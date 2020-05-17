По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом эфире

Бывший боец вооружённых сил Украины признался в прямом эфире, что украинские военные намеренно обстреливают мирных жителей Донбасса. Это произошло в эфире украинского телеканала "NewsOne".

По словам экс-бойца ВСУ Юрия Асеева, на седьмом году конфликта обе стороны отлично знают расположение позиций друг друга. То есть вести прицельный огонь исключительно по позициям противника не составляет труда. Поэтому если снаряды летят по жилому сектору и убивают детей, это делается намеренно.

Если огонь ведётся куда-то в сторону или намеренно по гражданскому сектору - значит, это намеренный огонь, - сказал Асеев в эфире "NewsOne".

Напомним, что в только за последнее время в Донбассе от обстрелов пострадали сразу несколько детей, а также была убита молодая девушка. Сейчас донецкие врачи спасают жизнь 13-летнему Диме Захарову, тяжело раненному украинскими военными в Саханке. Теперь известно, что огонь по детям был намеренным.

Фото: скриншот Twitter/@temaKondratenko