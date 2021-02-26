По Герману Грефу нанесли удар "с Лубянки", раскрыв цель "оставить власть только на штыках"

Историк Сергей Григоров полагает, что установка памятника Феликсу Дзержинскому интересна системным либералам. В их числе он называет и Германа Грефа, нанося своего рода удар "с Лубянки" и раскрывая цель "оставить власть только на штыках".

Новые грани спора о памятнике на Лубянской площади в Москве открыл сопредседатель общественного движения "Русские демократы", историк, преподаватель Сергей Григоров. На личной странице в социальной сети Facebook он отметил, что установку памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади отстаивают лишь те, кому интересно "ослабление идентичности России в пользу глобализма". А если говорить о персоналиях, Григоров в данном контексте упомянул главу Сбера Германа Грефа.

"Дзержинский нужен системным либералам во власти и прогрессивной общественности, чтобы ослабить консерваторов и православных и выбить их поддержку и лоялизм из-под власти, чтобы оставить власть только на штыках", - говорит Григоров в своей колонке.

Кроме того, историк добавляет, что возвращение памятника Дзержинскому необходимо и коммунистам, "...чтобы в очередной раз плюнуть в Россию и продемонстрировать, что Россия ликвидирована, а на её месте другая молодая страна".

В завершение Сергей Григоров призывает "не верить "либералам", которые пишут, что всё решено в АП и будет Александр Невский". Эти заявления нужны лишь для того, чтобы отвлечь внимание тех, кто поддерживает Александра Невского. И в этом случае решение будет принято в пользу Феликса Дзержинского, который нужен ещё и "глобальному Западу", добавил Григоров.

"И им вполне будет нормально в год 800-летия Александра Невского поставить Дзержинского", - резюмировал автор колонки.