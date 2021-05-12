По Израилю ударили тысячей ракет

Армия обороны Израиля сообщила о том, что в сторону Израиля с начала обстрелов было выпущено свыше тысячи ракет. Но часть из них "осели" в секторе Газа.

Очередной виток военного конфликта вот уже несколько дней разгорается между Палестиной и Израилем. В результате ракетных обстрелов гибнут мирные жители - дети, женщины.

Седьмой канал израильского телевидения приводит слова представителя Армии обороны Израиля, который сообщил, что с начала обстрелов со стороны сектора Газа по Израилю ударили свыше тысячи ракет. Однако границу страны пересекли не все, а только 850 из них.

Ещё две сотни, по словам собеседника, "осели" в секторе Газа.