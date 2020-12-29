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По доносу героя АТО киевлянин может сесть на 5 лет за советскую шапку-ушанку

29 декабря 2020, 17:05  •  144 • Украина

19-летний киевлянин может сесть в тюрьму на пять лет, плюс лишиться имущества. Такое наказание может последовать за то, что ему пришло в голову отправиться во Львов и облачиться при этом в армейскую шапку-ушанку советского образца с кокардой, где сверкала коммунистическая символика – серп и молот в красной звезде.

Следователи в отношении беспечного киевлянина открыли производство по статье о пропаганде коммунистического режима.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области.

«28 декабря, около 16:30, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из кафе на улице Валовой во Львове находится человек, на шапке которого присутствует коммунистическая символика. ... Правоохранители установили личность злоумышленника — 19-летнего жителя Киева. У него изъята шапка с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде», — сказано в сообщении.

В полиции отметили, что открыли производство по ч.1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

«Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества», — сказано в сообщении.

По информации украинских СМИ, киевлянин в ушанке с советской кокардой попал в поле зрения полиции по доносу ветерана АТО Игоря Шолтиса. При этом ветеран АТО не только донес, но и провел «общественное задержание» «преступника».

«В центре (Львова –ред.), на улице Валовой, прогуливались двое молодых парней, у одного из которых на "шапке-ушанке" была коммунистическая символика. Зашли они в одно заведение, где, собственно, я провел общественное задержание. Расспрашивал, где они взяли эту символику. Сказали, что приобрели на "барахолке", потому что было холодно. Что такая символика запрещена, говорят, не знали. Мы провели разъяснительные работы. Оказалось, что они русскоязычные киевляне», — цитирует издание «Дело» его слова.


Напомним, закон, которым предусматривается запрет пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов, а также их символики в Украине вступил в силу 21 мая 2015 года.

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