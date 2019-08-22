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По формуле "33 на 33"? В МИД России намекнули на обмен задержанных граждан с Украиной
22 августа 2019, 23:24 • 36 • В мире
Официальный представитель МИД Захарова заявила, что располагает информацией по обменам удерживаемых лиц между Украиной и РФ, но поделиться ей не может. Тем временем в СМИ появились данные, что обмен может быть произведён по формуле "33 на 33".
В МИД России намекнули на возможный обмен удерживаемых лиц между Москвой и Киевом. По информации источников РБК, обмен может быть произведён по формуле "33 на 33".
Отмечается, что в Россию для переговоров по обмену уже прибыла украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, у неё есть данные о возможном обмене удерживаемых лиц между Украиной и Россией.
При этом, уточнила она, пока поделиться этими сведениями она не может.
"Информация есть, но поделиться ею я не могу. Мы считаем в данном случае, несмотря на всю нашу открытость, что все подобные вопросы должны решаться профессионалами, компетентными органами на правовой основе. Что и будет сделано", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия-1".
Ранее, напоминает РИА Новости, адвокат Валентин Рыбин сообщил, что Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключёнными между Украиной и РФ, однако дата обмена пока неизвестна. При этом адвокат отказался уточнить число граждан России, которые будут участвовать в обмене.
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