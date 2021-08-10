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«По итогам процессуальной проверки»: СК возбудил уголовное дело против Волкова и Жданова
10 августа 2021, 15:35 • 47 • В России
В отношении бывшего директора ФБК* Ивана Жданова и экс-главы штабов Навального** Леонида Волкова возбуждено уголовное дело в связи с их призывами к финансированию экстремистских организаций, сообщили в Следственном комитете России. В ведомстве пояснили, что Жданов и Волков нарушили закон, поскольку осознавали, что деятельность этих структур признана экстремистской по решению суда. Однако фигуранты дела заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств. Сейчас СК устанавливает все обстоятельства преступления.
© СК РФ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора ФБК* Ивана Жданова и экс-главы движения «Штабы Навального»** Леонида Волкова в связи с призывами к финансированию экстремистских организаций. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трёх до восьми лет.
Представитель СК напомнила, что решением суда Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ)*** признали экстремистскими и ликвидировали. Также была запрещена экстремистская деятельность общественного движения «Штабы Навального».
Несмотря на это, 5 августа в интернете был размещён видеоролик с участием Жданова и Волкова, в котором они призывали продолжать финансировать связанные с ними структуры.
«Осознавая, что эти организации признаны экстремистскими, Волков и Жданов заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать «Команду Навального» и осуществлять их финансирование путём пожертвования по указанной ими ссылке. Кроме того, они сообщили о способах перечисления денежных средств и криптовалюты в условиях конспирации и анонимности жертвователя от правоохранительных органов», — подчеркнула Петренко.
По её словам, сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.
Минюст внёс ФБК, ФЗПГ и «Штабы Навального» в перечень запрещённых организаций 6 августа. Это произошло спустя два дня после того, как первый апелляционный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобы на решение о признании этих организаций экстремистскими. Таким образом, решение вступило в законную силу.Также на russian.rt.com «Цифровая утка» Леонида Волкова: как собирающий донаты глава штабов Навального живёт в Вильнюсе
29 января Следственный комитет объявил Леонида Волкова в розыск в связи с заочно предъявленным ему обвинением в вовлечении подростков в незаконные митинги. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий). При этом в феврале Министерство внутренних дел Литвы отказалось задерживать экс-главу «Штабов Навального» по этому делу по запросу российской стороны.
Позднее RT выяснил, что Леонид Волков получил вид на жительство в Литве, о чём свидетельствуют данные из реестра юрлиц республики. Вдобавок, он владеет в Вильнюсе рекламной фирмой Digital Duck, ему присвоен личный идентификационный код — asmens kodas. Также данные реестра свидетельствуют о том, что в литовской столице Волков зарегистрирован в квартире стоимостью от €80 тыс. до €120 тыс., расположенной в доме, «полюбившемся переселенцам».
Источник RT в правоохранительных органах сообщал, что Иван Жданов внесён в базу разыскиваемых лиц на территории России в связи с расследованием уголовного дела по ч. 2 ст. 315 УК (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Производство ведётся с 2019 года, когда Жданов не исполнил решение суда и не удалил из интернета ролик «Он вам не Димон».
По словам источника, вероятнее всего, с осени 2019 года экс-директор ФБК скрывается от российского правосудия в Германии.
10 августа юрист Геннадий Макаров, который в начале 2010-х представлял интересы Алексея Навального в Липецкой области, в интервью RT обвинил Леонида Волкова и Ивана Жданова в обмане. По его словам, бывшие руководители и соратники по оппозиционной деятельности обещали ему возместить все расходы, связанные с регистрацией партии, но какой-либо компенсации он так и не получил.
По его словам, ущерб от сотрудничества с командой Навального за годы работы составил более 200 тыс. рублей.
«Но об этом я уже забыл. Я их по-христиански прощаю. И думаю, что требовать что-то от них бесполезно. Их уже наказали правоохранители. У них всё уже развалилось»,— сказал Макаров.
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
** «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
*** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
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