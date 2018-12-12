|
По этапу через Счастье: Донбасс передал Украине первый транш заключенных
12 декабря 2018, 15:54 • 154 • Политика
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова на своей странице в Facebook сообщила о том, что ЛНР передала Украине первый транш заключенных граждан Незалежных, отбывающих наказание в Донбассе, для того чтобы они продолжили ″сидеть″ уже на родине. Всего 42 человека прошли по этапу через город Счастье, где их и встретила омбудсмен.
Впервые, как подчеркнула Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова, ЛНР передала Незалежной заключенных, отбывающих наказание на территории Донбасса. По договоренности эти люди продолжат ″сидеть″ и дальше, но уже у себя на родине.
Первый транш заключенных прошел по этапу через город Счастье в Луганской области. Всего 42 человека. О том, что она только что забрала этих людей, украинский омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.
″Они сами, через родных и близких людей или с помощью правозащитников изъявили желание вернуться для продолжения отбывания наказания на контролируемой правительством Украины территории″, - пояснила Денисова.
В общей сложности, как уточнила уполномоченный, в ее офисе собралось порядка тысячи подобных просьб. Она также уточнила, что вопрос о передаче осужденных уже не раз обсуждался в контактной группе.
К слову, вместе с заключенными, украинской стороне были переданы и их уголовные дела.
Подпишитесь на нас
154
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
08 декабря 2018, 14:24
|
09 декабря 2018, 03:24
|
08 декабря 2018, 04:39
|
07 декабря 2018, 12:24
|
11 декабря 2018, 13:39
|
07 декабря 2018, 02:39
|
10 декабря 2018, 00:40