Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбу...
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2&quo...
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымског...
Главная / В мире

По голове на велосипеде: Опубликовано видео жёсткого подавления беспорядков в США

25 сентября 2020, 22:35  •  45 • В мире
В Сиэтле перешли к жёсткому подавлению беспорядков. Так, в Сети появилось видео, на котором один из полицейских проезжает по голове лежащего на земле человека на велосипеде. Протестующий лёг на дорогу перед силовиками, чтобы остановить их.
В Сиэтле продолжаются массовые беспорядки. В интернете опубликовали видео жёсткого подавления протестов. На кадрах один из полицейских проезжает по голове протестующего на велосипеде.
Сообщается, что мужчина лёг на дорогу, чтобы преградить путь полиции. Колонна полицейских начала движение на велосипедах. Один из них решил не останавливаться перед лежащим на земле мужчиной и переехал его. На кадрах видно, что полицейский едет прямо по лежащему мужчине.
После этого движение продолжить не удалось, страж порядка потерял равновесие. К протестующему подбежали люди. В полиции уже пообещали провести расследование произошедшего.
Напомним, что массовые протесты в США были спровоцированы убийством белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте. Сиэтл стал одним из центров бепорядков.
Ещё в июле в этом городе активисты потребовали отставки мэра Сиэтла - главы Демократической партии Дженни Дюркан. Демонстранты возвели баррикады, огородив "автономную зону" в центре Сиэтла. Американские СМИ сообщали, что в целом всё проходит мирно. Инцидентов и агрессивных столкновений не отмечается. Активисты также захватили восточный участок полиции города.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
24 сентября 2020, 21:50
"Пентагон почесал репу и...": Баранец о "проливном дожде американской брехни"
25 сентября 2020, 00:30
«Не утруждают себя в необходимости отвечать на вопросы»: Лавров назвал «несуразными» заявления ФРГ по делу Навального
25 сентября 2020, 12:30
"Искусственное сооружение": В Киеве заявили о своём праве лишить Крым воды
25 сентября 2020, 01:25
«Избавимся от бюллетеней»: почему Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в случае поражения на выборах
25 сентября 2020, 18:00
"Боритесь не с российскими вакцинами": Русские дипломаты тонко намекнули США на провал с COVID-19
24 сентября 2020, 23:40
Испанская экс-королева удивила подданных, очистив городской пляж от "ковидных" масок
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 сентября 2020, 05:10
Киевские нацисты устроили показательную расправу над «сепаратистом»
25 сентября 2020, 05:10
Политолог указал на следующего президента России
25 сентября 2020, 01:30
"Подготовка к госперевороту": Политолог назвал главного противника Лукашенк...
25 сентября 2020, 07:00
Китайцы аж прослезились: Как Украина на самом деле передавала русское наследство Пеки...
25 сентября 2020, 07:00
Заражённая бандеровским вирусом Украина превратилась в безжизненную субстанцию – Волг...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 сентября 2020, 12:15
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
24 сентября 2020, 02:35
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2": Вассерман приоткрыл тайну
21 сентября 2020, 02:10
"Жара" в Белоруссии: В Минске - задержания, в Бресте - слезоточивый газ и стрельба
19 сентября 2020, 16:15
Путин готовит "жесткое" заявление Западу - эксперт
20 сентября 2020, 15:10
Разгадка, кто отравил Навального, "обнаружилась" в анекдоте про трёх хрюшек
22 сентября 2020, 18:30
"Приговор Зеленскому": После бунтов в Донбассе не выдержал даже Лавров
24 сентября 2020, 09:55
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымского канала
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.