев: "Расколоть… и уничтожить"
07 июля 2021, 10:15
Каннский фестиваль начался с оскорблений Путина
04 июля 2021, 18:05
Американец опубликовал видео с разоблачением русских в Чёрном море. И тут же был опровергнут
05 июля 2021, 10:35
"Самый лучший президент": Путин стал кумиром миллионов американцев
04 июля 2021, 16:15
Предлагается сдать американцам «наземную авиационную инфраструктуру» Украины
08 июля 2021, 05:30
Из Украины делали военную державу: Американцы догадались, почему план провалился
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.