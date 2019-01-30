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По делу о двух убийствах: что известно о задержании сенатора Арашукова на заседании Совета Федерации

30 января 2019, 17:09  •  97 • В России
Сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации по подозрению в причастности к убийствам советника главы региона Фраля Шебзухова и общественника Аслана Жукова в 2010 году. Парламентарии единогласно проголосовали за лишение Арашукова неприкосновенности. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дела об убийствах в центральный аппарат ведомства, чтобы провести более тщательное расследование.
 
Пленарное заседание Совета Федерации РФ РИА Новости © Виталий Белоусов
 

Сенатор от Карачаево-Черкесии, член комитета по экономической политике Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации в рамках уголовного дела.

«После лишения Советом Федерации неприкосновенности сенатора Арашукова следователями СК РФ совместно с СЭБ ФСБ он был задержан в рамках расследуемого уголовного дела», — сообщили в Следственном комитете России.

Арашукова подозревают в причастности к убийствам в 2010 году советника главы Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова и предпринимателя Аслана Жукова, лидера общественного молодёжного движения «Адыге-Хасэ».

«В ходе расследования получены данные о причастности к данным преступлениям члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова», — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Решение лишить Арашукова неприкосновенности было принято верхней палатой парламента единогласно, сообщают РИА Новости. По данным источника агентства в Совфеде, Арашукову предъявлены обвинения в организации убийства двух человек и причинении тяжкого вреда здоровья третьему, а также в организации преступного сообщества в Карачаево-Черкесской Республике в 2010 году.

«Следствие подозревает его в серии особо тяжких преступлений, в том числе в организации преступного сообщества, в организации убийств и в совершении других преступлений. Обвинение ему пока не предъявлено, но следствие будет ходатайствовать о заключении Арашукова под стражу», — сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

При этом не уточняется, здоровью кого был нанесён тяжкий вред. На самом заседании в Совфеде присутствовали глава СК Александр Бастрыкин и Генпрокурор России Юрий Чайка, который и выступил с представлением о задержании сенатора.

  • Рауф Арашуков
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Отказался выступать на заседании»

Арашуков пытался уйти с заседания, подчеркнул источник ТАСС в Совфеде, однако председатель верхней палаты Валентина Матвиенко попросила сенатора остаться.

«Сам Арашуков отказался выступать на заседании. Даже хотел уйти во время выступления Чайки, который выдвинул представление о снятии неприкосновенности с Арашукова», — сказал собеседник агентства.

При этом партия «Единая Россия» приостановила членство Арашукова в своих рядах. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального отделения партии.

«Решением президиума регионального политсовета Карачаево-Черкесского регионального отделения партии «Единая Россия» членство в «Единой России» сенатора Рауфа Арашукова приостановлено до выяснения обстоятельств», — сообщили ТАСС в партии.

Ядерные дубины карапузов в песочнице

Сам Арашуков — сын крупного бизнесмена Рауля Арашукова. В 22 года он стал министром труда и социального развития Карачаево-Черкесии. С 2010 года был депутатом Народного собрания региона, а затем — первым заместителем Пятигорского филиала «Газпрома».

Арашуков стал членом Совета Федерации с 2016 года, в возрасте 30 лет. Это минимально возможный возраст для занятия этого поста.

«Тщательно изучить материалы уголовных дел»

Напомним, что ранее, в сентябре 2018 года, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат уголовные дела об убийстве советника главы КЧР Фраля Шебзухова и лидера молодёжного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова.

«Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата Следственного комитета тщательно изучить материалы этих уголовных дел, выяснить досконально все обстоятельства совершения преступлений, установить заказчиков, произвести повторные допросы всех фигурантов, в том числе осуждённых, и при наличии достаточных оснований привлечь к уголовной ответственности всех причастных к этим убийствам», — говорилось в сообщении.

Согласно материалам дела, 12 мая 2010 года неизвестные в масках напали на Шебзухова недалеко от его дома и избивали битой. Он попытался сбежать, но нападавшие выстрелили в него из пистолета. Шебзухов скончался по дороге в больницу. В 2013 году обвиняемые в убийстве Магомент Джубуев, Алик Татаркулов и Назим Кушетеров получили от 14 до 19 лет колонии.

Жуков был застрелен 14 марта 2010 года в Черкесске на принадлежавшей ему автомойке. Обвиняемый в его убийстве был оправдан, однако затем вновь явился к следователям и настаивал на том, что это он убил Жукова.

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