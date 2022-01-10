По ключевому вопросу прогресса пока нет: Рябков назвал камень преткновения переговоров с США

Замглавы МИД Рябков сообщил, что Россия и США не достигли прогресса в вопросе гарантий о нерасширении НАТО. "Нам необходимы железные, юридические обязанности, не обещания, а именно гарантии", - подчеркнул дипломат.

Россия и США не смогли достичь прогресса в вопросе гарантий о нерасширении НАТО в первый день переговоров по гарантиям безопасности в Женеве. Об этом рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков на брифинге по итогам первого раунда консультаций.

Дипломат отметил, что Москва и не ожидала, что представители Вашингтона проявят гибкость в данном вопросе. Тем не менее для России данная тема является одной из ключевых, подчеркнул замглавы МИД.

Нам необходимы железные, юридические обязанности, не обещания, а именно гарантии. Те страны, о которых я говорил, не должны стать членами НАТО, это вопрос национальной безопасности России,

- добавил Сергей Рябков.

При этом он с сожалением констатировал, что позиции Москвы и Вашингтона принципиально расходятся по целому ряду основных вопросов.