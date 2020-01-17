По иранскому сценарию: США собираются сдерживать Россию и Китай

США восстанавливают пошатнувшиеся за последние годы позиции в сдерживании Ирана, России и Китая, заявил во время своего выступления в Стэнфордском университете 13 января госсекретарь США Майк Помпео. Запись его речи опубликована на странице Госдепа в Facebook.

Он признал, что в последние годы сдерживание со стороны Вашингтона было слабым, и это повлияло на ситуацию не только в Иране, но и в других регионах.

В частности, именно этим Помпео объяснил присоединение Крыма к России в 2014 году и конфликт на территории Украины. Впрочем, впоследствии США все же возобновили предоставление летальной военной помощи украинским вооруженным силам, напомнил глава американского внешнеполитического ведомства.

По мнению Помпео, сдерживание также подрывали строительство Китаем островов в Южно-Китайском море и «беззастенчивые» попытки оказывать давление на американских союзников.

Кроме того, Помпео в очередной раз обвинил Москву в том, что она не соблюдала условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Мы вышли из ДРСМД при единодушной поддержке союзников по НАТО, поскольку двусторонний договор выполняла только одна сторона. Мы опять-таки считаем, что это восстанавливает доверие и сдерживание, позволяя защищать Америку», — отметил Помпео.

Вашингтон инициировал прекращение действия этого договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа. В качестве аргумента американская сторона привела, в частности, российскую ракету 9М729.

Минобороны России опровергло заявления о нарушении соглашения. Военные даже продемонстрировали указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года, но на ситуацию это не повлияло. США не изменили своего решения, и ДРСМД утратил силу 2 августа 2019 года.

Этот договор был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

Помимо ДРСМД, Помпео также отметил, что США стремятся укрепить НАТО, в том числе за счет увеличения европейцами членских взносов в ее бюджет.

«Это (укрепление американского потенциала сдерживания — «Газета.Ru») происходит не само по себе, поэтому президент настаивает на том, чтобы [другие] члены НАТО выполняли свою работу, несли свою долю [финансового] бремени. Порядка $400 млрд к концу 2024 года будет добавлено к арсеналу НАТО, чтобы защищать свободу во всем мире», — заявил Помпео. Он назвал это прямым следствием усилий США, нацеленных на то, чтобы поощрить партнеров к активизации работы над общими задачами.

Он высказался также о политике сдерживания со стороны Вашингтона на фоне обострившегося конфликта США и Ирана. Отношения между ними начали ухудшаться еще в конце декабря прошлого года после того, как американские войска атаковали объекты шиитской «Катаиб Хезболлы» в Сирии и Ираке.

Некоторое время спустя сторонники движения начали штурмовать американскую дипмиссию в Багдаде. Американцы посчитали это нападением и в ночь на 3 января в ходе спецоперации убили командующего спецподразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Вашингтон назвал их причастными к организации штурма посольства.

Иран ответил на такие действия США не менее радикально. Военнослужащие КСИР 8 января провели операцию «Мученик Сулеймани», направленную против американских военных, причастных к убийству генерала.

Иранские военные атаковали две авиабазы Соединенных Штатов, расположенные в Ираке, сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман. По его словам, Тегеран запустил более дюжины баллистических ракет в сторону военных объектов США и коалиции по борьбе с терроризмом, находящихся на территории Ирака.

После случившегося президент США Дональд Трамп выступил с обращением к согражданам, в котором пообещал наказать Иран за такой шаг экономическим санкциями.

При этом он уточнил, что Вашингтон воздержится от военного ответа Исламской республике.