Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Это создание отдельной реальности": Климкина встревожило послание Пут...
Кто "посеял ветер" между Москвой и Варшавой? Профессор Разьны раскрыла...
"Что он чувствовал? Гнев, обиду…": Специалист по лжи разобрал реакцию ...
Сваливают свой провал: "Столкновение" русских и американцев в Сирии вс...
Главная / Война

По иранскому сценарию: США собираются сдерживать Россию и Китай

17 января 2020, 13:24  •  70 • Война
США восстанавливают пошатнувшиеся за последние годы позиции в сдерживании Ирана, России и Китая, заявил во время своего выступления в Стэнфордском университете 13 января госсекретарь США Майк Помпео. Запись его речи опубликована на странице Госдепа в Facebook.
Он признал, что в последние годы сдерживание со стороны Вашингтона было слабым, и это повлияло на ситуацию не только в Иране, но и в других регионах.
В частности, именно этим Помпео объяснил присоединение Крыма к России в 2014 году и конфликт на территории Украины. Впрочем, впоследствии США все же возобновили предоставление летальной военной помощи украинским вооруженным силам, напомнил глава американского внешнеполитического ведомства.
По мнению Помпео, сдерживание также подрывали строительство Китаем островов в Южно-Китайском море и «беззастенчивые» попытки оказывать давление на американских союзников.
Кроме того, Помпео в очередной раз обвинил Москву в том, что она не соблюдала условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Мы вышли из ДРСМД при единодушной поддержке союзников по НАТО, поскольку двусторонний договор выполняла только одна сторона. Мы опять-таки считаем, что это восстанавливает доверие и сдерживание, позволяя защищать Америку», — отметил Помпео.
Вашингтон инициировал прекращение действия этого договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа. В качестве аргумента американская сторона привела, в частности, российскую ракету 9М729.
Минобороны России опровергло заявления о нарушении соглашения. Военные даже продемонстрировали указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года, но на ситуацию это не повлияло. США не изменили своего решения, и ДРСМД утратил силу 2 августа 2019 года.
Этот договор был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.
Помимо ДРСМД, Помпео также отметил, что США стремятся укрепить НАТО, в том числе за счет увеличения европейцами членских взносов в ее бюджет.
«Это (укрепление американского потенциала сдерживания — «Газета.Ru») происходит не само по себе, поэтому президент настаивает на том, чтобы [другие] члены НАТО выполняли свою работу, несли свою долю [финансового] бремени. Порядка $400 млрд к концу 2024 года будет добавлено к арсеналу НАТО, чтобы защищать свободу во всем мире», — заявил Помпео. Он назвал это прямым следствием усилий США, нацеленных на то, чтобы поощрить партнеров к активизации работы над общими задачами.
Он высказался также о политике сдерживания со стороны Вашингтона на фоне обострившегося конфликта США и Ирана. Отношения между ними начали ухудшаться еще в конце декабря прошлого года после того, как американские войска атаковали объекты шиитской «Катаиб Хезболлы» в Сирии и Ираке.
Некоторое время спустя сторонники движения начали штурмовать американскую дипмиссию в Багдаде. Американцы посчитали это нападением и в ночь на 3 января в ходе спецоперации убили командующего спецподразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Вашингтон назвал их причастными к организации штурма посольства.
Иран ответил на такие действия США не менее радикально. Военнослужащие КСИР 8 января провели операцию «Мученик Сулеймани», направленную против американских военных, причастных к убийству генерала.
Иранские военные атаковали две авиабазы Соединенных Штатов, расположенные в Ираке, сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман. По его словам, Тегеран запустил более дюжины баллистических ракет в сторону военных объектов США и коалиции по борьбе с терроризмом, находящихся на территории Ирака.
После случившегося президент США Дональд Трамп выступил с обращением к согражданам, в котором пообещал наказать Иран за такой шаг экономическим санкциями.
При этом он уточнил, что Вашингтон воздержится от военного ответа Исламской республике.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
17 января 2020, 13:24
11 контуженных: военнослужащие США пострадали от удара Ирана
15 января 2020, 12:39
Разница в полминуты: как ракеты погубили украинский лайнер
15 января 2020, 19:09
И вершки, и корешки: США могут лишить Ирак военной помощи
17 января 2020, 00:24
Что изменилось в мышлении турецкого военно-политического руководства?
16 января 2020, 11:24
«Погромы продолжаются»: протесты в Бейруте затронули посольство РФ
16 января 2020, 01:39
Разведение войск в Донбассе: Киев выбрал гуманитарные участки
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 января 2020, 03:39
Да посол он: В Сети не по-доброму встретили нового американского посла
17 января 2020, 01:54
«Ну наш Миша дает!»: Школьные учителя Мишустина в шоке от того, куда забрался их учен...
17 января 2020, 00:24
Путин стал ещё больше Путиным. Вскрыв кубышку с триллионами, он вынес приговор
17 января 2020, 03:39
Выборы в Донбассе: Киев требует вернуть беженцев
17 января 2020, 06:54
"Что же стоит за этим?": В Госдепе ломают голову над отставкой всего росси...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2020, 09:54
"С нетерпением жду...": Меркель на встрече с Путиным не стала скрывать эмоций. Первые реплики в Кремле
15 января 2020, 02:54
Террористы из ПЗРК сбили истребитель F-16 над Синаем, пилот схвачен - СМИ
15 января 2020, 09:24
"Смотрите в правый верхний угол": Коц разоблачил видео с двумя ракетами, пущенными в украинский "Боинг"
12 января 2020, 09:54
«Асы» Третьего рейха. Феномен огромных личных счетов
16 января 2020, 04:54
"Всё, что кажется политикой, - это спецоперация": Павловский увидел за отставкой правительства манёвр
11 января 2020, 07:54
Боевое дежурство «Авангарда»: оценки зарубежных СМИ
11 января 2020, 19:09
Михаил Леонтьев - о налоге на российскую нефть: Халява для Белоруссии закончилась - они могут потерять 50 миллиардов долларов. Поэтому Лукашенко ищет способ заработать на нас
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.