По Марсу ездит "джип": Глобальное достижение оказалось американским шоу

Посадка нового американского планетохода на поверхность Марса показала, что в космической отрасли США не все так плохо. Нам, пожалуй, есть чему поучиться: они умеют превратить космическую отрасль в шоу для широкой публики.

Насколько выродилась внутри- и внешнеполитическая организация США, настолько же хорошо организованной выглядит американская космическая программа. Ещё одним подтверждением этого стала посадка нового планетохода НАСА на поверхность Марса.

Автоматика космической программы

Особый блеск этой посадке придаёт автоматизм всей операции. По габаритам и массе полезного груза это примерно то же, что поднять в космос на ракете небольшой джип-паркетник, перенести его за 450 млн км через вакуум и космическую радиацию, а потом провести его через атмосферу и нежно опустить на дно карьера, не сбив даже настройку боковых зеркал. И не повредив электронику, включая бортовой компьютер.

Атмосфера Марса разрежена – она примерно в сто раз менее плотная, чем на Земле. Но это всё же атмосфера. А скорость в 20 000 км/ч – это всё же 5,5 км/с, то есть вполне себе гиперзвуковой глайдер "Авангарда" на скорости почти 17 Махов. С соответствующей высокотемпературной плазмой раскалённого воздуха.

При этом управлять посадкой и корректировать траекторию, если что не так, нельзя: скорость света велика, но конечна, и радиосигналу требуется 700 секунд, чтобы долететь от Марса до Земли. А время посадки занимает всего 400 секунд.

После того как экран затормозил спускаемый аппарат до скорости, позволяющей перейти дальше на посадку с парашютом, начинается этап такой посадки. Ближе к поверхности включаются ракетные планетарные двигатели, которые поддерживают аппарат уже похожим на вертолёт образом. Только это эдакий вертолёт-кран: он спускает межпланетный "джип" на тросах. Как только шесть колёс ровера ощущают под собой твёрдую почву, тросы обрубаются, "воздушный кран" отлетает в сторону, где тоже опускается на поверхность. "Джип" готов к работе.

Да, а с ним – ещё и беспилотник. В виде небольшого конвертоплана, которому предстоит стать первым истинно летательным аппаратом в небе Марса.

В общем, операция достаточно сложная, тонкая и многоэтапная. Но поскольку в целом схема посадки повторяет ту, что была применена при посадке марсохода Curiosity в 2012 году, то и возникает то самое ощущение отработанности и автоматизма всех действий. Это, разумеется, не так – успешных марсианских миссий меньше, чем провальных, на 20%. Но поскольку удача улыбается американцам раз за разом, то остаётся им только завидовать. Ведь большинство провальных миссий на Марсе – за нами...

Куда поедет и что будет искать "джип"

Во избежание неприятных случайностей спускаемый аппарат оснастили камерами и достаточным компьютерным "разумом", чтобы на "вертолётном" этапе тот сам мог определить наиболее оптимальное место посадки – там, где нет крутых склонов, скальных участков, песчаных дюн.

В генеральном же плане ровер, получивший название Perseverance, то есть "Настойчивость", приземлился в очень интересующем учёных районе большого ударного кратера Езеро (в другом прочтении Джезеро – Jezero). В этом кратере диаметром около 45 км когда-то – 3,5 млрд лет назад – и в самом деле было озеро, в которое впадала река.

Вот в дельте реки аппарат и посадили – овчинка стоит выделки, хоть теперь ведущий инженер НАСА по посадочному процессу Алан Чен и вытирает пот со лба:

Perseverance – это самый большой, тяжёлый и сложный марсоход, который когда-либо строили, а кратер Джезеро – самая опасная посадочная площадка, на которую мы когда-либо пытались приземлиться.

Почему оно того стоит? Потому, что уже доказано: на Марсе когда-то была вода. Была более мощная атмосфера и магнитное поле. А, значит, могла быть жизнь. Марсу не повезло – около 2,5 млрд лет назад в него угодил очень крупный астероид, въехавший в него настолько мощно, что ныне одна часть планеты обезображена громадной вмятиной, а на противоположной стороне проглядывает область древней вулканической активности. В общем, ударило так, что из Марса выплеснулись внутренности.

Но если жизнь была, то могут остаться её следы. И вероятнее всего – близ воды. Потому очень большие надежды исследователи возлагают на ультрафиолетовый спектрометр и ультрафиолетовый лазер, которые нацелены на обнаружение органических веществ. А вдруг?

Кроме того, ровер оснащён приборами для точного определения элементного состава поверхности, георадаром для получения изображений грунтов, структурных слоёв почвы, а также, возможно, для обнаружения подземного водяного льда и набором инструментов для оптического, химического и минералогического анализа камней и почвы на Марсе. В общем, всё тот же перед учёными древний вопрос: есть ли жизнь на Марсе? Прежде всего, на него они и хотят получить ответ. Марс, подари нам хотя бы микробик, а?

Побывать на Марсе? Пока можно посмотреть

А вот для широкой публики интерес представляют 23 камеры, которым оснащён марсоход и, главное, два микрофона, которые будут записывать звуки во время поездок аппарата. Благодаря снимкам и панорамам, сделанным предыдущими роверами, люди уже могли своими глазами наблюдать закаты и восходы на Марсе. Благодаря Perseverance человечество получит возможность уже не только увидеть, но и услышать, что творится на другой планете. И пусть не физически, но всё же близко к реальности побывать на ней.

И даже немножко полетать над нею. Тот самый беспилотник, названный Ingenuity ("Изобретательность"), тоже оснащён камерами. И хотя подниматься будет ненадолго и невысоко – его задача, в основном, просто опробовать технологию воздушных полётов в марсианской атмосфере – всё же с его помощью можно будет взглянуть на Марс с верхнего ракурса.

В этом сила американского подхода к делу: научные результаты для ученых, шоу для всех.

Есть также планы пощупать марсианскую почву своими руками. Не для каждого, конечно, такая возможность представится, но Perseverance будет не только собирать и анализировать, но и сохранять образцы пород для возвращения на Землю. Разрабатывается такой план в рамках будущего полёта к Красной планете. Так что есть шанс, что года через четыре учёные будут толкаться в очереди за возможность подержать в руках марсианский камешек.

Космический аппарат "Марс-3" в музее НПО им. Лавочкина. Фото ИТАР-ТАСС/ Борис Кавашкин

Итак, виртуально на Марсе может побывать каждый. А вот когда человек доберётся туда физически – пока неизвестно. Верить Илону Маску на этот счет я бы не советовал