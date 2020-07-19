По Даунинг-стрит, 10 снова бродят призраки российской угрозы

Когда среди британских острословов появилась шутка «Тереза Мэй будет травить русских шпионов до тех пор, пока Москва не признается в этих отравлениях», это казалось забавным, а на фоне болезненного бреда вокруг «дела Скрипалей» воспринималось как внешнеполитическая новация. Ведь до сих пор доказательства типа highly likely в международных отношениях не бытовали. Однако консервативное правительство Великобритании ввело их в дипломатическую практику и использовало как таран для повреждения всей конструкции российско-британских отношений.

Британские политики лидируют в изгнании «бесов российской угрозы» из свободного мира. Очень похоже, что таким образом они пытаются компенсировать снижение своего влияния в мире по другим направлениям. Британцы бились в падучей по «делу Скрипалей» непривычно долго, но время проходит, страсти вокруг этого «отравления» улеглись. Появилась надежда, что шпиономания, достигшая пика в «деле Скрипалей», уходит.

Однако жизнь опровергла надежду. Призраки русских шпионов никуда не делись из резиденции на Даунинг-стрит, 10 и, похоже, никогда её не покинут.

Оказывается, в британском Кабинете министров просчитали следующие шаги российских спецслужб, которые не могли простить Великобритании разоблачений по «делу Скрипалей». Новые козни Москвы против Туманного Альбиона, решили в Лондоне, неминуемы. Согласно версии правительства, очередная атака на Великобританию началась во время парламентских выборов в декабре 2019 года. Русские хакеры перехватили переговоры Кабинета министров с американцами о возможной продаже Америке по дешёвке всей системы здравоохранения Великобритании. Особенность этой системы состоит в том, что она предоставляет бесплатные медицинские услуги и является положительным фактором социального самочувствия общества. Платная медицина в Великобритании также имеется, но она очень дорога. Сама мысль о том, чтобы лишить англичан бесплатной медицины, была взрывоопасной. Поэтому, когда русские хакеры подсунули свои материалы главному конкуренту консерваторов лейбористу Джереми Корбину, тот устроил грандиозный скандал. Лишь гигантскими усилиями консерваторам удалось удержать власть и сразу после формирования нового кабинета они стали готовить оружие возмездия. Созданный ими грозный парламентский комитет по разведке и безопасности принялся писать доклад о российских происках. Появление доклада ожидается в ближайшие дни: он должен привести в порядок хаотические представлении британской общественности о перманентной русской угрозе.

Доминик Рааб

Глава Форин Офис Доминик Рааб заявил в письменном обращении к законодателям, что он «почти уверен (highly likely), что неназванные индивиды пытались вмешаться в декабрьские выборы, устроив утечку преступно добытых правительственных документов». Министр сообщил, что сейчас идет расследование обстоятельств, при которых документы попали в руки злоумышленникам. Едва ли стоит сомневаться в том, каков будет вердикт следствия и что там будут звучать заклинания highly likely. Ведь если британское правительство решило руководствоваться во внешнеполитических шагах этой новой нормой, то следователям и делать нечего. Представитель МИД РФ М. Захарова заявила по данному поводу: «С одной стороны, доказательств нет, а с другой – намек на возможные ответные меры. Это взаимоисключающие вещи».

Однако в заявлении Д. Рааба есть нечто необычное: утверждается , что Кремль пытался подорвать функционирование британской демократии. Это, по словам главы Форин Офис, «полностью неприемлемо».

Теперь Лондон будет из этого и исходить. Следующим шагом, вероятно, станет попытка возведения со стороны Великобритании некого подобия «железного занавеса». Ведь британская общественность беззащитна перед происками русских. Об этих происках говорит и новая сенсация , взорвавшая западные СМИ. Оказывается, русские хакеры взломали компьютерные системы иммунологических исследовательских центров и highly likely пытались получить информацию о разработке вакцины против COVID-19.

Тот же Доминик Рааб заявляет: «Полностью неприемлемо, что российские спецслужбы берут на прицел тех, кто борется с пандемией COVID-19. В то время, когда другие преследуют свои корыстные интересы, Великобритания и ее союзники напряженно работают над поиском вакцины и защитой здоровья человечества. Великобритания будет противодействовать усилиям тех, кто ведет атаки в киберпространстве и привлекать их к ответственности». В таких случаях обычно спрашивают: «Ты сам-то понял, что сказал?»

Заявления, подобные тому, какие сделал Д. Рааб, раздаются с разных сторон. Эксперт по вопросам национальной безопасности агентства ABC News Джон Коэн пишет : «Российские усилия по краже информации по COVID-19 являются частью усилий иностранных спецслужб в использовании кибератак как средства получения закрытой информации и проведения скрытых атак». Директор Агентства национальной безопасности США по вопросам кибербезопасности Энн Нойбергер заявляет, что «доклад заставляет каждого воспринимать эту угрозу серьезно».

Главное тут даже не то, что сами англосаксы, делая подобные заявления, идут впереди планеты всей в области научно-промышленного шпионажа, в том числе в биологических разработках. Главное в том, что потребность воспроизводить «дело Скрипалей» всё в новых и новых вариантах сильнее политического благоразумия. Как говорится, Борис Джонсон будет тоже травить русских шпионов до тех пор, пока Москва не признается в этих отравлениях.