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По кому будут стрелять белорусские силовики: в МВД дали ответ

16 октября 2020, 18:10  •  143 • Политика
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Беспорядки в Республике заметно радикализировались
Глава ГУ по борьбе с оргпреступностью МВД Белоруссии рассказал, против кого белорусские правоохранители будут применять огнестрельное оружие. По словам Николая Карпенкова, сотрудники будут вести себя максимально "гуманно" и под обстрел попадут только особенно агрессивные протестующие "с заточкой в руке".
Так высокопоставленный госслужащий разъяснил обеспокоившее народ заявление МВД о том, что сотрудники силовых служб при необходимости будут применять оружие и спецсредства. Однако жесткий отпор получат только самые радикальные и агрессивные участники протеса. Правоохранители имеют право защищать свою жизнь и здоровье, поэтому, если им будет угрожать опасность от "острокопытных" (так выразился сотрудник МВД), то в ход пойдет оружие. Об этом госслужащий рассказал в эфире канала "Беларусь 1".
Карпенков подчеркнул, что такие меры необходимы исключительно для защиты порядка и интересов обычных граждан. При этом он признался, что многое повидал на своем веку, однако с "такими аморальными и циничными лицами", как на текущих протестах, еще не встречался.
Кстати, буквально в начале этой недели ведомство полицейских в Минске забросали коктейлями Молотова. Неизвестные совершили дерзкое нападение около 5 часов утра.

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