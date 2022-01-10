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По ключевому вопросу прогресса пока нет: Рябков назвал камень преткновения переговоров с США

10 января 2022, 23:10  •  114 • Политика
Замглавы МИД Рябков сообщил, что Россия и США не достигли прогресса в вопросе гарантий о нерасширении НАТО. "Нам необходимы железные, юридические обязанности, не обещания, а именно гарантии", - подчеркнул дипломат.
Россия и США не смогли достичь прогресса в вопросе гарантий о нерасширении НАТО в первый день переговоров по гарантиям безопасности в Женеве. Об этом рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков на брифинге по итогам первого раунда консультаций.
Дипломат отметил, что Москва и не ожидала, что представители Вашингтона проявят гибкость в данном вопросе. Тем не менее для России данная тема является одной из ключевых, подчеркнул замглавы МИД.
Нам необходимы железные, юридические обязанности, не обещания, а именно гарантии. Те страны, о которых я говорил, не должны стать членами НАТО, это вопрос национальной безопасности России,
- добавил Сергей Рябков.
При этом он с сожалением констатировал, что позиции Москвы и Вашингтона принципиально расходятся по целому ряду основных вопросов.

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