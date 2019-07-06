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По делу о госизмене: суд арестовал на два месяца помощника полпреда в Уральском федеральном округе
06 июля 2019, 00:39 • 15 • В России
Подозреваемый в совершении государственной измены Александр Воробьёв заявил, что является помощником полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. В ходе заседания, на котором рассматривалось избрание меры пресечения чиновнику, Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал мужчину на два месяца. Воробьёва задержали в рамках возбуждённого уголовного дела по статье 275 УК РФ «Госизмена».
Александр Воробьёв в Лефортовском суде Москвы РИА Новости © Алексей Филиппов
Лефортовский суд Москвы санкционировал заключение под арест на два месяца Александра Воробьёва, которого задержали 4 июля в рамках уголовного дела по статье 275 УК РФ «Госизмена». При этом стало известно, что подозреваемый является помощником полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.
В ходе заседания Воробьёв сообщил, что является членом аппарата полпреда президента РФ в УФО Николая Цуканова. Он также попросил предоставить ему материалы следствия для ознакомления.
«Я — помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — заявил Воробьёв.
Как гласит информация, размещённая на сайте полпредства, Александр Воробьёв родился 30 апреля 1980 года. Он является действительным государственным советником РФ 3-го класса. В 2004 году Воробьёв с отличием окончил Московский психолого-социальный институт по специальности «правоведение».
Отметим, что в связи с ходатайством прокурора, которое было удовлетворено судьёй, в дальнейшем судебное заседание проходило в закрытом от представителей средств массовой информации режиме. Причина — наличие сведений, составляющих государственную тайну.
Исключением стало начало судебного процесса. Так, журналисты видеоагентства Ruptly засняли, как облачённого в камуфляжную маску подозреваемого доставили в зал суда.
Между тем защита подозреваемого планирует подать апелляцию на решение Лефортовского суда Москвы об избрании меры пресечения.
«Считаю постановление суда незаконным и необоснованным. Мы обжалуем его», — цитирует РИА Новости адвоката Алексея Альянова.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что сотрудники спецслужбы задержали гражданина РФ Александра Воробьёва, подозреваемого в совершении государственной измены. При этом не приводились уточнения относительно рода деятельности задержанного. В Федеральной службе безопасности также указали на проведение «необходимым следственных мероприятий».
Подчеркнём, что под госизменой подразумеваются совершённые гражданином РФ шпионаж и выдача сведений, составляющих гостайну, иностранному государству, иностранной организации или их представителям. Кроме того, в нарушение статьи 275 УК РФ входит оказание финансовой, материально-технической, консультационной и иной помощи иностранному государству или иноагенту в деятельности, которая направлена против безопасности Российской Федерации.
Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.
Как отмечает источник ТАСС во властных структурах региона, Воробьёв большую часть рабочего времени проводил в российской столице.
«Воробьёв курировал представительство полпредства Уральского федерального округа в Москве, проживал и работал там, в Екатеринбург приезжал редко», — заявил собеседник агентства.
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