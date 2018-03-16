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По гуманитарным коридорам в Сирии от проамериканских боевиков сбежали свыше 10 тысяч человек

16 марта 2018, 02:54  •  46 • Политика
В Минобороны России рассказали о спасенных из Восточной Гуты.
В Сирии через гуманитарные коридоры из Восточной Гуты сумели выбраться свыше 10 тысяч человек. Такой информацией поделились в российском Центре по примирению враждующих сторон.
Отмечается, что гуманитарные коридоры заработали в пригороде Дамаска с 28 февраля этого года. За это время из Восточной Гуты, которая находится под властью проамериканских боевиков, ушли 11 640 мирных жителей.
Всего работает два коридора. По первому опасный район покинули 728 человек. Через второй от боевиков сбежали 10 912 человек.
"Созданы благоприятные условия для продолжения вывода мирных граждан через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что несмотря на объявленный ООН режим прекращения огня, проамериканские боевики в Восточной Гуте продолжают устраивать провокации. Только за последние сутки из этого района по столице Сирии было выпущено шесть снарядов.
"Есть разрушения, люди не пострадали", - отмечают в Центре.

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