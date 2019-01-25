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По грузинскому сценарию: Эксперт о "неслучайном" совпадении опыта Саакашвили и Гуайдо
25 января 2019, 17:09 • 110 • Политика
Директор Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов напомнил о "неслучайном" совпадении: Хуан Гуайдо окончил тот же вуз, что и Михаил Саакашвили. По его словам, сейчас в Венесуэле по грузинскому сценарию развивается аналогичная ситуация.
Ситуация в Венесуэле весьма напоминает происходящее в Грузии в 2008 году. Об этом заявил директор Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов. Он напомнил, что объявивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо окончил тот же вуз, что и экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили.
Кроме того, указал политолог, важно понимать заинтересованность США в событиях в Венесуэле.
США не хотели, чтобы в Венесуэле была создана база обслуживания дальней российской авиации, указал он.
Ранее Мартынов в интервью РИА "Новый день" отмечал, что США в Венесуэле в очередной раз продемонстрировали двойные стандарты в своей политической линии.
"Они декларируют демократию для себя, а для всех остальных допускают власть через организацию государственных переворотов. Конечно, это неприемлемо", - указал он.
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