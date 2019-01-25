По грузинскому сценарию: Эксперт о "неслучайном" совпадении опыта Саакашвили и Гуайдо

Директор Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов напомнил о "неслучайном" совпадении: Хуан Гуайдо окончил тот же вуз, что и Михаил Саакашвили. По его словам, сейчас в Венесуэле по грузинскому сценарию развивается аналогичная ситуация.

Ситуация в Венесуэле весьма напоминает происходящее в Грузии в 2008 году. Об этом заявил директор Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов. Он напомнил, что объявивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо окончил тот же вуз, что и экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили.

Кроме того, указал политолог, важно понимать заинтересованность США в событиях в Венесуэле.

США не хотели, чтобы в Венесуэле была создана база обслуживания дальней российской авиации, указал он.

Ранее Мартынов в интервью РИА "Новый день" отмечал, что США в Венесуэле в очередной раз продемонстрировали двойные стандарты в своей политической линии.

"Они декларируют демократию для себя, а для всех остальных допускают власть через организацию государственных переворотов. Конечно, это неприемлемо", - указал он.