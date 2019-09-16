По факту осквернения памятника жертвам холокоста на Украине возбуждено два дела

На Украине полиция возбудила два уголовных дела по факту осквернения памятника жертвам холокоста в Домановском районе Николаевской области.

Об этом говорится на сайте правоохранительных органов.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 297 УК Украины (осквернение или разрушение братской могилы или могилы неизвестного солдата, памятника, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны). Кроме того, открыто дело по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Ранее директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил на своей странице в Facebook, что неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев, и оставили записку с угрозой в адрес украинского президента Владимира Зеленского.