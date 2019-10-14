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По Фрейду

14 октября 2019, 18:54  •  158 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Американский конгрессмен Брайан Маст поздравил в твиттере ВМС США с годовщиной основания картинкой с российским атомным ракетным крейсером "Петр Великий". Бортовой номер корабля на изображении замазан, однако на корме был виден Андреевский флаг. Ошибку заметил журналист издания Politico Дейв Браун. После этого конгрессмен поправил пост, заменив иллюстрацию на официальный проморолик ВМС США.

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