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″По лекалам ″оранжевых технологий″″: Эксперт объяснил интерес Трампа к французскому майдану

09 декабря 2018, 16:24  •  125 • Политика
Политолог Игорь Рябов прокомментировал события французского майдана и недавний совет президента США Дональда Трампа своему коллеге Эмманюэлю Макрону о том, как можно прекратить протесты. Эксперт объяснил, что вся ситуация во Франции сейчас строится по лекалам ″оранжевых технологий″, и указал на явную заинтересованность Вашингтона.
Ранее, напомним, президент США Дональд Трамп в Twitter дал совет своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону и заявил о том, что, возможно, ″пришло время покончить с нелепым и чрезвычайно дорогим Парижским соглашением и вернуть деньги людям в виде более низких налогов″, очевидно, имея в виду соглашение по климату.
В интервью Федеральному агентству новостей политолог Игорь Рябов объяснил, что события во Франции выглядят ″технологичными″ и координируются по лекалам ″оранжевых технологий″, уточнив интерес Трампа к французскому майдану.
″Кто может подталкивать Францию к революции? - задается вопросом эксперт. - Вполне возможно, тот, кто хочет запретить Европе строительство ″Северного потока - 2″ и кто против создания европейской армии. А именно это и предложил Макрон″.
И именно эти два проекта вызвали резкую критику у главы Белого дома. Напомним, Трамп яростно выступает против строительства российского газопровода ″Северный поток — 2″, считая это не экономическим, а политическим проектом и при этом не менее, а порой даже более активно продвигая в Европу американский сжиженный газ.
Что касается идеи создания европейской армии, которую предложил Макрон, то и ее американский президент подверг критике, отметив, что и во времена Первой мировой, и во времена Второй мировой войны такая армия ″не слишком хорошо сработала″.
Рябов, комментируя совет Трампа, напомнил, что французские власти уже вернули налоги на прежний уровень, временно заморозив ″топливную реформу″. Эксперт же обратил внимание на социальный кризис, который сегодня существует во Франции. В частности, об этом говорит и тот факт, что к протестам ″желтых жилетов″ присоединились также школьники и студенты, которые давно осуждают образовательную реформу в стране.
Что касается ″троллинга″ американского президента, то здесь нет ничего удивительного, поскольку, как полагает политолог, французский президент для своего заокеанского коллеги - соперник идеологический.
″Для Трампа Макрон - идеологический соперник, он его жалеть не станет», - резюмирует Рябов.
Very sad day & night in Paris. Maybe it’s time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2018 г.

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