«По формуле хайли лайкли»: почему Франция, Британия и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ

Франция, Великобритания и Германия возложили на Иран ответственность за нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. В совместном коммюнике трёх стран подчёркивается, что «другого правдоподобного объяснения» случившегося не существует. Госсекретарь США Майк Помпео положительно оценил это заявление. В свою очередь, Тегеран отверг подобные обвинения. По мнению экспертов, такой шаг евротройки может свидетельствовать о том, что Евросоюз под давлением Вашингтона меняет свою позицию по иранскому вопросу. Аналитики также считают, что страны ЕС могут использовать эти обвинения, чтобы оправдать невыполнение условий ядерной сделки.

Франция, Великобритания и Германия заявили об ответственности Ирана за атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом сообщается в совместном коммюнике, опубликованном на сайте немецкого правительства.

«Для нас очевидно, что Иран несёт ответственность за это нападение. Другого правдоподобного объяснения нет», — говорится в сообщении.

Евротройка также осудила удар по НПЗ и выразила солидарность с народом королевства.

«Целью атак была, возможно, Саудовская Аравия, но эти атаки вызывают озабоченность во всех странах и повышают опасность возникновения серьёзного конфликта. Они подчёркивают важность коллективных усилий для достижения региональной стабильности и безопасности, в том числе нахождения политического решения текущего конфликта в Йемене. Атаки также указывают на необходимость деэскалации в регионе посредством непрерывных дипломатических усилий и участия всех сторон», — отмечается в коммюнике.

Европейские страны заявили, что поддерживают проведение расследования для установления деталей произошедшего, и напомнили о своей «приверженности СВПД».

«Мы вновь настоятельно призываем Иран отменить своё решение об отказе от исполнения ряда условий соглашения и полностью придерживаться своих обязательств согласно соглашению. Мы призываем Иран к полномасштабному сотрудничеству с МАГАТЭ в рамках СВПД и соглашения о всеобъемлющих гарантиях организации», — говорится на сайте правительства ФРГ.

В заявлении также сообщается о важности коллективных усилий по обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

«Мы подтверждаем нашу убеждённость в том, что Ирану пора начать переговоры о долгосрочных рамках его ядерной программы, а также по вопросам, связанным с региональной безопасностью, включая его ракетную программу и другие средства доставки... Мы настоятельно призываем Иран вступить в диалог и воздерживаться от провокаций и дальнейшей эскалации», — отмечается в коммюнике.

Госсекретарь США Майк Помпео

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© Jacquelyn Martin

Госсекретарь США Майк Помпео положительно оценил совместное заявление Франции, Германии и Великобритании.

«Соединённые Штаты благодарят наших близких друзей — Великобританию, Францию и Германию — за их чёткое заявление по поводу единоличной ответственности Ирана за военные действия против Саудовской Аравии, которые оказали влияние на регион и мир», — написал он на своей странице в Twitter.

The U.S. thanks our close friends, UK, France, and Germany, for their clear articulation of Iran’s sole responsibility for the act of war against Saudi Arabia and its impact on the region and the world. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 24 сентября 2019 г.

Помпео также призвал другие государства «осудить действия Ирана».

Под давлением США



Напомним, 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода госкомпании Saudi Aramco были атакованы беспилотниками. В результате инцидента добыча нефти Саудовской Аравией сократилась в два раза — на 5,7 млн баррелей в сутки, а цена топлива на мировых рынках резко возросла. Ответственность за атаку по саудовским НПЗ взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. До этого они уже не раз запускали ракеты и БПЛА по объектам в Саудовской Аравии. Спустя два дня после удара представители движения заявили, что вновь могут атаковать цели в СА и призвали руководство королевства остановить боевые действия в Йемене.

Несмотря на это, Вашингтон возложил ответственность за нападение на Иран. По словам Помпео, Тегеран «начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей». Глава Минобороны Ирана Амир Хатами, в свою очередь, отверг подобные обвинения.

По мнению эксперта Института Ближнего Востока Сергея Балмасова, совместное заявление Франции, Великобритании и Германии было сделано под давлением США.

