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По факту осквернения памятника жертвам холокоста на Украине возбуждено два дела

16 сентября 2019, 11:24  •  101 • Украина
На Украине полиция возбудила два уголовных дела по факту осквернения памятника жертвам холокоста в Домановском районе Николаевской области.
 
РИА Новости
 

Об этом говорится на сайте правоохранительных органов.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 297 УК Украины (осквернение или разрушение братской могилы или могилы неизвестного солдата, памятника, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны). Кроме того, открыто дело по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Ранее директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил на своей странице в Facebook, что неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев, и оставили записку с угрозой в адрес украинского президента Владимира Зеленского.

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