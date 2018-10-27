|
«По грудь в ледяной воде»: как спасали от наводнения посёлок в Краснодарском крае
27 октября 2018, 21:09 • 117 • В России
На Кубани продолжают подсчитывать ущерб от наводнения, которое обрушилось на регион в конце прошлой недели. По данным местных властей, в результате разгула стихии пострадали 60 человек, шестеро погибли, двое пропали без вести. Наводнение и селевые потоки нарушили автомобильное и железнодорожное сообщение. Подтоплены более 2 тыс. домов. Корреспондент RT побывал в одном из наиболее пострадавших населённых пунктов — Кривенковском. Посёлок в течение суток был отрезан от остального мира из-за обрушения мостов. Как местные жители справляются с последствиями ЧП — в репортаже RT.
РИА Новости
24 октября в Туапсинском районе Краснодарского края дождь шёл с утра и постепенно усиливался, но никто из людей не придавал этому значения — обычное дело. Позже стало понятно, что это не привычная для этого времени года осенняя непогода: за шесть часов выпало 116 мм осадков.
«Мы так поняли, что был не дождь, а смерч: набрал воды в море и дошёл до гор. Такое, конечно, не в первый раз у нас, но потопы всегда были летом, а тут — конец октября, поэтому никто и не думал, что такие последствия будут. Правда, ЧП таких масштабов последний раз было двадцать лет назад», — говорят жители посёлка Кривенковское.
И местные чиновники, и обычные жители разводят руками: предсказать такое бедствие никто не мог. Вода хлынула с гор, быстро переполнила русла рек и мощнейшим потоком обрушилась на поселение.
Буквально за 20 минут воды на дорогах стало по колено, и с каждой секундой она продолжала прибывать. Поток сметал всё на своём пути: деревья, машины, гаражи и сараи.
«Приходилось выволакивать людей»
Первыми на помощь людям пришли сотрудники поселкового отделения полиции. Три экипажа спешно начали оповещать жителей о необходимости выбираться из домов. Вскоре на подмогу им были направлены ещё несколько десятков сотрудников МВД Туапсинского района.
На страницу галереи
«Вода пришла так быстро, что мы с ребёнком уже не могли выйти с крыльца. Такой мощный поток был, что нас бы просто снесло. Огромное спасибо ребятам-полицейским, которые спасли нас и всех остальных. Как их машина проехала, не знаю», — удивляется местная жительница Лариса Жукова.
По словам полицейских, всё осложнялось тем, что многие люди медлили. Не хотели оставлять дома, имущество, пытались спасти вещи из дома, машины.
Людей отвозили в здание поселковой школы, где позже был развернут оперативный штаб. Полицейских многие местные называют героями, но сами правоохранители от таких слов смущаются и говорят, что всего лишь дели свою работу.
Однако жертв избежать не удалось — в Кривенковском оказалось двое погибших.
Другие жители отделались лишь переохлаждением и незначительными травмами.
Сейчас только в одном Кривенковском работают около сотни спасателей МЧС.
«В четверг сюда прибыла аэромобильная группировка краевого МЧС — около 100 человек и 25 единиц техники», — объясняет начальник пресс-службы краевого МЧС Никита Гавриляк. — Наши сотрудники откачивают воду из подвалов с помощью насосов, оказывают адресную помощь: помогают переносить вещи, вычерпывают воду, расчищают дворы, чтобы открывались двери и ворота. Работа будет продолжаться, пока всё не приведём в порядок».
Случаев мародёрства не зафиксировано
По разбитой дороге к домам подъезжает КамАЗ с цистернами — единственный источник воды. Жители посёлка спешно выстраиваются рядом в очередь с вёдрами, бутылками и канистрами.
Без выходных и перерывов на обед продолжают трудиться не только спасатели.
«Принимаем заявления об утрате документов, о пропавших вещах, патрулируем территорию, в общем, оказываем совершенно любую помощь людям», — говорит оперуполномоченный Мейронян.
При этом, по словам правоохранителей, ни одного случая мародёрства, о чём активно пишут в соцсетях и СМИ, не зафиксировано не только в Кривенковском, но и во всём Туапсинском районе.
На восстановительные работы уйдёт трое суток
Поезда же из Кривенковского ездят пока только в Горячий Ключ.
«Четвёртый день уже тут, — вздыхают машинисты «Ласточки». — Никак дальше Горячего Ключа не уедем. А когда восстановят пути полностью — неизвестно».
Сотовой связи ни в этом, ни в окрестных посёлках почти нет. Когда починят водопровод, тоже точно никто сказать не может. При этом воды нет не только в небольших населённых пунктах, но и в Туапсе.
Электричества в Кривенсковском также пока ни у кого нет: спасают генераторы, аккумуляторы, фонарики и свечки. Впрочем, накануне губернатор края Вениамин Кондратьев заявил, что поставил подчинённым задачу завершить основные восстановительные работы в течение трёх суток.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
117
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
25 октября 2018, 04:24
|
26 октября 2018, 03:09
|
24 октября 2018, 08:54
|
26 октября 2018, 22:39
|
22 октября 2018, 17:54
|
21 октября 2018, 22:24
|
23 октября 2018, 16:24