По факту пожара в спорткомплексе Минобороны Украины во Львове возбуждено дело

На Украине возбуждено уголовное дело по факту пожара в спорткомплексе Минобороны во Львове.

Отмечается, что дело заведено по статье «Небрежное отношение к военной службе».

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на военного прокурора Западного региона Олега Сенюка.

Сообщения о возгорании поступили в ночь на 10 июня. Пожар произошёл в здании спортивного комплекса Минобороны Украины. Также загорелось стрельбище, где находились стрелковое оружие и патроны.

Уточняется, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.