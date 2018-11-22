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По делу об убийстве российского пилота Пешкова в Москве заочно арестованы девять сирийцев, сообщили в суде

22 ноября 2018, 18:09  •  108 • В мире
Басманный суд Москвы с июля текущего года заочно арестовал по делу об убийстве российского пилота Олега Пешкова уже девятерых подозреваемых сирийцев. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Как уточняется, мера пресечения сроком на два месяца будет считаться с момента задержания подозреваемых на территории России либо же с момента их экстрадиции. Все они сейчас находятся в международном розыске.
У каждого из них своя статья. Так, восьми из них предъявлено обвинение в убийстве, «совершенном группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды». Четыре из девяти обвиняются в незаконном вооруженном формировании. Троим предъявлено обвинение в надругательстве над телом погибшего российского пилота.
Напомним, пилот Олег Пешков погиб в Сирии 24 ноября 2015 года, когда его бомбардировщик Су-24 был сбит над территорией страны. Сам летчик успел катапультироваться, но с земли по нему открыли огонь боевики. Пешков погиб. Впоследствии ему присвоено звание Героя России посмертно.
«По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Мусы Арафата Халиля Манли, Мусы Али Халиля Манли, Башара Мухаммада Манли, Валида Мухаммада Манли, Рами Исмата Сулака, Тарека Наураса Сохты, Амера Иззата Сохты, Джумы Шрейбы и Абдаллы Мохаммеда Джаляля. Мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента их экстрадиции либо с момента их задержания на территории России», - сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

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