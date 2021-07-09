По медицинским показаниям: кому положен медотвод от прививки и как его оформляют

С введением обязательной вакцинации отдельных категорий граждан в Москве у некоторых жителей столицы возникли вопросы по поводу медотводов, позволяющих не делать прививку. 2 июля Минздрав России выпустил рекомендации по вакцинации, где в том числе содержатся сведения о заболеваниях, при которых прививка противопоказана. Кому положен медотвод, что нужно сделать, чтобы его получить, и какие организации этим занимаются — в материале RT.

Кому дают медотводы?

«Если есть медотвод — отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права», — заявил Владимир Путин на недавней прямой линии с россиянами.

Медотводы могут быть временными или постоянными — это зависит от характера противопоказаний, выявленных у конкретного пациента.

Отсрочку от вакцинации могут получить люди с острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями, обострениями хронических болезней.

Во временных рекомендациях о вакцинации Минздрава РФ от 2 июля сказано, что противопоказанием для вакцинации может быть приём препаратов, которые подавляют иммунитет (иммуносупрессоры) — у пациентов может не сформироваться иммунный ответ на прививку.

Серьёзным противопоказанием, исключающим проведение вакцинации, являются острые аллергические реакции на один из компонентов вакцины. Кроме того, если после первой дозы препарата у пациента развился анафилактический шок либо другие серьёзные (отличные от обычных) реакции на вакцину, врач может принять решение об отмене второго этапа вакцинации или о возможной замене препарата.

К категориям граждан, которым следует повременить с прививкой, относятся и дети до 18 лет, хотя в России уже проводятся исследования на предмет возможности вакцинации детей и подростков препаратом «Спутник V».

Ранее прививки нельзя было делать и беременным женщинам, однако последние рекомендации Минздрава допускают вакцинацию беременных — по информации ведомства, нет данных о том, что вакцинация представляет опасность для беременной или плода.

Медотводы могут получить и другие категории пациентов — однако в этих случаях решение о целесообразности вакцинации должен принимать лечащий врач. Это, к примеру, люди с хроническими заболеваниями печени и почек, эндокринными заболеваниями, нарушениями функций кроветворения, эпилепсией и серьёзными нарушениями работы ЦНС. Сюда же относят пациентов с нарушением мозгового кровообращения и воспалительными процессами в тканях сердца.

В Минздраве также рекомендуют взвешивать потенциальные риски и пользу от вакцинации для людей с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями — по решению лечащего врача они также могут получить медотвод.

Куда идти за медотводом?

Если с противопоказаниями для проведения вакцинации всё относительно понятно, то алгоритм действий человека, претендующего на медотвод, до конца не ясен. В частности, оказалось, что далеко не каждый врач имеет право выдавать подобные справки, особенно если речь идёт о серьёзных противопоказаниях, а не временной «отсрочке» от прививки.

Обзвонив московские частные и государственные клиники, RT выяснил, что выдачей постоянных медотводов в столице занимаются лишь несколько государственных поликлиник.

Получить временный медотвод тоже получится не везде. Те москвичи, которые привыкли пользоваться услугами частных медучреждений, с большой долей вероятности не смогут получить там справку, освобождающую от вакцинации.

«Наши врачи не дают медотводы, для этого надо обращаться в поликлинику по месту жительства. Точных данных о том, занимаются ли медотводами другие частные клиники, у нас нет», — сообщили RT в сети клиник «Будь здоров!»

В свою очередь, представители сети «Поликлиника.Ru» сообщают, что могут предоставить лишь временный медотвод при «острых состояниях», в то время как постоянными медотводами занимаются специальные центры в Москве. Приводим их полный список:

© Поликлиника.Ру

Связаться удалось лишь с одним из приведённых в данном перечне медицинских учреждений. В городской поликлинике № 218 сообщили, что пока не выдают справки о невозможности вакцинации от COVID-19.

«У нас в поликлинике данные медотводы не делают. Пока не было официального приказа от Департамента здравоохранения Москвы, кабинеты по медотводам не могут начать работу. Я знаю, что приказ вообще не вышел по поводу нашей и других пяти поликлиник [из списка]. Говорят, что [приказ] всё же готовят — а до тех пор у нас эти кабинеты не открыты», — пояснили в медучреждении.

Попытки узнать о выдаче медотводов в поликлиниках Москвы, не входящих в список, не увенчались успехом — в медучреждениях не могут дать чёткого ответа о возможности получения подобной справки, а советуют «записаться на приём к терапевту».

«Врач сразу выдал заключение»

Москвич Александр (имя героя изменено с целью неразглашения личной медицинской информации. — RT) рассказал RT, что из-за хронической аллергии принимает иммуносупрессоры по назначению врача — это является противопоказанием к вакцинации, поскольку у пациента может не сформироваться иммунный ответ. Тем не менее получить медотвод мужчине пока не удалось.

«Я обратился в городскую поликлинику №209 в Москве, записался к терапевту. На приёме я объяснил врачу, что на постоянной основе принимаю иммуносупрессоры, и попросил дать мне медотвод. Врач сказал, что не может этого сделать, и велел записаться на медкомиссию, которая проводится два раза в неделю. К терапевту я пришёл 2 июля, и уже тогда на эту медкомиссию запись была доступна только на август. Я решил, что пока повременю с медотводом — работа позволяет, а без ресторанов и кафе я как-нибудь проживу», — рассказал собеседник RT.

Александр также отметил, что его супруга, пришедшая за медотводом в другую поликлинику Западного административного округа Москвы, без проблем получила необходимую справку. Правда, в её случае речь шла лишь о временной отсрочке от вакцинации, уточняет Александр.

«Моя жена обратилась к лору из-за воспаления уха, у неё был отит, — пояснил мужчина. — Температура была повышена. Так вот ей из-за острого состояния врач сразу выдал заключение, в котором написал, что временно не рекомендует проведение вакцинации от COVID-19. С этой бумажкой жена пошла к терапевту, и тот уже распечатал ей QR-код. Отсрочку дали на месяц».

На неразбериху с медотводами жалуются и в других регионах РФ, где введена обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан или «бесковидный» режим работы общепита и развлекательных заведений.