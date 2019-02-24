По электронным талонам: в России изменились правила посадки в самолёт

В российских аэропортах пассажиры теперь смогут проходить в самолёт по электронному посадочному талону при самостоятельной онлайн-регистрации. Соответствующий приказ Минтранса вступил в силу 24 февраля. При этом останется возможность оформить бумажный талон на стойке регистрации. Эксперты считают, что новая мера ускорит процесс посадки пассажиров и сделает его более удобным. В московских аэропортах сообщили, что технически готовы к нововведениям.

Российские аэропорты теперь могут пропускать пассажиров в самолёт по электронным посадочным талонам. Приказ Минтранса РФ, регламентирующий этот порядок, вступил в силу 24 февраля.

«При самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что талон можно использовать в аэропорту при наличии информационной системы, включающей в себя электронную базу данных досмотра, и устройства, сканирующего штрихкод.

Перевозчик сам должен сообщить пассажирам о возможности использования электронного талона. В частности, соответствующую информацию можно разместить на официальном сайте компании.

Вместе с тем талон по-прежнему можно будет напечатать на бумажном носителе. В Минтрансе отмечают, что он может понадобиться людям, которым необходимо отчитаться о рабочей поездке.

Reuters

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При этом электронные талоны будут использовать только в тех аэропортах, которые к этому готовы. Об этом в беседе с RT рассказал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

«У них должна быть своя система учёта предполётного досмотра — только в этом случае возможно использование посадочного талона в электронном виде», — отметил эксперт.

Новые правила ускорят процесс посадки, считает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

«Те правила, которые вступают в действие с сегодняшнего дня, по возможности проезда по электронному билету, ускорят процесс посадки пассажиров на самолёт, сократят его время до самых минимальных значений», — сказал Зотов в беседе с RT.

Однако вопрос сдачи багажа по новой схеме может потребовать уточнений, считает эксперт.

«Но есть одно правило, которое ещё необходимо дополнительно отработать, — это возможность сдачи багажа без присутствия сотрудника аэропорта, в автоматическом режиме», — добавил Зотов.

Он подчеркнул, что возможность зайти в самолёт с помощью электронного талона во всех аэропортах России появится в течение нескольких месяцев, но в Москве её можно ждать уже в ближайшее время.

«Это достаточно положительно, поскольку примерно 50%, даже чуть больше, всех перемещений приходится на московский авиаузел. В регионах данная норма будет отрабатываться, и в течение пары месяцев всё появится», — сказал Зотов.

Готовы к нововведениям

В московскому аэропорту Шереметьево заявили, что технически готовы обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам, однако точная дата запуска такого сервиса пока не известна.

В аэропорту Домодедово рассказали РИА Новости, что также готовы к нововведению с технической точки зрения: все выходы на посадку в едином терминале оснащены автоматизированными турникетами, способными распознать 2D-штрихкод и QR-код как на бумажном, так и на электронном носителе. В то же время в Домодедове не уточнили, когда можно будет начать пользоваться электронными талонами в соответствии с новыми правилами.

Представители аэропорта Внуково заявили, что электронные талоны планируется начать использовать в 2019 году.

В аэропорту Уфы сообщили, что возможность войти в самолёт по электронному талону действует с конца 2018 года — ею уже воспользовались около 1200 человек.

В свою очередь, в калининградском аэропорту Храброво рассказали, что работают над возможностью введения услуги. В санкт-петербургском Пулкове заявили, что изучают перспективу обслуживания пассажиров с использованием электронных талонов, однако пока такие услуги не оказываются.

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник в беседе с RT заявил, что положительно оценивает новую систему.

«Пора избавляться от бумажек. Сейчас покупаются электронные билеты — что на поезд, что на самолёт. Конечно, удобнее иметь талон в электронном виде, потому что там — твоя фамилия, время досмотра, кто досматривал, то есть вся информация о пассажире. Это нужно для того, чтобы лучше контролировать пассажирский поток», — рассказал эксперт.