Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вице-канцлер Австрии согласовал экстрадицию олигарха Фирташа в США
В Лондоне заморожены пенсии россиян?
Турчинов пригрозил «снести» Крымский мост. Что ответила Россия?
Глава МИД Турции доступным языком объяснил НАТО смысл слова "оборона" ...
Главная / В России

По делу Голунова уже уволили шестерых полицейских

16 июля 2019, 15:54  •  81 • В России

Cразу четверых сотрудников УВД по Западному административному округу столицы уволили по результатам служебной проверки, которая была назначена в связи с задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, который обвинялся в покушении на сбыт наркотиков.

"По итогам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел четверых сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве", - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе столичной полиции.

О том, что по делу Голунова проходят трое оперативников, говорилось и ранее. Четвертый, как сообщил "КП" источник в ведомстве является дознавателем подразделения. Звания и имена полицейских не сообщаются. Но уже известно, что уволенные собираются судиться с министерством из-за увольнения.

- Странно, что их уволили с формулировкой "по отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе", а конкретно за то, что они при задержании не предоставили возможность Голунову позвонить адвокату, - удивляется председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. - Так опера не должны были давать ему возможность звонить на месте. А, может, подозреваемый в преступлении хочет не адвокату позвонить, а предупредить подельников? По регламенту опера обязаны доставить его в отдел, передать дознавателю, который и должен дальше решать такие вопросы с задержанным. Вот если бы уволили одного дознавателя - тогда было бы понятно...

- То есть вы считаете, что рубят с плеча, увольняя оперативников?

- Надо разбираться. Вот если бы экспертизой на пакетиках наркотиков были найдены ДНК или отпечатки полицейских, их бы уже привлекли к уголовной ответственности. Но пока не выяснили чьи там были следы, откуда взялись эти наркотики никого увольнять нельзя. Неизвестно, кто ему там мог их подбросить? И где? При задержании или все-таки кто-то в гости к нему ходил из имеющих такую вот склонность? Нужно сначала выяснить, откуда взялись эти вещества.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. При досмотре у него нашли пять пакетов с наркотиком (мефедроном), а при обыске на квартире пять граммов кокаина. Никулинский суд арестовал подозреваемого, и отправил под домашний арест. После этого за журналиста начала заступаться общественность - коллеги, деятели культуры, политики.

После многочисленных петиций и митингов глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что с журналиста снимут все обвинения и освободят из-под домашнего ареста. Это не выглядело какой-то уступкой общественному мнению. Решение было принято после проведения ряда биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз. Следов Голунова на наркотиках не нашли. Но не нашли следов и сотрудников полиции. Так чьи же эти наркотики?

Об этом мы, возможно, узнаем по итогам расследования, которое передано в СК.

По ходатайству министра своих должностей лишились начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Андрей Пучков и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
15 июля 2019, 17:09
Записки киевлянки: украинцы увидели, как Зеленский превратился в «маленького Порошенко»
16 июля 2019, 15:54
Путину рассказали про баланс Алтая
15 июля 2019, 20:24
СК России представляет проект "Украина: хроника огненных лет"
16 июля 2019, 15:54
В Германии припугнули соседей угрозой из Москвы. Значит НАТО задумало новую агрессию?
15 июля 2019, 17:09
Поклонская: Я в секте царебожников не состою. За клевету буду подавать в суд!
15 июля 2019, 21:54
Последовательное снижение смертности: МВД опубликовало статистику ДТП за первое полугодие 2019 года
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 июля 2019, 04:39
Откровения польского политика о счастье грузин, украинцев и русских
16 июля 2019, 04:39
"Их призывали прийти на место, где их потом убьют и заснимут": Канадский пр...
16 июля 2019, 04:39
"Теперь ее неприезд мало кого волнует": Ротару указали на фатальную ошибку ...
16 июля 2019, 01:24
"Вы возвращаетесь в Россию 90-х": Оливер Стоун показал Украине, как Америка...
16 июля 2019, 07:54
"А с именами детей, убитых на Донбассе?": Нацепившему желтые браслеты Зелен...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2019, 23:54
Свести с ума за один вопрос: Как журналистка "Рустави 2" перешла на крик после слов российского политика
12 июля 2019, 22:39
Норвежцы 3,5 часа не сообщали о взрыве, следили, как умирают русские моряки: Американец о гибели подлодки
10 июля 2019, 00:24
Путин рассказал о договоренностях с Обамой по Украине и о ставке Киева на Хиллари Клинтон
13 июля 2019, 14:39
Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала
14 июля 2019, 21:56
Россия возродила великую стройку СССР. И вот для чего
12 июля 2019, 19:09
Меньшов во время телемоста выступил против запрета въезда на Украину
12 июля 2019, 17:39
Опаснее, чем кажется на первый взгляд: В Крыму оценили заявление Киева о переименовании России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.