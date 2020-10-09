По машине экс-президента Киргизии открыли огонь: Покушение попало на видео

Советница бывшего киргизского лидера Алмазбека Атамбаева заявила, что на его жизнь было совершено покушение.

Об этом Кундуз Жолдубаева написала на своей странице в Facebook. Отмечается, что это произошло в столице республики. Представительница экс-президента отметила, что в ближайшее время появится официальное заявление по этому поводу.

По данным агентства "Интерфакс", которое ссылается на слова очевидцев, неизвестные открыли огонь по машине Атамбаева в одном из центральных районов Бишкека.

Это случилось в тот момент, когда бывший глава государства покидал акцию протеста вместе с другими представителями оппозиции. В сторону автомобиля было сделано несколько выстрелов.

Происшествие попало на видео. На кадрах, в частности, можно увидеть человека с огнестрельным оружием в вытянутой руке, также слышны звуки стрельбы.