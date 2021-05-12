Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
От России требуют компенсацию. Прага назвала сумму и случайно выдала саму себя
Встреча Байдена и Путина: окончательное "да" сопровождал скандал
Генерал раскрыл мнение Путина и Шойгу о параде Победы: Что омрачило мероприятие?
На Донбассе «побратимы» из 93-й бригады уничтожили блокпост 128-й бригады ВСУ
Главная / Политика

По Израилю ударили тысячей ракет

12 мая 2021, 11:15  •  42 • Политика
Армия обороны Израиля сообщила о том, что в сторону Израиля с начала обстрелов было выпущено свыше тысячи ракет. Но часть из них "осели" в секторе Газа.
Очередной виток военного конфликта вот уже несколько дней разгорается между Палестиной и Израилем. В результате ракетных обстрелов гибнут мирные жители - дети, женщины.
Седьмой канал израильского телевидения приводит слова представителя Армии обороны Израиля, который сообщил, что с начала обстрелов со стороны сектора Газа по Израилю ударили свыше тысячи ракет. Однако границу страны пересекли не все, а только 850 из них.
Ещё две сотни, по словам собеседника, "осели" в секторе Газа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
12 мая 2021, 02:05
Медведчук раскрыл истинную цель обысков в своём доме и офисе
12 мая 2021, 05:45
Стремление Лаврова к порядку породило новый мем
12 мая 2021, 02:05
Старый бомбардировщик США ударил ракетой, которой нет
12 мая 2021, 05:45
"Американцам лучше знать": Политолог подсказал, в чём растворилась украинская элита
12 мая 2021, 03:55
Лидер ХАМАС объявил Израиль побеждённым
12 мая 2021, 00:15
Тель-Авив накрыли десятки ракет - видео
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 мая 2021, 01:10
Небензя одним фактом объяснил нежелание Запада слышать правду о неонацизме на Украине
08 мая 2021, 11:55
"В стране беда": украинский депутат о сделке с США и унижении ветеранов
06 мая 2021, 20:30
Кадырова напрямую спросили о президентских амбициях. Он выдал ответ в превосходной степени
07 мая 2021, 17:35
Блинкен и Нуланд отчитали Зеленского на переговорах. Источник раскрыл детали
10 мая 2021, 00:35
От России требуют компенсацию. Прага назвала сумму и случайно выдала саму себя
10 мая 2021, 07:55
Зеленский попался: "На Украину завозили "Спутник V", и в довольно больших количествах"
07 мая 2021, 00:10
Ответа не последовало: Блинкена поставили в тупик вопросом о России и SWIFT
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.