«Заявление европейских стран о виновности Ирана в атаке на саудовские НПЗ — негативный знак, демонстрирующий проблемы с их суверенитетом и принятием независимых политических решений. Недаром Помпео похвалил своих европейских коллег», — заявил эксперт в беседе с RT.

При этом он отметил, что для изменения позиции ЕС в вопросе с Ираном Соединённые Штаты используют экономический шантаж.

«Если Лондон традиционно поддерживает Вашингтон, то Берлин и Париж необходимо подталкивать к такого рода заявлениям. При этом Трампу необходимо единство Запада для достижения своих целей, поэтому Белый дом шантажирует европейские страны экономическими вопросами», — сказал Балмасов.

Вместе с тем эксперты отметили, что евротройка заявила о своей приверженности СВПД, что может свидетельствовать о том, что сопротивление ЕС в этом вопросе пока не сломлено.

Рабочие на пострадавшем объекте компании Saudi Aramco

Reuters

© Hamad l Mohammed

В свою очередь профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов назвал заявление евротройки политическим. Он подчеркнул, что решать вопрос о виновности той или иной страны должны эксперты.

«Есть ли другое правдоподобное объяснение произошедшего или нет, должны решать эксперты, которые сейчас проводят по этому делу расследование: на месте происшествия находятся специалисты из ООН, США и многих других стран, — сказал Вавилов в беседе с RT. — При этом европейские страны уже возложили вину на Иран, поскольку им нужно найти виновного. Ведь кто-то должен ответить за то, что произошло с саудовскими нефтедобывающими объектами. Здесь действовали по знаменитой со времён Солсбери формуле хайли лайкли».

«Не пойдут на попятную»

После того, как Франция, Великобритания и Германия возложили на Иран вину за атаку на НПЗ, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал действия европейских стран по соблюдению ядерной сделки.

«Беспомощность евротройки в вопросах выполнения своих обязательств (по СВПД. — RT) без одобрения США была очевидна с мая 2018 года», — написал он на своей странице в Twitter.

Зариф также призвал Париж, Берлин и Лондон не уподобляться Вашингтону, требуя от Тегерана выполнения несовместимых с СВПД условий.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Тегеран вернётся к своим обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий, если европейские страны будут выполнять условия ядерной сделки.

«Третий этап Ирана (по сокращению обязательств в рамках СВПД. — RT) проходит под надзором МАГАТЭ, и он является обратимым», — отмечается в заявлении на сайте иранского лидера.

По мнению Балмасова, обвинения в адрес Ирана могут быть использованы европейскими странами для оправдания невыполнения своих обязательств по СВПД.

«Очевидно, что тучи над Ираном сгущаются. Если Вашингтон усилит давление на европейские страны, им придётся ужесточить санкции против исламской республики. Белый дом хочет, чтобы европейцы могли извлечь как можно меньше выгод от сотрудничества с Тегераном, а исламская республика, в свою очередь, не получала от них денежных средств для своего развития», — указал эксперт.

Однако Иран, вероятно, «не пойдёт на попятную» в вопросе с СВПД, считает Балмасов, поскольку доверия к западным странам, которые нарушают договорённости, у него больше нет.

«При таком раскладе Иран будет более активно взаимодействовать с Россией и Китаем. ИРИ станет ещё больше смотреть в направлении тех стран, которые имеют суверенитет и больший уровень договороспособности, нежели страны Запада», — отметил эксперт.

Президент Ирана Хасан Рухани

Reuters

© Official President website

Балмасов также не исключает, что совместное заявление евротройки может дать импульс Тегерану к ещё большему сокращению выполнения своих обязательств по СВПД.

«Вашингтон этого и добивается. Для «ястребов» будет находкой, если Тегеран вспылит и будет двигаться в конфронтационном направлении. США будет выгодна такая ситуация, поскольку это подстегнёт новые траты на оборону, объяснит необходимость дальнейшей модернизации американского ВПК, подтолкнёт к новой гонке вооружений и необходимости демонстрировать свои мускулы», — заключил аналитик.