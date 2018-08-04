«По действующему каналу связи»: в Минобороны заявили о передаче США конфиденциального письма по Сирии

В Минобороны РФ подтвердили, что в июле 2018 года направили главе Комитета начальников штабов ВС США генералу Джозефу Данфорду письмо по вопросам сирийского урегулирования. Cделано это было по действующему конфиденциальному каналу связи. Среди прочего речь шла о готовности Москвы проработать с Дамаском вопросы предоставления гарантий безопасности беженцам из расположенного на подконтрольной США территории лагеря «Эр-Рукбан». Также было выдвинуто предложение по координации вопросов гуманитарного разминирования, в том числе в Ракке. При этом в Минобороны выразили разочарование тем, что данные конфиденциальной переписки были преданы огласке, и призвали принять необходимые меры по недопущению в будущем подобных инцидентов.

В российском Министерстве обороны подтвердили, что в июле 2018 года по действующему конфиденциальному каналу связи в адрес Джозефа Данфорда было направлено письмо по вопросам сирийского урегулирования.

«Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ответ на обращение Джозефа Данфорда по итогам проведённой встречи в Хельсинки 8 июня проинформировал своего коллегу о принимаемых Российской Федерацией совместно с сирийским правительством мерах по стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике», — говорится в заявлении Минобороны.

Отмечается, что среди прочего речь шла о готовности российской стороны проработать с сирийскими властями вопросы касательно обеспечения гарантий безопасности беженцам из лагеря «Эр-Рукбан» в контролируемом США районе Эт-Танф, а также создания необходимых условий для их возвращения в свои дома.

«Также было сделано предложение по координации вопросов гуманитарного разминирования, в том числе в Ракке, решению других первоочередных гуманитарных проблем для скорейшего налаживания мирной жизни на всей территории Сирии и нейтрализации попыток привлечения террористами беженцев в свои ряды», — сообщили в Минобороны.

При этом в ведомстве выразили разочарование в связи с неспособностью американской стороны соблюдать договорённости.

«Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договорённости о придании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон», — сообщили в Минобороны.

В Минобороны напомнили, что действующий канал связи между российским Генштабом и Комитетом начальников штабов ВС США позволяет предотвращать инциденты вооружёнными силами двух стран и находить взаимоприемлемые решения с учётом интересов обоих государств.

«Рассчитываем, что американская сторона сумеет принять необходимые меры по недопущению в будущем нарушения взаимных договорённостей», — подчеркнули в Минобороны.

3 августа агентство Reuters опубликовало «эксклюзивное сообщение» со ссылкой на полученный через свои источники документ. В материале отмечалось, что глава российского Генштаба направил своему американскому коллеге письмо с предложениями о сотрудничестве по вопросам восстановления Сирии и репатриации беженцев.

Отмечалось, что соответствующий документ был направлен в адрес Джозефа Данфорда 19 июля, причём российский план якобы был «холодно встречен» в Вашингтоне. В меморандуме сообщалось, что согласно политике США «подобные усилия должны быть поддержаны только в том случае, если будет представлено политическое решение для прекращения семилетней гражданской войны в Сирии», включая такие шаги, как проведение выборов под наблюдением ООН.

Напомним, что в ходе конфликта покинуть Сирию были вынуждены около 6 млн человек. При этом, по сообщению российского Центра приёма, распределения и размещения беженцев, с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 234 556 человек, включая 70 337 женщин и 119 544 ребёнка.

Ещё около миллиона человек вернулись в свои дома из других районов Сирии (в том числе 362 119 женщин и 615 628 детей). При этом желание вернуться в САР из-за границы выразили более 1,7 млн сирийцев из девяти стран мира.

Процесс гуманитарного восстановления в САР сопровождается активным участием российского внешнеполитического ведомства и Министерства обороны. Так, 21 июля в Сирию было доставлено 44 тонны гуманитарной помощи из Франции, которая при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон и Сирийского Арабского Красного Полумесяца была направлена в наиболее пострадавшие районы, прежде всего в Восточную Гуту.

23—24 июля глава МИД Сергей Лавров и руководитель Генштаба Валерий Герасимов обсудили сирийское урегулирование с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, французским лидером Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Отмечается, что стороны затронули вопросы постконфликтного восстановления Сирии с акцентом на важность скорейшего возвращения беженцев и временно перемещённых лиц в места постоянного проживания.

Позднее в Париже отметили важность совместной работы с Москвой по сирийскому вопросу, поскольку это позволило бы создать условия для всеобъемлющего и прочного политического решения проблем в Сирии.

Также Минобороны и МИД разработали типовой порядок работы с беженцами, в котором подробно прописан регламент необходимых мероприятий. Основными этапами являются проверочные мероприятия, подготовка сирийских граждан к отправке к постоянному месту жительства и организация их доставки.

Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве

РИА Новости

© Владимир Вяткин

При этом начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что каждой семье выделяются материальные средства для восстановления жилища. Тех же, чьи дома разрушены, размещают в фондах временного проживания.

Помимо этого Россия предложила создать совместную группу по финансированию восстановления инфраструктуры в САР. Этот вопрос прорабатывался американской стороной.

Однако, несмотря на то что вопрос возвращения в Сирию беженцев обсуждался 16 июля на хельсинкском саммите Владимира Путина и Дональда Трампа, а также несмотря на высказанное намерение расширять сотрудничество на этом направлении со странами Ближнего Востока и Европы, ряд западных стран пока тормозят этот процесс.

Так, официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявляла, что ситуация не позволяет осуществить процесс возвращения беженцев на родину «безопасно, добровольно и с уважением к человеческому достоинству». При этом были зафиксированы случаи, когда американские военные в Сирии не давали беженцам покинуть подконтрольные им территории, в частности крупный лагерь «Эр-Рукбан».