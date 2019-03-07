Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дмитрий Пучков в Екатеринбурге: о капитализме, православии и ватниках (творческа...
НАТО возьмётся за молодёжь Молдовы
"Уже второпях пакует чемоданы": Порошенко подозревают в подготовке к б...
Молится на НАТО и ждет нападения России: бывший высокопоставленный военный из По...
Главная / Политика

По Крымскому мосту никогда не поедут поезда: Украинский эксперт нашёл новый "дефект" переправы

07 марта 2019, 04:54  •  146 • Политика
У Крымского моста - проблемы, о поездах можно забыть, сообщил украинский эксперт в политологии и экономике Тарас Загородний.
На Украине нашли новый "дефект" Крымского моста. На этот раз украинский эксперт в политологии и экономике Тарас Загородний заявил, что по Крымскому мосту физически не могут ходить поезда.
Отсутствие каких-либо познаний в инженерном деле не помешали эксперту найти в конструкции Крымского моста "нестабильность". Также Загородний выразил "искреннее" опасение, что мост может вообще рухнуть.
"Я думаю, что Россия не запустит на этом мосту железнодорожную ветку, потому что, скорее всего, мост нестабилен", - приводит слова украинского эксперта "Утро.ру".
В качестве доказательства своей правоты Загородний привёл "железный" аргумент. Он заключается в том, что между Кубанью и Керчью было возобновлено паромное сообщение.
Напомним, что в начале строительства украинские эксперты в один голос заявляли, что мост возвести невозможно. Затем, когда были построены первые видимые части моста, на Украине появились заявления о том, что "всё снято на Мосфильме". Теперь, когда по Крымскому мосту уже вовсю ездят автомобили, любимой темой украинских СМИ стали предсказания, когда мост рухнет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



146
Источник
Похожие новости
07 марта 2019, 01:39
"Меньше комфорта у представителей власти": Эксперт о выступлении Орешкина как о новом формате выступлений в ГД
06 марта 2019, 19:09
Медведев ответил на предложение Лукашенко о новом названии для "общего" рубля
06 марта 2019, 12:39
"За деньги маму продадут": Пономарёв и Бабченко раскритиковали Google за исправленную ошибку на карте Крыма
Загрузка...
06 марта 2019, 12:39
Засиделся в СИЗО? ЕСПЧ присудил Хорошавину €5,1 тыс. компенсации
07 марта 2019, 04:54
По Крымскому мосту никогда не поедут поезда: Украинский эксперт нашёл новый "дефект" переправы
07 марта 2019, 01:39
Уровень "плоской Земли": Постпред Британии в ООН публично оскорбила науку России
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2019, 16:54
«Число обстрелов растет»: Порошенко ведут под трибунал
28 февраля 2019, 16:54
Нетаньяху предупредил Путина о войне с "сухопутным вторжением" и "ракетным ударом" - СМИ
02 марта 2019, 14:24
"Это же маршрутка. На МКС остановите, пожалуйста": После первого запуска Crew Dragon в Сети поставили крест на "Союзе"
05 марта 2019, 17:09
Россия приступает к спасению Венесуэлы. "Что, если у них снова получится?"
02 марта 2019, 17:39
Опубликовано видео "прощания" русских фрегатов с эсминцем "Дональдом Куком" - "зажали американца" в Эгейском море
02 марта 2019, 19:09
Украинка получила от Порошенко по лицу за вопрос про Шария
04 марта 2019, 21:39
Шутки кончились: Путин поставил США на место
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.