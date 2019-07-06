По делу о госизмене: суд арестовал на два месяца помощника полпреда в Уральском федеральном округе

Подозреваемый в совершении государственной измены Александр Воробьёв заявил, что является помощником полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. В ходе заседания, на котором рассматривалось избрание меры пресечения чиновнику, Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал мужчину на два месяца. Воробьёва задержали в рамках возбуждённого уголовного дела по статье 275 УК РФ «Госизмена».

Лефортовский суд Москвы санкционировал заключение под арест на два месяца Александра Воробьёва, которого задержали 4 июля в рамках уголовного дела по статье 275 УК РФ «Госизмена». При этом стало известно, что подозреваемый является помощником полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Воробьёва меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 сентября 2019 года», — заявила судья Елена Канева.

В ходе заседания Воробьёв сообщил, что является членом аппарата полпреда президента РФ в УФО Николая Цуканова. Он также попросил предоставить ему материалы следствия для ознакомления.

«Я — помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — заявил Воробьёв.

Как гласит информация, размещённая на сайте полпредства, Александр Воробьёв родился 30 апреля 1980 года. Он является действительным государственным советником РФ 3-го класса. В 2004 году Воробьёв с отличием окончил Московский психолого-социальный институт по специальности «правоведение».

Отметим, что в связи с ходатайством прокурора, которое было удовлетворено судьёй, в дальнейшем судебное заседание проходило в закрытом от представителей средств массовой информации режиме. Причина — наличие сведений, составляющих государственную тайну.

Исключением стало начало судебного процесса. Так, журналисты видеоагентства Ruptly засняли, как облачённого в камуфляжную маску подозреваемого доставили в зал суда.

Между тем защита подозреваемого планирует подать апелляцию на решение Лефортовского суда Москвы об избрании меры пресечения.

«Считаю постановление суда незаконным и необоснованным. Мы обжалуем его», — цитирует РИА Новости адвоката Алексея Альянова.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что сотрудники спецслужбы задержали гражданина РФ Александра Воробьёва, подозреваемого в совершении государственной измены. При этом не приводились уточнения относительно рода деятельности задержанного. В Федеральной службе безопасности также указали на проведение «необходимым следственных мероприятий».

Подчеркнём, что под госизменой подразумеваются совершённые гражданином РФ шпионаж и выдача сведений, составляющих гостайну, иностранному государству, иностранной организации или их представителям. Кроме того, в нарушение статьи 275 УК РФ входит оказание финансовой, материально-технической, консультационной и иной помощи иностранному государству или иноагенту в деятельности, которая направлена против безопасности Российской Федерации.

Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

Как отмечает источник ТАСС во властных структурах региона, Воробьёв большую часть рабочего времени проводил в российской столице.

«Воробьёв курировал представительство полпредства Уральского федерального округа в Москве, проживал и работал там, в Екатеринбург приезжал редко», — заявил собеседник агентства.