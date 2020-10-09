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По машине экс-президента Киргизии открыли огонь: Покушение попало на видео
09 октября 2020, 18:25 • 94 • Политика
По машине экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева открыли огонь в центре Бишкека. Покушение попало на видео. Это случилось в тот момент, когда бывший глава государства покидал акцию протеста вместе с другими представителями оппозиции.
Советница бывшего киргизского лидера Алмазбека Атамбаева заявила, что на его жизнь было совершено покушение.
Об этом Кундуз Жолдубаева написала на своей странице в Facebook. Отмечается, что это произошло в столице республики. Представительница экс-президента отметила, что в ближайшее время появится официальное заявление по этому поводу.
По данным агентства "Интерфакс", которое ссылается на слова очевидцев, неизвестные открыли огонь по машине Атамбаева в одном из центральных районов Бишкека.
Это случилось в тот момент, когда бывший глава государства покидал акцию протеста вместе с другими представителями оппозиции. В сторону автомобиля было сделано несколько выстрелов.
Происшествие попало на видео. На кадрах, в частности, можно увидеть человека с огнестрельным оружием в вытянутой руке, также слышны звуки стрельбы.
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