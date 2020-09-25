По голове на велосипеде: Опубликовано видео жёсткого подавления беспорядков в США

В Сиэтле продолжаются массовые беспорядки. В интернете опубликовали видео жёсткого подавления протестов. На кадрах один из полицейских проезжает по голове протестующего на велосипеде.

Сообщается, что мужчина лёг на дорогу, чтобы преградить путь полиции. Колонна полицейских начала движение на велосипедах. Один из них решил не останавливаться перед лежащим на земле мужчиной и переехал его. На кадрах видно, что полицейский едет прямо по лежащему мужчине.

После этого движение продолжить не удалось, страж порядка потерял равновесие. К протестующему подбежали люди. В полиции уже пообещали провести расследование произошедшего.

Напомним, что массовые протесты в США были спровоцированы убийством белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте. Сиэтл стал одним из центров бепорядков.

Ещё в июле в этом городе активисты потребовали отставки мэра Сиэтла - главы Демократической партии Дженни Дюркан. Демонстранты возвели баррикады, огородив "автономную зону" в центре Сиэтла. Американские СМИ сообщали, что в целом всё проходит мирно. Инцидентов и агрессивных столкновений не отмечается. Активисты также захватили восточный участок полиции города.