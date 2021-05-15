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По Израилю выпустили несколько сотен ракет
15 мая 2021, 13:30 • 90 • Политика
По Израилю выпустили несколько сотен ракет, заявили в армии страны. Утверждается, что обстрел вёлся с направления сектора Газа.
В ночь с 14 на 15 мая израильские районы подверглись массированному ракетному обстрелу, передали в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Сообщается, что в общей сложности с направления сектора Газа было выпущено свыше 200 ракет. Огонь вёлся с 19 до 7 часов.
Израильские средства ПРО обезвредили около сотни снарядов. Ещё порядка 30 в итоге разорвались на территории сектора Газа, указано в заявлении представителей ЦАХАЛ.
Представитель премьер-министра страны Офир Гендельман подчеркнул на своей странице в Twitter, что ночью ВВС государства ликвидировали вооружение, из которого отряды ХАМАС наносили удары ракетами дальнего действия по Иерусалиму.
Отметим, значительная эскалация палестино-израильского конфликта произошла 10 мая. Стычки мусульман с правоохранителями Израиля, спровоцированные выселением палестинцев из одного из кварталов Восточного Иерусалима, обернулись серьёзным обострением боевых действий на приграничных территориях.
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