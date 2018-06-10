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По факту пожара в спорткомплексе Минобороны Украины во Львове возбуждено дело

10 июня 2018, 18:54  •  56 • Украина
На Украине возбуждено уголовное дело по факту пожара в спорткомплексе Минобороны во Львове.
 
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Отмечается, что дело заведено по статье «Небрежное отношение к военной службе».

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на военного прокурора Западного региона Олега Сенюка.

Сообщения о возгорании поступили в ночь на 10 июня. Пожар произошёл в здании спортивного комплекса Минобороны Украины. Также загорелось стрельбище, где находились стрелковое оружие и патроны.

Уточняется, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет. 

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